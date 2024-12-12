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Рютте призвал союзников перейти к мышлению военного времени: Происходящее в Украине может произойти и здесь

Рютте закликав перейти до мислення воєнного часу

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия уже перевела свою экономику на военные рельсы, и призвал союзников перейти к мышлению военного времени и ускорить оборонное производство и оборонные расходы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Рютте сказал в своей речи в Брюсселе.

Он отметил, что во времена холодной войны члены НАТО тратили на оборону более 3% ВВП, и будущие расходы должны быть гораздо выше, чем нынешний целевой показатель Альянса в 2%.

"Россия готовится к долгосрочной конфронтации с Украиной и с нами", - заявил Рютте, добавив, что ее враждебные действия против государств-союзниц только нарастают.

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"Наше сдерживание является хорошим по состоянию на сейчас, а вот насчет завтра я волнуюсь. Мы не готовы к тому, что ждет нас через четыре-пять лет. Опасность направляется нам на встречу на полной скорости... То, что происходит в Украине, может произойти и здесь", - добавил генсек НАТО, подчеркнув, что пришло время перейти к "мышлению военного времени и ускорить оборонное производство и оборонные расходы".

По его словам, Россия уже перевела свою экономику на военные рельсы, и в 2025 году ее оборонные расходы достигнут 7-8% ВВП. Это рекорд со времен холодной войны.

Рютте подчеркнул, что немедленной угрозы для альянса из 32 государств-членов сейчас нет. Однако он настоял, что, независимо от исхода войны в Украине, НАТО не будет в безопасности, если не будет подготовленным для противодействия опасности.

Также читайте: В НАТО обсуждают повышение расходов на оборону до 3% ВВП, - FT

Автор: 

НАТО (9977) оборона (5204) Рютте Марк (350)


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Я теж закликаю перейти на мислення воєнного часу та зачистити вулиці від наркотиків і наркоманів!
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12.12.2024 17:17 Ответить
Ну этот хоть разумные вещи говорит, а не бегает и орет "главное чтобы не было конфронтации", "главное чтобы не было эскалации", "я очень ужасно озабочен, кудах-кудах..."
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12.12.2024 17:18 Ответить
Закликав замислитись - Трампа на них немає
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12.12.2024 17:18 Ответить
Ух ти! Оце так прозріння!!
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12.12.2024 17:20 Ответить
Ну з ними, і так все зрозуміло, а що з нами....коли те хрипате чмо (нелегітимне)
оголосить СТАН ВІЙНИ, чи всіх, і так все влаштовує ?
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12.12.2024 17:55 Ответить
Звичайно станеться, якщо кацапню не допоможете зупинити.
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12.12.2024 17:40 Ответить
Починають розуміти , шо за москвою ...китай ...
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12.12.2024 17:40 Ответить
Це добре,очільник НАТО те що треба.Якби 10 років тому так прокинулись,то війни б в Україні не було!!!
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13.12.2024 01:11 Ответить
 
 