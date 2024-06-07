ИПСО за $15 млн: В ГУР предупредили о планах РФ дискредитировать военное руководство Украины
В ГУР МО рассказали о подготовке спецслужб РФ к проведению кампании, направленной на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, украинской военной разведки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления разведки.
"На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов. Агентура российских чекистов уже получила указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов", - говорится в сообщении.
Так, РФ планирует публиковать ряд статей и "фильмов", в которых планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины
В ГУР добавили, что целью является:
- дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;
- блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы;
- создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.
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Луцький воєнком повернувся з фронту, для формування нової бригади...
😂🥰😂
Навіщо дискредитувати тих, хто і сам з цим чудово справляється?
Якщо 15 мільйонів на розкрутку... То походу дикий і його пінгвіни відпочивають...
Масові вибухи у маскві, відстріл керівництва усіх рівнів, знищення касабів по вірокам судів. І не доведеться виправдовуватись, усі побачать по роботі.
https://nv.ua/ukr/amp/smert-u-tck-prokuratura-pochala-rozsliduvannya-smerti-cholovika-u-zvyageli-zhitomirskoji-oblasti-50424951.html
Ипсо и там и ипсо здесь
Без них ни встать без них ни сесть
Пукнул кто - ипсо от Кардинала..
Требую создать Министерство ИПСО и Министерство Надлишкового Майна !