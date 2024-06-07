ІПСО за $15 млн: У ГУР попередили про плани РФ дискредитувати військове керівництво України
У ГУР МО розповіли про підготовку спецслужб РФ до проведення кампанії, спрямованої на дискредитацію військового керівництва України, зокрема української воєнної розвідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Головного управління розвідки.
"На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів", - йдеться в повідомленні.
Так, РФ планує публікувати низку статей та "фільмів", у яких планують розкрити дані співробітників ГУР МО, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України
У ГУР додали, що метою є:
- дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;
- блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти москви;
- створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.
Будь ласка, зачекайте...
Луцький воєнком повернувся з фронту, для формування нової бригади...
😂🥰😂
Навіщо дискредитувати тих, хто і сам з цим чудово справляється?
Якщо 15 мільйонів на розкрутку... То походу дикий і його пінгвіни відпочивають...
Масові вибухи у маскві, відстріл керівництва усіх рівнів, знищення касабів по вірокам судів. І не доведеться виправдовуватись, усі побачать по роботі.
https://nv.ua/ukr/amp/smert-u-tck-prokuratura-pochala-rozsliduvannya-smerti-cholovika-u-zvyageli-zhitomirskoji-oblasti-50424951.html
Ипсо и там и ипсо здесь
Без них ни встать без них ни сесть
Пукнул кто - ипсо от Кардинала..
Требую создать Министерство ИПСО и Министерство Надлишкового Майна !