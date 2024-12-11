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Новости Война
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В НАТО хотят максимально усилить оборонные возможности Украины на поле боя, - глава Представительства Альянса Тернер

Представництва НАТО в Україні про допомогу

В Североатлантическом Альянсе работают над тем, чтобы максимально усилить оборонительные и наступательные возможности Украины на линии фронта.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На Вашингтонском саммите в июле этого года мы пообещали предоставить Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 40 млрд долларов в 2024 году. Почти 21 млрд евро помощи было предоставлено уже в первой половине 2024 года, и мы делаем все, чтобы все наши обещанные взносы до конца года были сделаны...", - сказал он.

По его словам, основное внимание в деятельности НАТО в Украине сосредоточено на предоставлении необходимой помощи и выполнении обещаний.

Мы хотим обеспечить Украине максимальные мощные позиции на поле боя, максимально усилить оборонительные и наступательные возможности соответствующими системами", - подчеркнул Тернер.

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Он добавил, что Представительство также будет помогать развивать отношения между Альянсом и Украиной на пути к членству.

"Я понимаю, что вопрос членства является очень важным для Украины. На саммите в Вашингтоне было сказано, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО..., и союзники согласились с тем, что будущее Украины в НАТО. То есть мы предполагаем, что Украина станет членом Альянса. Работа проводится. Мы хотим сделать Украину более мощной, более совместимой с войсками НАТО и более готовой к существованию в структуре Альянса", - отметил Тернер.

Тернер высоко оценил реформы, которые Украина уже осуществила в сферах демократизации, экономики и безопасности, добавив, что "Украина остается преданной вопросам реформирования даже несмотря на войну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО может предоставить Украине дополнительную помощь в 2025 году, - глава Представительства Альянса Тернер

Автор: 

НАТО (9977) помощь и поддержка (869) война в Украине (3761)


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У НАТО хочуть, щоб двостороння м'ясорубка продовжувала працювати.
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11.12.2024 15:50 Ответить
Якби ви дійсно цього хотіли, то кацапські КАБовози не розбирали б прифронтові міста і наші позиції.
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11.12.2024 15:57 Ответить
"щось Ви вуйку пи,здите", що куйлу ,аж смішно стало
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11.12.2024 16:04 Ответить
Хочуть, і посилять-дві великі різниці. Тим більше вжє д''єрмак підспівує Трампону в плані ''нагинанні'' України до миру на умовах *уйла!
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11.12.2024 16:28 Ответить
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11.12.2024 16:33 Ответить
НАТО хочуть максимально посилити так само, як хочуть нас бачити в НАТО.
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11.12.2024 16:45 Ответить
Хотіти це не посилювати
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11.12.2024 19:33 Ответить
 
 