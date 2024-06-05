Соловьев угрожает аннексировать территорию Германии: "Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев угрожает немцам оккупацией и аннексией территории Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам пропагандиста, выход из Германии советских войск был ошибкой, и он призвал больше так не ошибаться, "если теперь русский солдат войдет в Берлин".

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