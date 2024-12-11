В НАТО хотят максимально усилить оборонные возможности Украины на поле боя, - глава Представительства Альянса Тернер

В Североатлантическом Альянсе работают над тем, чтобы максимально усилить оборонительные и наступательные возможности Украины на линии фронта.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На Вашингтонском саммите в июле этого года мы пообещали предоставить Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 40 млрд долларов в 2024 году. Почти 21 млрд евро помощи было предоставлено уже в первой половине 2024 года, и мы делаем все, чтобы все наши обещанные взносы до конца года были сделаны...", - сказал он.

По его словам, основное внимание в деятельности НАТО в Украине сосредоточено на предоставлении необходимой помощи и выполнении обещаний.

Мы хотим обеспечить Украине максимальные мощные позиции на поле боя, максимально усилить оборонительные и наступательные возможности соответствующими системами", - подчеркнул Тернер.

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Он добавил, что Представительство также будет помогать развивать отношения между Альянсом и Украиной на пути к членству.

"Я понимаю, что вопрос членства является очень важным для Украины. На саммите в Вашингтоне было сказано, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО..., и союзники согласились с тем, что будущее Украины в НАТО. То есть мы предполагаем, что Украина станет членом Альянса. Работа проводится. Мы хотим сделать Украину более мощной, более совместимой с войсками НАТО и более готовой к существованию в структуре Альянса", - отметил Тернер.

Тернер высоко оценил реформы, которые Украина уже осуществила в сферах демократизации, экономики и безопасности, добавив, что "Украина остается преданной вопросам реформирования даже несмотря на войну".

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