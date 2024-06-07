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ИПСО за $15 млн: В ГУР предупредили о планах РФ дискредитировать военное руководство Украины

ГУР попередило про нову ІПСО росіян

В ГУР МО рассказали о подготовке спецслужб РФ к проведению кампании, направленной на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, украинской военной разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления разведки.

"На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов. Агентура российских чекистов уже получила указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов", - говорится в сообщении.

Так, РФ планирует публиковать ряд статей и "фильмов", в которых планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины

В ГУР добавили, что целью является:

  • дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;
  • блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы;
  • создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

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Топ комментарии
+32
То Безугла та ОПЗЄ відпрацьовують 15 лямів ФСБ?
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07.06.2024 10:57
+14
А кава в Криму це що...? ІПСО, чи ні?
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07.06.2024 10:58
+11
Як на мене, наше військове керівництво настільки випереджає рузьгих, що їхнє ІПСО шукає мотузки, аби з розпачу повіситись
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07.06.2024 10:59
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То Безугла та ОПЗЄ відпрацьовують 15 лямів ФСБ?
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07.06.2024 10:57 Ответить
Знак "запитання" у вашому реченні зайвий!
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07.06.2024 12:03 Ответить
Чергове ІПСО...
Луцький воєнком повернувся з фронту, для формування нової бригади...
😂🥰😂
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07.06.2024 13:59 Ответить
А кава в Криму це що...? ІПСО, чи ні?
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07.06.2024 10:58 Ответить
Тобто, за журналістами стежать і виписують їм повістки теж агенти *****. Так я і думав
Навіщо дискредитувати тих, хто і сам з цим чудово справляється?
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07.06.2024 11:10 Ответить
Так уже дано сказали же, что это была ИПСО. Типа заставить россиян испугаться и бросить все силы на защиту Крыма
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07.06.2024 11:13 Ответить
Недорогенькі зараз нормально освоюють кошти на антимобілізаційне ІПСО. А тут новий транш.
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07.06.2024 10:58 Ответить
Зепіл?)
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07.06.2024 11:45 Ответить
Бачишь, вофка, ми усе про тебе знаєм!
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07.06.2024 10:59 Ответить
Знову щось вкрали, і рашці злили інфу?
Якщо 15 мільйонів на розкрутку... То походу дикий і його пінгвіни відпочивають...
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07.06.2024 10:59 Ответить
Як на мене, наше військове керівництво настільки випереджає рузьгих, що їхнє ІПСО шукає мотузки, аби з розпачу повіситись
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07.06.2024 10:59 Ответить
Йермак би за такі гроші, міг з цим впоратися, краще за будь яких кацапів...
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07.06.2024 10:59 Ответить
Він і старається. Безкоштовно.
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07.06.2024 12:26 Ответить
В западных СМИ Буданов что-то среднее между Суперменом и Бэтменом. Кто осмелиться его дискредитировать.
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07.06.2024 11:01 Ответить
В Крымской области у него схрон! Регулярно там каву пьет! Инфа сотка! Неуловимый Джо с паспортом днр+лнр+"абхазии" от арахамбы
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07.06.2024 12:20 Ответить
І це все, що керівництво на чолі з політолом може протиставити?!
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07.06.2024 11:02 Ответить
На Арабатську стрілку підвезли наших солдат на кулемети - яке ІПСО ше потрібне?
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07.06.2024 11:02 Ответить
Ви хоч уявляєте де знаходиться Арбатська стрілка?
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07.06.2024 11:06 Ответить
Може на човнах іх погнали на другу стрілку - дико звиняите - а шо це міняє?
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07.06.2024 11:11 Ответить
На бандитську?
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07.06.2024 11:20 Ответить
Десь в Херсонськіи обл - там є залив ну і стрілка - ну Ви теж промахнулись - не Арбатська а Арабатська
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07.06.2024 12:45 Ответить
Арбатська стрілка знаходиться в масквє.
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07.06.2024 12:42 Ответить
а що у нас з влади є кого дискредитувати??як на мене там вже нікого щоб можна було виправдовувати!!!ведуть нас у совок 2,0!!!!
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07.06.2024 11:04 Ответить
Ну хто більше, ніж сам буданов може дискредитувати розвідку?
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07.06.2024 11:04 Ответить
Реєстрація: 07.06.2024
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07.06.2024 11:12 Ответить
Бо це щойно вилуплення потомственно опущене лишньохромосоме під.аросійське тролятко, не дивуйтеся, вони останнім часом активізувалися, але ж відразу паляться, певно дає про себе знати зайва хромосома
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07.06.2024 11:33 Ответить
Все навкруги іпсо, навіть ми самі.
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07.06.2024 11:05 Ответить
Операція: " Не провокуйте, ато путін нападе 2"
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07.06.2024 11:15 Ответить
Чекаємо на потужну гризню безумної, серлеща і стерненка за 15 млн. Але виграє козирь
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07.06.2024 11:19 Ответить
Измельчало Ху#ло...
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07.06.2024 11:21 Ответить
більше ніж 🤡 з ОПою зробив діскредітації для України ,то далі нікуди , не ще 73% теж у тіж ворота
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07.06.2024 11:23 Ответить
"весело" у нас То майдан 3, то сто-п'ятьсот "замахів" чомусь не вдалих, то про електрику, корупцію, розпил і ще багато чого то все Іпсо рашки Мы живемо у суцільному іпсонарії
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07.06.2024 11:44 Ответить
Ця зелена шобла сама себе дискредитує вже більше 5 років. І сама це проплачує з наших кішень. Русні і напружуватись не треба.
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07.06.2024 11:47 Ответить
ГУР може легко протистояти тим ІПСО.
Масові вибухи у маскві, відстріл керівництва усіх рівнів, знищення касабів по вірокам судів. І не доведеться виправдовуватись, усі побачать по роботі.
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07.06.2024 11:50 Ответить
тоді вони наших почнуть відстрілювати... а вони спокійно їздять без охорони, ніби війни і немає ... ви що це великий ризик...
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07.06.2024 12:00 Ответить
то їхні проблеми 😀, ще б заборонити усяку особисту держ./приват охорону, тоді вони будуть дуже уважно відноситись до безпеки УСІХ громадян, а не тільки себе красивих
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07.06.2024 14:32 Ответить
Про протест цивільних в т.ч. постраждалих людей на Житомирщині після жорстокого вбивства тортурами, побиттям чоловіка злочинцями тцк цензор мовчить і не публікує, але поширює нічим не підтверджену маячню неконституційної злочинної самопроголошеної влади.

https://nv.ua/ukr/amp/smert-u-tck-prokuratura-pochala-rozsliduvannya-smerti-cholovika-u-zvyageli-zhitomirskoji-oblasti-50424951.html
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07.06.2024 11:51 Ответить
https://nv.ua/ukr/amp/smert-u-tck-u-zhitomirskiy-oblasti-ponad-sto-osib-mitinguyut-pid-viyskkomatom-novini-ukrajini-50424781.html https://nv.ua/ukr/amp/smert-u-tck-u-zhitomirskiy-oblasti-ponad-sto-osib-mitinguyut-pid-viyskkomatom-novini-ukrajini-50424781.html

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07.06.2024 11:55 Ответить
Значить, я - головний ІПСОшник, бо вважаю чинну владу з військовим керівництвом, дебілами.
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07.06.2024 11:53 Ответить
Свідомі вороги, а не дебіли. Дебіл один зелений, а за його спиною орудують кремлівські кроти.
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07.06.2024 12:11 Ответить
Все, що проти влади, то іпсо і фсб-майдан, і 100500 пакушєній на найвеличнівшивого лідора галактики
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07.06.2024 12:09 Ответить
Мы живем в ИПСО как в Матрице.

Ипсо и там и ипсо здесь
Без них ни встать без них ни сесть
Пукнул кто - ипсо от Кардинала..

Требую создать Министерство ИПСО и Министерство Надлишкового Майна !
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07.06.2024 12:23 Ответить
а шо там дискредитувати? Вже й так багато, що ясно. Корупція є, просування 'своїх' є, паркетних керовніків до фіга в армії також є. Ну і на найцікавіше питання - скільки в армії кацапських щурів - має відпивісти СБУ, якщо зможе
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07.06.2024 12:56 Ответить
какие деньги? да на каждом шагу все видно, не нужно платить
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07.06.2024 13:03 Ответить
 
 