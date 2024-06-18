РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11737 посетителей онлайн
Новости
1 152 38

Кремлевская пропаганда не действует в странах НАТО, - Столтенберг

Пропаганда Росії у світі

Российская пропаганда, распространяющая лживые тезисы о причинах агрессии против Украины, оказалась бессильной в странах НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Путину не удалось убедить людей в странах НАТО, что ответственность за эту войну лежит на Альянсе. Потому что если посмотреть на опросы общественного мнения, а также на парламенты, которые избираются в странах Альянса, то можно увидеть, что подавляющее большинство поддерживает Украину", - отметил Столтенберг.

Он признал, что российский режим достиг успехов в распространении нарративов среди собственного населения о якобы ответственности НАТО за войну в Украине.

"Но мы должны понимать, что Россия - это авторитарная страна, где журналистов сажают в тюрьмы, а лидеров оппозиции отравляют и убивают. Поэтому, россияне получают искаженное представление о происходящем от кремлевской пропаганды, и это нужно менять", - сказал Столтенберг.

Напомним, в ГУР МО рассказали о подготовке спецслужб РФ к проведению кампании, направленной на дискредитацию военного руководства Украины, в частности украинской военной разведки.

Также смотрите: Соловьев угрожает аннексировать территорию Германии: "Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем". ВИДЕО

Автор: 

НАТО (10005) пропаганда (3685) россия (95725) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
особливо вона не діє в Угорщині , Німеччині , Туреччині і Польщі .
показать весь комментарий
18.06.2024 08:59
+3
Як це не діє? Людина старається, працює, а них не діє!
показать весь комментарий
18.06.2024 09:08
+2
Ой, правда? Не діє? І зовсім-зовсім не діє?
Шоб ви так жилі! (с)
показать весь комментарий
18.06.2024 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой, правда? Не діє? І зовсім-зовсім не діє?
Шоб ви так жилі! (с)
показать весь комментарий
18.06.2024 08:54 Ответить
особливо вона не діє в Угорщині , Німеччині , Туреччині і Польщі .
показать весь комментарий
18.06.2024 08:59 Ответить
ta EE , LV i LT
показать весь комментарий
18.06.2024 09:04 Ответить
я не знаю про ситуацію у вас . можу лише подякувати за тривалу і непохитну підтримку України і ЗСУ ! Дякую ви справжні союзники !
показать весь комментарий
18.06.2024 15:32 Ответить
Не в московській пропаганді справа. Зеленський найбільший шкідник України. Ось факти.
Після приходу до влади Зеленський зруйнував ВПК України , бо залишив без фінансування, через велике будівництво, це було до початку повномасштабного вторгнення московії:; на передодні вторгнення запевняв "московія не нападе, оружіє убері, я не лох" і всих закликав на шашлики; а зараз розтринькує бюджетні кошти на свої і ОП вояжі по всьому світу, прикриваючись Самітом Миру, який апріорі нічого вирішити не міг, на якому питання суверенітету знято з розгляду, а розглядалось тільки три питання :
1. Ядерна безпека;
2. Продовольча криза;
3. Обмін полоненими і повернення дітей і громадян України в Україну.
Все.
Окуповані території Зеленський вже здав, і навіть на це в результаті Саміту Зеленський одержав комюніке.
Нікчемний результат, а вже ОП'е готує другий Саміт Миру в цьому році, .... електорат Зеленського -73,22%, в 2023 р., доходи Зеленського зросли в тричі порівняно з 2022 р. (офіційні дані) , а *********** немає, бо ВПК зруйнований, а гроші пішли на вояжі .... Зеленський найбільший шкідник України, але про це ви в інформаційному марафоні не почуєте...
показать весь комментарий
18.06.2024 09:01 Ответить
Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні. Джерело:

https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf Статут ООН , розділ 1, стаття 2, пункт 4.
Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави
показать весь комментарий
18.06.2024 09:05 Ответить
Добре, повіримо на слово.
Але ж крім України є й інші фронти. Де все далеко не так райдужно.
Пропалестинський шабаш впевнено крокує теренами Заходу.
Розширення присутності правих партій у Європарламенті теж не на порожньому місці відбулось.
Головний бастіон демократії от-от очолить аналог нашого дважди нєсудімого, і народу в цілому норм.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:01 Ответить
виявилася безсилою в країнах НАТО.... šo vin meļe....a jak že 9. travņa ?
показать весь комментарий
18.06.2024 09:02 Ответить
У вас теж було масштабне побєдобєсіє?
показать весь комментарий
18.06.2024 09:06 Ответить
nu jak bi ņe take maštabne jak do 22 roku , ale vatņiki jorzaļi
показать весь комментарий
18.06.2024 09:09 Ответить
Лібералізм. Зате на росії жодних прайдів. Там не терплять інакомислія.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:10 Ответить
rabseja ce - pomoika gulag s funkcijei avtozapravki jake tam mozhe buti інакомислія
показать весь комментарий
18.06.2024 09:13 Ответить
Раптово, є. Дуже мало, дещо специфічне, але є.
Втім, з кожним днем все менше.
Ви щось чули про Куваєва? Або про Каганова? Про Глуховського?
показать весь комментарий
18.06.2024 09:17 Ответить
zagugljiv. jakšo oni do sih svobodni na rasejushke , oni ļibo agenti ļibo ždut svoi avtozak.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:29 Ответить
Куваєв і Каганов у Ізраїлі (останній був оголошений у розшук на росії), Каганов сидить тихо, тільки іноді двозначно висловлюється. Воно й зрозуміло: Нємцова, Новодворську, та навального того ж, всі пам'ятають.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:31 Ответить
*Глуховський в Ізраїлі. І у розшуку на росії. Наговорив він там собі на статтю.
Ще є Сорокін, автор "Дня опричника". Теж бевкнув таке, за що зараз і посадити можуть. З росії поки не поїхав.
На агентів вони не тягнуть. Їх не піарять, і вони самі нікуди не лізуть, на відміну від того ж Каспарова.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:33 Ответить
kažu vam vidkrito , mene baiduže šo s nimi bude. kacapi e kacapi doviri do nih neamaje zovsem nijakoi. mi pobačimo hto e hto pisli vašei peremogi
показать весь комментарий
18.06.2024 09:49 Ответить
Абсолютно нормальна позиція.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:50 Ответить
Стосовно цих прізвищ цікаво дещо інше.
От ви гуглили, щоб зрозуміти, хто є хто.
А кожний з них у своїй царині - видатна людина.
Дмитро Глуховський. Автор циклу постапокаліптичних романів "Метро". Це найбільш популярний у англомовної аудиторії науково-фантастичний твір. Більше того, за кордоном у різних країнах до нього пишуть спін-оффи. Тобто можна казати, що це єдиний випадок, коли російський культпродукт породив фендом. Інші культпродукти росії фендомів не утворили.
Олег Куваєв. Автор одного з небагатьох російських мультсеріалів для дорослих (всього на росії близько десятка мультсеріалів для дорослої аудиторії, і "Масяня" - найбільш знаний з них. Ще є "Metal family", але він не такий відомий широкому загалу).
Леонід Каганов. Не дуже розкручений фантаст, але ледь не єдиний на росії, хто може писати справжню наукову фантастику. Його "Эпос хищника" і "Когда же меня отпустит" - зразки якісної, хоч і короткої фантастичної прози.
І от росія фактично втратила двох видатних людей, а третій зайняв якусь незрозумілу позицію.
Ці втрати приховані, їх не видно, але вони з часом зіграють свою роль у інситутційній деградації російської держави.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:46 Ответить
росія фактично втратила ... ce ž vidminno
показать весь комментарий
18.06.2024 09:52 Ответить
О так. Коли я колупався у цій темі, то побачив, наскільки жалюгідно зараз виглядає "вєлікая культура" при погляді з Заходу.
Просто для порівняння, меми. Це ж народна творчість, фактично. І що ми бачимо?
показать весь комментарий
18.06.2024 09:54 Ответить
mene bilše turbuje šo u kacapov do sih e MSpaint. treba zabrati - nezarobili. haļavšiki hrenovi
показать весь комментарий
18.06.2024 09:59 Ответить
Дрібном'які поки не дуже активні в цьому питанні.
Справедливості заради сказати, у русні дійсно неправильний Пейнт. Тому що неліцензійний.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:02 Ответить
ono dolžni imeti ļiše odin paint - rodnoi....na stenke....v sortire....palcami.....vse skrepnoe kak oni eto ļubjat
показать весь комментарий
18.06.2024 10:06 Ответить
На жаль, у них є чимало айтішників, яким не проблема написати вітчизняний аналог.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:08 Ответить
pobačimo - tilki pušai robļat ce na "otechestvinnih" poluprovadņikah
показать весь комментарий
18.06.2024 10:11 Ответить
Тоді залишається тільки варіант зі стінкою.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:17 Ответить
Каганов ще й автор багатьох влучних сатиричних віршів, оповідань та сайту "На*уй здесь".
А ще є Юрій Нестеренко, що зараз живе у США! І його вірші - це справжня пательня для підсмажування кацапських чортів!
показать весь комментарий
18.06.2024 09:55 Ответить
Зато пока нам душу греет
Одна лишь светлая строка:
Пока всё это про Корею.
Но ключевое здесь - пока.

Хоча мені він більше знайомий за тими двома опопіданнями.
Як на мене, більше ніхто не може писати зараз на росії наукову фантастику такого рівня.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:01 Ответить
А на головного ****** подіяла...
показать весь комментарий
18.06.2024 09:03 Ответить
Так не діє, що топ-посадовці кшталту Орбана, Трампа чи Фіцо перетворилися на її офіційних провідників. Майже щодня оприлюднюють подібні випадки з менш значющими фігурами.
Чого це він таким брехливим став?
Може його Зеленський покусав на самміті?
Чи брехливість йому повітрям передалася?
показать весь комментарий
18.06.2024 09:06 Ответить
На цю сволоту діє не пропаганда, а гроші та договорняки! Орбан хоче Закарпаття, щоб бути "Собіратєлєм зємєль" у своїй країні, що досі чухає недоімперію. Трамп сподівається завдяки грошам та кібератакам рашки стати довічним президентом Америки. Фіцо просто любить грубі гроші. Де тут пропаганда? Джаст бізнес!
показать весь комментарий
18.06.2024 10:00 Ответить
Як це не діє? Людина старається, працює, а них не діє!
показать весь комментарий
18.06.2024 09:08 Ответить
Пи₴дун.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:12 Ответить
Важно, что она у нас действует .
показать весь комментарий
18.06.2024 09:55 Ответить
третя частина населення Болгарії вірить путіну і його пропагандонам, якщо не половина. Болгарія - це не країна НАТО?А те, що в Франції зараз відбувається як називається? Є ще Угорщина, Словаччина. З часом таких буде більше, на жаль.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:37 Ответить


Болгарія - то дещо інше.Болгарія довіку вдячна рашці, що колись визволила її від 800-річної турецької окупації, і за це Болгарія готова віддати усе!

За часи Другой мирової Болгарія, що була союзником гітлеровської Німеччини, не відправила до Східного фронту НІ ОДНОГО болгаріна. Відкрито сказала: "Братушки - наше усе! Помідорами - допоможемо, солдатами - ні!" И нацисти змушені були це з'їсти.

Теж саме було і наприкінці війни. Коли радянські війська підішли до кордонів Болгарії, ті попрохали 3 дні. За ці 3 дні вони встигли виженути "союзників" разом з найактивнішими колаборціоністами ("Чемодан-вокзал-Берлін!), переобрали свій уряд на той, що співчував радянській владі, та сами "розкрили ворота". Досі пишаються, що на болгарській землі не пролилася і крапля російської крові! Так що їхній "Альоша" - то таке, декорація...

А потім Болгарія була довгі роки "16-ою республікою СРСР", хоч жити там навіть при Живкових було набагато краще, ніж у Союзі.

І досі там багато тих, хто з маминим молоком одержав парадігму: "Росія - наши найрідніші брати!" На жаль!
показать весь комментарий
18.06.2024 13:02 Ответить
Другої Світової, звичайно! Вибачаюсь!
показать весь комментарий
18.06.2024 13:03 Ответить
 
 