Рютте призвал союзников перейти к мышлению военного времени: Происходящее в Украине может произойти и здесь

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия уже перевела свою экономику на военные рельсы, и призвал союзников перейти к мышлению военного времени и ускорить оборонное производство и оборонные расходы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Рютте сказал в своей речи в Брюсселе.

Он отметил, что во времена холодной войны члены НАТО тратили на оборону более 3% ВВП, и будущие расходы должны быть гораздо выше, чем нынешний целевой показатель Альянса в 2%.

"Россия готовится к долгосрочной конфронтации с Украиной и с нами", - заявил Рютте, добавив, что ее враждебные действия против государств-союзниц только нарастают.

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"Наше сдерживание является хорошим по состоянию на сейчас, а вот насчет завтра я волнуюсь. Мы не готовы к тому, что ждет нас через четыре-пять лет. Опасность направляется нам на встречу на полной скорости... То, что происходит в Украине, может произойти и здесь", - добавил генсек НАТО, подчеркнув, что пришло время перейти к "мышлению военного времени и ускорить оборонное производство и оборонные расходы".

По его словам, Россия уже перевела свою экономику на военные рельсы, и в 2025 году ее оборонные расходы достигнут 7-8% ВВП. Это рекорд со времен холодной войны.

Рютте подчеркнул, что немедленной угрозы для альянса из 32 государств-членов сейчас нет. Однако он настоял, что, независимо от исхода войны в Украине, НАТО не будет в безопасности, если не будет подготовленным для противодействия опасности.

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