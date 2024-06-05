Соловйов погрожує анексувати територію Німеччини: "Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов погрожує німцям окупацією та анексією території Німеччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандиста вихід із Німеччини радянських військ було помилкою і він закликав більше так не помилятися "если теперь русский солдат войдет в Берлин".
Топ коментарі
+41 ДенКо
показати весь коментар05.06.2024 10:23
+34 Maksim Perepelitca
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+29 Inna vid
показати весь коментар05.06.2024 10:23
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Таке вже було, коли рус. війська в 1812 р. ввійшли у Францію, то 40.000 військових там лишились, щоб не вертатися в рідні болота.
Для всього, що застрягає
И уже пора.
його роль - тримати бидломасу в тонусі... від цього і всі його поноси. А ви тут розписуєте... втрачаєте енергію, емоції, багато хто пустоголовий лякає його і т.п.
Це не вартує зусиль. Просто запам'ятайте, що пропаганда не робить їх добрими чи поганими, вона тільки підсилює глибинні бажання і комплекси.
цей урод такого б не ляпав🙁
Схоже, що готують тамтешній податний люд до загальної мобілізації і війни проти Заходу.
Пітьма йде ва-банк.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
без украинцев, американцев, британцев... Московия после 1941 года кучковалась бы, в лучшем для неё случае, где-то за Уралом...
сталін в 1948 році на Різдво заблокував Західний Берлін так, що літаками борошно та паливо скидали, на парашутах - тільки загроза ******* по ссср ядерною бомбою зупинила красную армію від окупації решти Німеччини, а наступного року й створили НАТО
якщо вже "простіл" то Горбачов, який не віддав наказу совіцьким окупаційним військам в ндр в 1989 році, і післав хонеккера в дупу
Ну, не идиот ли ???