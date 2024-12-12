В НАТО обсуждают повышение расходов на оборону до 3% ВВП, - FT

Европейские страны-члены НАТО ведут переговоры об увеличении целевых расходов Альянса на оборону до 3% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Financial Times.

Сейчас страны НАТО должны ежегодно тратить не менее 2% ВВП на оборону.

Согласно расчетам Альянса, из 32 его членов в этом году только 23 достигнут цели в 2% ВВП. В 2018 году таких стран было всего шесть.

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"Это также означает, что семь европейских членов Альянса, в частности - Италия и Испания, все еще не достигают целевого показателя, согласованного десять лет назад", - пишет FT.

Требование Дональда Трампа, чтобы Европа больше тратила на свою оборону, и осознание того, что текущий уровень расходов недостаточен для поддержки Украины и сдерживания РФ, заставляет страны принять во внимание масштабы недостаточных инвестиций в оборону.

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Собеседники издания рассказали, что конфиденциальные переговоры начались во время встречи министров иностранных дел стран НАТО на прошлой неделе, однако пока полное согласие еще не достигнуто.

Новые обязательства могут официально согласовать на следующем саммите НАТО в Нидерландах в 2025 году.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать установление новой цели по расходам на оборону, однако отметил, что "будет настаивать на том, чтобы она была "намного выше" существующей цели".

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что Европа должна больше вкладываться в коллективную безопасность НАТО.

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