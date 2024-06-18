Кремлевская пропаганда не действует в странах НАТО, - Столтенберг

Российская пропаганда, распространяющая лживые тезисы о причинах агрессии против Украины, оказалась бессильной в странах НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Путину не удалось убедить людей в странах НАТО, что ответственность за эту войну лежит на Альянсе. Потому что если посмотреть на опросы общественного мнения, а также на парламенты, которые избираются в странах Альянса, то можно увидеть, что подавляющее большинство поддерживает Украину", - отметил Столтенберг.

Он признал, что российский режим достиг успехов в распространении нарративов среди собственного населения о якобы ответственности НАТО за войну в Украине.

"Но мы должны понимать, что Россия - это авторитарная страна, где журналистов сажают в тюрьмы, а лидеров оппозиции отравляют и убивают. Поэтому, россияне получают искаженное представление о происходящем от кремлевской пропаганды, и это нужно менять", - сказал Столтенберг.

Напомним, в ГУР МО рассказали о подготовке спецслужб РФ к проведению кампании, направленной на дискредитацию военного руководства Украины, в частности украинской военной разведки.

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