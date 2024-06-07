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ІПСО за $15 млн: У ГУР попередили про плани РФ дискредитувати військове керівництво України

ГУР попередило про нову ІПСО росіян

У ГУР МО розповіли про підготовку спецслужб РФ до проведення кампанії, спрямованої на дискредитацію військового керівництва України, зокрема української воєнної розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Головного управління розвідки.

"На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Так, РФ планує публікувати низку статей та "фільмів", у яких планують розкрити дані співробітників ГУР МО, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України

У ГУР додали, що метою є:

  • дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;
  • блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти москви;
  • створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

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Автор: 
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Топ коментарі
+32
То Безугла та ОПЗЄ відпрацьовують 15 лямів ФСБ?
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07.06.2024 10:57
+14
А кава в Криму це що...? ІПСО, чи ні?
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07.06.2024 10:58
+11
Як на мене, наше військове керівництво настільки випереджає рузьгих, що їхнє ІПСО шукає мотузки, аби з розпачу повіситись
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07.06.2024 10:59
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То Безугла та ОПЗЄ відпрацьовують 15 лямів ФСБ?
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07.06.2024 10:57 Відповісти
Знак "запитання" у вашому реченні зайвий!
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07.06.2024 12:03 Відповісти
Чергове ІПСО...
Луцький воєнком повернувся з фронту, для формування нової бригади...
😂🥰😂
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07.06.2024 13:59 Відповісти
А кава в Криму це що...? ІПСО, чи ні?
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07.06.2024 10:58 Відповісти
Тобто, за журналістами стежать і виписують їм повістки теж агенти *****. Так я і думав
Навіщо дискредитувати тих, хто і сам з цим чудово справляється?
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07.06.2024 11:10 Відповісти
Так уже дано сказали же, что это была ИПСО. Типа заставить россиян испугаться и бросить все силы на защиту Крыма
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07.06.2024 11:13 Відповісти
Недорогенькі зараз нормально освоюють кошти на антимобілізаційне ІПСО. А тут новий транш.
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07.06.2024 10:58 Відповісти
Зепіл?)
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07.06.2024 11:45 Відповісти
Бачишь, вофка, ми усе про тебе знаєм!
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07.06.2024 10:59 Відповісти
Знову щось вкрали, і рашці злили інфу?
Якщо 15 мільйонів на розкрутку... То походу дикий і його пінгвіни відпочивають...
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07.06.2024 10:59 Відповісти
Як на мене, наше військове керівництво настільки випереджає рузьгих, що їхнє ІПСО шукає мотузки, аби з розпачу повіситись
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07.06.2024 10:59 Відповісти
Йермак би за такі гроші, міг з цим впоратися, краще за будь яких кацапів...
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07.06.2024 10:59 Відповісти
Він і старається. Безкоштовно.
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07.06.2024 12:26 Відповісти
В западных СМИ Буданов что-то среднее между Суперменом и Бэтменом. Кто осмелиться его дискредитировать.
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07.06.2024 11:01 Відповісти
В Крымской области у него схрон! Регулярно там каву пьет! Инфа сотка! Неуловимый Джо с паспортом днр+лнр+"абхазии" от арахамбы
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07.06.2024 12:20 Відповісти
І це все, що керівництво на чолі з політолом може протиставити?!
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07.06.2024 11:02 Відповісти
На Арабатську стрілку підвезли наших солдат на кулемети - яке ІПСО ше потрібне?
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07.06.2024 11:02 Відповісти
Ви хоч уявляєте де знаходиться Арбатська стрілка?
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07.06.2024 11:06 Відповісти
Може на човнах іх погнали на другу стрілку - дико звиняите - а шо це міняє?
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07.06.2024 11:11 Відповісти
На бандитську?
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07.06.2024 11:20 Відповісти
Десь в Херсонськіи обл - там є залив ну і стрілка - ну Ви теж промахнулись - не Арбатська а Арабатська
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07.06.2024 12:45 Відповісти
Арбатська стрілка знаходиться в масквє.
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07.06.2024 12:42 Відповісти
а що у нас з влади є кого дискредитувати??як на мене там вже нікого щоб можна було виправдовувати!!!ведуть нас у совок 2,0!!!!
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07.06.2024 11:04 Відповісти
Ну хто більше, ніж сам буданов може дискредитувати розвідку?
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07.06.2024 11:04 Відповісти
Реєстрація: 07.06.2024
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07.06.2024 11:12 Відповісти
Бо це щойно вилуплення потомственно опущене лишньохромосоме під.аросійське тролятко, не дивуйтеся, вони останнім часом активізувалися, але ж відразу паляться, певно дає про себе знати зайва хромосома
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07.06.2024 11:33 Відповісти
Все навкруги іпсо, навіть ми самі.
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07.06.2024 11:05 Відповісти
Операція: " Не провокуйте, ато путін нападе 2"
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07.06.2024 11:15 Відповісти
Чекаємо на потужну гризню безумної, серлеща і стерненка за 15 млн. Але виграє козирь
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07.06.2024 11:19 Відповісти
Измельчало Ху#ло...
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07.06.2024 11:21 Відповісти
більше ніж 🤡 з ОПою зробив діскредітації для України ,то далі нікуди , не ще 73% теж у тіж ворота
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07.06.2024 11:23 Відповісти
"весело" у нас То майдан 3, то сто-п'ятьсот "замахів" чомусь не вдалих, то про електрику, корупцію, розпил і ще багато чого то все Іпсо рашки Мы живемо у суцільному іпсонарії
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07.06.2024 11:44 Відповісти
Ця зелена шобла сама себе дискредитує вже більше 5 років. І сама це проплачує з наших кішень. Русні і напружуватись не треба.
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07.06.2024 11:47 Відповісти
ГУР може легко протистояти тим ІПСО.
Масові вибухи у маскві, відстріл керівництва усіх рівнів, знищення касабів по вірокам судів. І не доведеться виправдовуватись, усі побачать по роботі.
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07.06.2024 11:50 Відповісти
тоді вони наших почнуть відстрілювати... а вони спокійно їздять без охорони, ніби війни і немає ... ви що це великий ризик...
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07.06.2024 12:00 Відповісти
то їхні проблеми 😀, ще б заборонити усяку особисту держ./приват охорону, тоді вони будуть дуже уважно відноситись до безпеки УСІХ громадян, а не тільки себе красивих
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07.06.2024 14:32 Відповісти
Про протест цивільних в т.ч. постраждалих людей на Житомирщині після жорстокого вбивства тортурами, побиттям чоловіка злочинцями тцк цензор мовчить і не публікує, але поширює нічим не підтверджену маячню неконституційної злочинної самопроголошеної влади.

https://nv.ua/ukr/amp/smert-u-tck-prokuratura-pochala-rozsliduvannya-smerti-cholovika-u-zvyageli-zhitomirskoji-oblasti-50424951.html
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07.06.2024 11:51 Відповісти
https://nv.ua/ukr/amp/smert-u-tck-u-zhitomirskiy-oblasti-ponad-sto-osib-mitinguyut-pid-viyskkomatom-novini-ukrajini-50424781.html https://nv.ua/ukr/amp/smert-u-tck-u-zhitomirskiy-oblasti-ponad-sto-osib-mitinguyut-pid-viyskkomatom-novini-ukrajini-50424781.html

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07.06.2024 11:55 Відповісти
Значить, я - головний ІПСОшник, бо вважаю чинну владу з військовим керівництвом, дебілами.
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07.06.2024 11:53 Відповісти
Свідомі вороги, а не дебіли. Дебіл один зелений, а за його спиною орудують кремлівські кроти.
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07.06.2024 12:11 Відповісти
Все, що проти влади, то іпсо і фсб-майдан, і 100500 пакушєній на найвеличнівшивого лідора галактики
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07.06.2024 12:09 Відповісти
Мы живем в ИПСО как в Матрице.

Ипсо и там и ипсо здесь
Без них ни встать без них ни сесть
Пукнул кто - ипсо от Кардинала..

Требую создать Министерство ИПСО и Министерство Надлишкового Майна !
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07.06.2024 12:23 Відповісти
а шо там дискредитувати? Вже й так багато, що ясно. Корупція є, просування 'своїх' є, паркетних керовніків до фіга в армії також є. Ну і на найцікавіше питання - скільки в армії кацапських щурів - має відпивісти СБУ, якщо зможе
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07.06.2024 12:56 Відповісти
какие деньги? да на каждом шагу все видно, не нужно платить
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07.06.2024 13:03 Відповісти
 
 