ІПСО за $15 млн: У ГУР попередили про плани РФ дискредитувати військове керівництво України

У ГУР МО розповіли про підготовку спецслужб РФ до проведення кампанії, спрямованої на дискредитацію військового керівництва України, зокрема української воєнної розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Головного управління розвідки.

"На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Так, РФ планує публікувати низку статей та "фільмів", у яких планують розкрити дані співробітників ГУР МО, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України

У ГУР додали, що метою є:

дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;

блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти москви;

створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

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