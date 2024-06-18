НАТО не планирует увеличивать количество ядерного оружия, речь идет о модернизации, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует увеличивать количество ядерного оружия. Речь идет лишь о его модернизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нет планов по увеличению количества (ядерного) вооружения. То, что мы делаем, заключается в том, что мы заменяем устаревшие самолеты новыми современными самолетами пятого поколения, и США модернизируют вооружение. Это модернизация средств ядерного сдерживания, которое есть уже много лет. Ничего нового нет, это то, о чем мы уже давно говорили", - пояснил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности и развертывание большего его количества перед лицом растущей угрозы со стороны РФ и Китая.

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