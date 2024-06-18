Кремлевская пропаганда не действует в странах НАТО, - Столтенберг
Российская пропаганда, распространяющая лживые тезисы о причинах агрессии против Украины, оказалась бессильной в странах НАТО
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Путину не удалось убедить людей в странах НАТО, что ответственность за эту войну лежит на Альянсе. Потому что если посмотреть на опросы общественного мнения, а также на парламенты, которые избираются в странах Альянса, то можно увидеть, что подавляющее большинство поддерживает Украину", - отметил Столтенберг.
Он признал, что российский режим достиг успехов в распространении нарративов среди собственного населения о якобы ответственности НАТО за войну в Украине.
"Но мы должны понимать, что Россия - это авторитарная страна, где журналистов сажают в тюрьмы, а лидеров оппозиции отравляют и убивают. Поэтому, россияне получают искаженное представление о происходящем от кремлевской пропаганды, и это нужно менять", - сказал Столтенберг.
Напомним, в ГУР МО рассказали о подготовке спецслужб РФ к проведению кампании, направленной на дискредитацию военного руководства Украины, в частности украинской военной разведки.
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Шоб ви так жилі! (с)
Після приходу до влади Зеленський зруйнував ВПК України , бо залишив без фінансування, через велике будівництво, це було до початку повномасштабного вторгнення московії:; на передодні вторгнення запевняв "московія не нападе, оружіє убері, я не лох" і всих закликав на шашлики; а зараз розтринькує бюджетні кошти на свої і ОП вояжі по всьому світу, прикриваючись Самітом Миру, який апріорі нічого вирішити не міг, на якому питання суверенітету знято з розгляду, а розглядалось тільки три питання :
1. Ядерна безпека;
2. Продовольча криза;
3. Обмін полоненими і повернення дітей і громадян України в Україну.
Все.
Окуповані території Зеленський вже здав, і навіть на це в результаті Саміту Зеленський одержав комюніке.
Нікчемний результат, а вже ОП'е готує другий Саміт Миру в цьому році, .... електорат Зеленського -73,22%, в 2023 р., доходи Зеленського зросли в тричі порівняно з 2022 р. (офіційні дані) , а *********** немає, бо ВПК зруйнований, а гроші пішли на вояжі .... Зеленський найбільший шкідник України, але про це ви в інформаційному марафоні не почуєте...
https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf Статут ООН , розділ 1, стаття 2, пункт 4.
Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави
Але ж крім України є й інші фронти. Де все далеко не так райдужно.
Пропалестинський шабаш впевнено крокує теренами Заходу.
Розширення присутності правих партій у Європарламенті теж не на порожньому місці відбулось.
Головний бастіон демократії от-от очолить аналог нашого дважди нєсудімого, і народу в цілому норм.
Втім, з кожним днем все менше.
Ви щось чули про Куваєва? Або про Каганова? Про Глуховського?
Ще є Сорокін, автор "Дня опричника". Теж бевкнув таке, за що зараз і посадити можуть. З росії поки не поїхав.
На агентів вони не тягнуть. Їх не піарять, і вони самі нікуди не лізуть, на відміну від того ж Каспарова.
От ви гуглили, щоб зрозуміти, хто є хто.
А кожний з них у своїй царині - видатна людина.
Дмитро Глуховський. Автор циклу постапокаліптичних романів "Метро". Це найбільш популярний у англомовної аудиторії науково-фантастичний твір. Більше того, за кордоном у різних країнах до нього пишуть спін-оффи. Тобто можна казати, що це єдиний випадок, коли російський культпродукт породив фендом. Інші культпродукти росії фендомів не утворили.
Олег Куваєв. Автор одного з небагатьох російських мультсеріалів для дорослих (всього на росії близько десятка мультсеріалів для дорослої аудиторії, і "Масяня" - найбільш знаний з них. Ще є "Metal family", але він не такий відомий широкому загалу).
Леонід Каганов. Не дуже розкручений фантаст, але ледь не єдиний на росії, хто може писати справжню наукову фантастику. Його "Эпос хищника" і "Когда же меня отпустит" - зразки якісної, хоч і короткої фантастичної прози.
І от росія фактично втратила двох видатних людей, а третій зайняв якусь незрозумілу позицію.
Ці втрати приховані, їх не видно, але вони з часом зіграють свою роль у інситутційній деградації російської держави.
Просто для порівняння, меми. Це ж народна творчість, фактично. І що ми бачимо?
Справедливості заради сказати, у русні дійсно неправильний Пейнт. Тому що неліцензійний.
А ще є Юрій Нестеренко, що зараз живе у США! І його вірші - це справжня пательня для підсмажування кацапських чортів!
Одна лишь светлая строка:
Пока всё это про Корею.
Но ключевое здесь - пока.
Хоча мені він більше знайомий за тими двома опопіданнями.
Як на мене, більше ніхто не може писати зараз на росії наукову фантастику такого рівня.
Чого це він таким брехливим став?
Може його Зеленський покусав на самміті?
Чи брехливість йому повітрям передалася?
Болгарія - то дещо інше.Болгарія довіку вдячна рашці, що колись визволила її від 800-річної турецької окупації, і за це Болгарія готова віддати усе!
За часи Другой мирової Болгарія, що була союзником гітлеровської Німеччини, не відправила до Східного фронту НІ ОДНОГО болгаріна. Відкрито сказала: "Братушки - наше усе! Помідорами - допоможемо, солдатами - ні!" И нацисти змушені були це з'їсти.
Теж саме було і наприкінці війни. Коли радянські війська підішли до кордонів Болгарії, ті попрохали 3 дні. За ці 3 дні вони встигли виженути "союзників" разом з найактивнішими колаборціоністами ("Чемодан-вокзал-Берлін!), переобрали свій уряд на той, що співчував радянській владі, та сами "розкрили ворота". Досі пишаються, що на болгарській землі не пролилася і крапля російської крові! Так що їхній "Альоша" - то таке, декорація...
А потім Болгарія була довгі роки "16-ою республікою СРСР", хоч жити там навіть при Живкових було набагато краще, ніж у Союзі.
І досі там багато тих, хто з маминим молоком одержав парадігму: "Росія - наши найрідніші брати!" На жаль!