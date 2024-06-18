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Новости НАТО
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Пять стран НАТО в этом году потратят на оборону более 3% ВВП

нато,армія

Польша, Эстония, США, Латвия и Греция в 2024 году потратят на оборону более 3% их ВВП, тогда как целевой показатель расходов составляет 2% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на обнародованный отчет НАТО на основе данных о запланированных расходах, предоставленных союзниками.

На первом месте по объемам расходов относительно размера экономики оказывается Польша (4,12% ВВП), на втором - Эстония (3,43%), следующие позиции займут США (3,38%), Латвия (3,15%) и Греция (3,08%).

В "первой десятке", кроме них (в порядке убывания) также Литва, Финляндия, Дания, Великобритания и Румыния.

Витрати країн НАТО

Расходы многих стран, по сравнению с 2014 годом, выросли вдвое или даже более чем втрое.

Германия в этом году впервые с 2014 года достигнет показателя 2% и даже превысит его.

В то же время в пятерке стран по наименьшим расходам относительно размера экономики оказались Италия, Канада, Бельгия, Люксембург (хотя он среди стран, которые радикально нарастили расходы по сравнению с 2014 годом), Словения, и, на последнем месте, Испания.

Напомним, на днях генсек НАТО Столтенберг заявил, что более 20 стран НАТО достигли расходов на оборону в 2% ВВП. Десять лет назад их было всего три.

Также читайте: НАТО не планирует увеличивать количество ядерного оружия, речь идет о модернизации, - Столтенберг

Автор: 

ВВП (643) НАТО (10005) оборона (5215)


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а скільки цього року розворують зегниди
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18.06.2024 13:33 Ответить
А ху&ло трате 30%…
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18.06.2024 16:43 Ответить
 
 