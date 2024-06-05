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Соловьев угрожает аннексировать территорию Германии: "Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев угрожает немцам оккупацией и аннексией территории Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам пропагандиста, выход из Германии советских войск был ошибкой, и он призвал больше так не ошибаться, "если теперь русский солдат войдет в Берлин".

Смотрите также: Пропагандисты Кремля угрожают Евросоюзу ядерным ударом: "30-40 боеголовок - и Польша, как государство, поляки, как народ, исчезают с лица Земли вместе со своим языком". ВИДЕО

Автор: 

Германия (6962) кремль (725) пропаганда (3676) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+41
Чи є межа жалюгідності у цієї істоти? ))))
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05.06.2024 10:23
+34
"Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем" Джерело:
Згоден . Вийти не вдасться , тільки винесуть - вперед ногами .
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05.06.2024 10:23
+29
Сук@, коли ти вже подохниш, навоз смердючий.
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05.06.2024 10:23
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Чи є межа жалюгідності у цієї істоти? ))))
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05.06.2024 10:23 Ответить
Сказав і шо? Сказав і фсьо...
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05.06.2024 11:34 Ответить
Сук@, коли ти вже подохниш, навоз смердючий.
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05.06.2024 10:23 Ответить
нехай живе 300 років, 100 ходить, а 200 повзає.
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05.06.2024 13:21 Ответить
"Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем" Джерело:
Згоден . Вийти не вдасться , тільки винесуть - вперед ногами .
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05.06.2024 10:23 Ответить
Та ні. Просто удобрить німецьку землю та нагодує німецьких хижачків.
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05.06.2024 11:01 Ответить
Хай ще "зайти" спробують Вони у Київ уже "заходили"!
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05.06.2024 11:03 Ответить
Пропали підїзди, ліфти....
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05.06.2024 10:24 Ответить
Звичайно не вийдуть, коли порівняють свої пенати з Європою. Там і залишаться жити.
Таке вже було, коли рус. війська в 1812 р. ввійшли у Францію, то 40.000 військових там лишились, щоб не вертатися в рідні болота.
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05.06.2024 11:49 Ответить
...і унітази.
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06.06.2024 00:11 Ответить
Воно - та ще загадка для психіатрів..
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05.06.2024 10:24 Ответить
Застрягнете, значить?

Для всього, що застрягає
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05.06.2024 10:25 Ответить
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05.06.2024 10:28 Ответить
Хто це рускісолдат і хто це мьі?
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05.06.2024 10:26 Ответить
З грунтовими водами...
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05.06.2024 10:28 Ответить
Если теперь В. Соловьёв войдёт в свою могилу, то он оттуда больше уже не выйдет.

И уже пора.
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05.06.2024 10:28 Ответить
но для начала надо как то техникой чуть больше гольф кара или мопеда подобраться больше чем на 10 минут к крынкам)а там и плацдарм на берлин и адисабебу)
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05.06.2024 10:29 Ответить
Шольц, коли в черговий раз будеш заборонювати нам Тауруси, подивись це відео. Та й ще безліч подібних. Може щось клацне в голові.
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05.06.2024 10:30 Ответить
Лучше в Италию идите... Там же вилла осталась.
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05.06.2024 10:30 Ответить
Русский солдат два года в Авдеевку пытался зайти, которую не на каждой карте найдёшь.. Третий год вокруг каждого села усераются и продолжают жить в придуманной непобедимости.
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05.06.2024 10:31 Ответить
я взагалі не розумію, навіщо ви його коментуєте? так і навіщо його тут розміщують... якщо тільки для того, щоб нагадати про нього як метод пропаганди, то це занадто примітивно і недалекоглядно.

його роль - тримати бидломасу в тонусі... від цього і всі його поноси. А ви тут розписуєте... втрачаєте енергію, емоції, багато хто пустоголовий лякає його і т.п.

Це не вартує зусиль. Просто запам'ятайте, що пропаганда не робить їх добрими чи поганими, вона тільки підсилює глибинні бажання і комплекси.
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05.06.2024 11:50 Ответить
Орки на повному серйозі вважають що ту війну виграла не коаліція, більш ніж 50 держав, а одна расєюшка
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05.06.2024 10:31 Ответить
Мдаа, таке вже і лоботомія не вилікує. Тільки ''куля в лоба''
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05.06.2024 10:31 Ответить
Для таких існує стародавня страта розплавленим золотом в горлчнку
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05.06.2024 10:56 Ответить
У вас є оленятко з золотим копитцем, щоб на цю гидоту ще золото марнувати?
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05.06.2024 12:27 Ответить
салавйова прадалжают мучіть фантомниє болі па Комо...
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05.06.2024 10:32 Ответить
гебельсТВ.
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05.06.2024 10:33 Ответить
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05.06.2024 10:33 Ответить
Які довбойоби... А нічого, що руській солдат вже 2+ роки в Харків зайти не може? І в Херсон би не зайшов, якби барани не обрали Зє.
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05.06.2024 10:34 Ответить
Якщо Захід вважає, що це просто ідіот, то вони досі не зрозуміли, що в рашці навіть ідіот жодного разу не гавкне без дозволу зверху!
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05.06.2024 10:35 Ответить
Це точно , що без дозволу кремлівського вилупка ,
цей урод такого б не ляпав🙁
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05.06.2024 11:37 Ответить
Мы оттуда точно не выйдем,добавить нужно-живыми
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05.06.2024 10:36 Ответить
То поляків на пітьмі закликають знищити, як націю, одним залпом ядерних ракет, то по Нідерландах бажають жахнути ядеркою, а тепер от іще один "гебельсик" мріє німецьку територію анексувати.
Схоже, що готують тамтешній податний люд до загальної мобілізації і війни проти Заходу.
Пітьма йде ва-банк.
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05.06.2024 10:37 Ответить
От не знаю, як там отой срускій солдат до того Берліну, а от срускій пасивний підор, він же син цього Солов'ова, вже давно ступив на землю отого Парижу. І шось тато за це мовчок.
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05.06.2024 10:38 Ответить
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05.06.2024 12:01 Ответить
Це відео потрібно крутити по усіх каналах Європи з перекладом.
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05.06.2024 10:38 Ответить
Дуже добре, що пропагадоги показують всьому світу сутність рашки, нехай запад побачить, кого вони відгодовували 30 років. Людожер вирвався з клітки, з ним неможна розмовляти, тільки вбити.
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05.06.2024 10:41 Ответить
Захід, звичайно
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05.06.2024 10:42 Ответить
Свою роль соловйов, як розігрувача перед боєм, переграв. Його слова вже не лякають західних лідерів, бо слів та обіцянок було дуже багато, надзвичайно багато. Тупотіти черевиком на трибуні ООН як це робив хрущ, вдруге не вийде. А ось постійні нагадування Заходу, що московія - це імперська країна, грають важливу роль у розумінні партнерів, що стримування агресора не розв'язау проблеми. Агресор має програти до самого розвалу імперії. Щоб там не сталось.
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05.06.2024 10:58 Ответить
Вони он районний центр взяти місяцями не можуть, але на Берлін зібрались. На кого розрахована ця нісенітниця?
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05.06.2024 10:42 Ответить
дибіл ти кацапській !!! у 2Світову ви тіпо "победілі" корисневий нацизм тільки тому на вам червоножопим комуно-нацистам допомали США та В.Британія, а потім так необачно поділи з вали червоними комуно-нацистами в Тегерані та Ялті !!! насправді ви червоні комуно-нацисти не перемогли в 2Світовій війні, вас в "победітелі" тупо записали !!! 2Світову виграла антигітлерівська коаліці країн/націй очолювана США і В.Британією !!! до речі В.Британія вела 2Світову довгі 6 років з 3 вересня 1939 року !!! ви ж кацапи тоді з Гітлером поділили Європу і 2 роки йому допомагали її окуповувати !!! ви дибіли, на відміну від британців, американців, французів не звільняли Європу від нацизму, ви її повторно окуповували на довгі маже 50 років !!! ви обікрали, згвалтували усю східну Німетчину та східну Європу, поставили свої маріонеткові комуністичні уряди аж до 1989-91 року !!! Велику помилку зробили США, В.Британія що записала вас дибілів в "победітелі" та судді в Нюренбергу !!! там разом з німецькими нацистами в Нюренбергу мали бути на лаві підсудних та бути повішаними за розвʼязання 2 Світової йоська сталін (другашвілі), молотов, берія, жуков, калінін і решта червоножопа, комуно-нацистька окупаційна наволоч !!!
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05.06.2024 10:44 Ответить
Якщо повертатись в історію, то треба визнати, що Рузвельт відіграв важливу роль у підйомі саме срср. Під час світової. Всупереч домовленості з гітлером, з репресіями, які були відомі світу, Рузвельт вірив сталіну, і не слухав видатного сера Черчилля. Ось світ і має проблему завбільшки з гітлерівську германію. Але Захід не вірить своїм очам, і довіряє тільки своїм емоціям та сподіванням.
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05.06.2024 10:51 Ответить
Самі расєянци при цьому не дуже й постраждали. Майже все було зроблено кров'ю раніше підкорених народів.
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05.06.2024 11:02 Ответить
ну так різні там кацапські генитичні дибіли на кшталт жукова, ватутіна, гнали на вірну смерть, на німецькі танки, доти, дзоти українців, казахів і тд.тп. !!! тільки при так званому червоному "асвабажденії" Києва, до чергової святкової дати для червоних комуно-нацистів - 7 ноября, загинуло за різними оцінками 800тис. - 1 мільйон солдат так званої "ркка", їх трупи потім усю зиму виловлювали турки в південій частині Чорного море, в Босфорі та Мармуровому морі ...
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05.06.2024 11:45 Ответить
Аби ще в роті виросли гриби та горілка била з фонтанів ! кацапський зольдат навіть до Риги вже не дістаниться, бо не вистачить заградЗАГОНІВ.
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05.06.2024 10:45 Ответить
Та ясна, чіто нє вийдєт. Україна і отримала війну теперішню із-за ванюшек і варь, яких сюди завезли в 20 столітті, особливо на дамбас і Крим.
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05.06.2024 10:46 Ответить
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
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05.06.2024 12:07 Ответить
ну так !!! паспорт "негромадянина", себто людини 2-го сорту, треба було вводити, ще в 1992-93 роках, відразу після розвалу совка ... але хто це мав робити ??? хитрий комуняка кравчук чи червоний деректор, автор української олігархії кучма ???
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05.06.2024 12:15 Ответить
Звісно шо не вийдиье, якщо дойдьоте... Здохнете там всі
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05.06.2024 10:47 Ответить
И зачем только его из сумасшедшего дома выпустили? (С)
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05.06.2024 10:51 Ответить
Сподіваюсь німці почули і почали робити більше зброї.
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05.06.2024 10:52 Ответить
Цей зайшов в Україну і вже не вийшов...
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05.06.2024 10:53 Ответить
диряве створіння з палаючим русодрісталом
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05.06.2024 10:56 Ответить
Московиты уже столько всего наговорили и натворили, что их можно уничтожать в странах ЕС как ИГИЛ.
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05.06.2024 11:00 Ответить
Ха-ха... Они языком уже взяли весь Мир, но есть нюанс)))
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05.06.2024 11:02 Ответить
А как поет, как поет стерво ! Ну просто соловейко з курятника. Всі півні на селі слухають розтуливши рота, й мотають головами наче узбецькі породисті віслюки. Йому б у ВВС або у Голосі Америки працювати .... прибиральником сортирів! Такий талантище пропадає ... у кремлівській публічній уборной.
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05.06.2024 11:04 Ответить
После такой заявки нужно снести памятники сов.солдатам по всей Германии начиная с педофила Алеши ))
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05.06.2024 11:04 Ответить
Оце,***, скрепи. Іванушки-дурачки. Без всякого опаскуди всіх і вся, повірити в свою ізбранність. Тільки психічно хворі так поводять себе. Тільки вдуматись - возвєлічувати і царя, і лєніна з сталіним, які його як клас знищили, возвєлічувати руську церкву і Сталіна, який з нею боровся, вор в законі, який порушив всі можливі заповіді з наколками у вигляді церковних куполів із зображеннями Ісуса. Самі собі придумали нісинітницю, самі в неї повірили і заставляють всіх у цю чуш вірити. Ніяких перемовин з цим потворами не може бути, вони все як завжди перефразують, перекрутять. Вони мають навіки зникнути як народ, нація і звільнити всі поневолені народи.
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05.06.2024 11:15 Ответить
Что точно было ошибкой - это то, что его родители не пользовались конрацептивами
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05.06.2024 11:16 Ответить
Це класика роботи пропаганди на внутрішню аудиторію, створюється так зване вікно овертону, оскільки на тлі атаки на Берлін атака на Харків чи Запоріжжя вже не видасться чимось злочинним.
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05.06.2024 11:19 Ответить
Такий сміливий, а дачу в Італіїї слабо забрати?
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05.06.2024 11:24 Ответить
Ви не вийдете, це точно, вас, уйобків винесуть, у чорних пакетах.
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05.06.2024 11:27 Ответить
- ну, сумасшедший, что возьмёшь... (с)
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05.06.2024 11:30 Ответить
Ну і мудило кацапське соловйов , як і всі кацапи 🤬
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05.06.2024 11:35 Ответить
Він не кацап ,він позорисько євреїської нації які мають розум та людяність
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06.06.2024 00:12 Ответить
Все вірно. Куди заходить російський солдат - він там і залишається. Зазвичай неглибоко прикопаним.
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05.06.2024 11:44 Ответить
феерический кусок **************** ********!..........................................
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05.06.2024 11:45 Ответить
Ага. Вот только мельницу и туалет в Вовчанске возьмешь и сразу на Берлин. Рашка уже показала чего она стоит без Украины, без помощи Запада и без лендлиза из США. Еще у них пасть открывается что они Вторую мировую выиграли. Да если бы не выше перечисленные страны то сейчас остатки пьяных одичавших кацапоидов иследователи в тайге наблюдали бы как они приучились выживать на березовой коре и ягеле
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05.06.2024 11:45 Ответить
А нащо заходити, вони вже там. По всьому світу кацапні як бруду, п'ята колона сформована.
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05.06.2024 11:59 Ответить
кацапы - людоеды, твари неблагодарные, добра не помнящие..
без украинцев, американцев, британцев... Московия после 1941 года кучковалась бы, в лучшем для неё случае, где-то за Уралом...
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05.06.2024 12:08 Ответить
ключевое слово - если
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05.06.2024 12:34 Ответить
Як можна с таким ******, стільки років нести таку ахінею?
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05.06.2024 12:40 Ответить
Дурак у думках багатіє - так казала моя бабуся, це стосується соловья.
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05.06.2024 13:15 Ответить
Звісно, що не вийдут. Кацапів з Германії вивезуть. Рефрежераторами.
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05.06.2024 13:26 Ответить
Такий бойовий, чому він досі не в окопі.
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05.06.2024 13:35 Ответить
Йому не вірять вже і орки.
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05.06.2024 13:39 Ответить
Ну давай. Зайди.
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05.06.2024 13:40 Ответить
вже було ..., карту світа правили ...
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05.06.2024 13:41 Ответить
особливо брехливо звучить "сталін їх простіл"

сталін в 1948 році на Різдво заблокував Західний Берлін так, що літаками борошно та паливо скидали, на парашутах - тільки загроза ******* по ссср ядерною бомбою зупинила красную армію від окупації решти Німеччини, а наступного року й створили НАТО

якщо вже "простіл" то Горбачов, який не віддав наказу совіцьким окупаційним військам в ндр в 1989 році, і післав хонеккера в дупу
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05.06.2024 13:47 Ответить
цю мерзоту-солов'їне лайно з його цими проголосами треба показувати на тв Німеччини. багато німців. особливо тих, які приїхали з совка, прихильники *****. може до Шольца дійде, що "Тауруси" для України на часі.
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05.06.2024 13:50 Ответить
Пиз.. не мешки таскать, вот придурок..
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05.06.2024 14:16 Ответить
Виллы конфисковали в Италии, а захватить хочет Германию!
Ну, не идиот ли ???
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05.06.2024 16:39 Ответить
Дебіл,пля... Більше скаазати нічого.
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05.06.2024 17:29 Ответить
Что употребляет это существо?Кокс,траву,героин,гашиш?Всё вместе одновременно?
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05.06.2024 19:37 Ответить
Ці шоу ненависті треба крутити цілодобово по всіх каналах Європи!
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05.06.2024 23:21 Ответить
А чому в берлiн одразу в Гаагу. А так правда, якщо вiн туди вiйде вiн звiттiля бiльше нiкуди не пiде.
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06.06.2024 03:00 Ответить
до Дніпра ще не скрізь доповзли , а мріють про Берлін . В Берлін заходили воїни визволителі а ви окупанти .
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18.10.2024 11:46 Ответить
 
 