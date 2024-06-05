Соловйов погрожує анексувати територію Німеччини: "Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов погрожує німцям окупацією та анексією території Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандиста вихід із Німеччини радянських військ було помилкою і він закликав більше так не помилятися "если теперь русский солдат войдет в Берлин".

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