ИПСО за $15 млн: В ГУР предупредили о планах РФ дискредитировать военное руководство Украины

В ГУР МО рассказали о подготовке спецслужб РФ к проведению кампании, направленной на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, украинской военной разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления разведки.

"На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов. Агентура российских чекистов уже получила указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов", - говорится в сообщении.

Так, РФ планирует публиковать ряд статей и "фильмов", в которых планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины

В ГУР добавили, что целью является:

дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;

блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы;

создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

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