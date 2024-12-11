НАТО планирует установить конкретные цели производства оружия для государств-членов Альянса, - Bloomberg

НАТО планирует установить новые конкретные цели относительно того, сколько еще танков, самолетов и других систем вооружений должны произвести страны-члены, что может потребовать повышения целевых расходов Альянса на оборону до 3% ВВП.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно плану, правительства столкнутся с этими более высокими целевыми показателями, в том числе по боеприпасам, уже в следующем году, рассказали источники агентства. Приоритетами будут укрепление противовоздушной обороны, систем наступательного оружия и возможностей ядерного сдерживания.

Хотя цель состоит в том, чтобы министры иностранных дел и обороны стран НАТО согласовали цели к саммиту лидеров в Гааге в июне 2025 года, этот срок может быть сложным для соблюдения, говорят чиновники.

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Сейчас Организация Североатлантического договора просит союзников тратить на оборону 2% валового внутреннего продукта. По словам официальных лиц, новые цели по возможностям могут увеличить этот показатель до 3% ВВП.

При этом существуют значительные расхождения между расходами на оборону членов НАТО. В этом году Польша выделила на оборону рекордные 46 миллиардов долларов, или 4,7% ВВП, тогда как Германия, крупнейший поставщик военной помощи Украине в ЕС, потратит в этом году 2,1%, или 72 миллиарда евро.