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Новости Война
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Разные идеи о мире в 2025 году не очень помогают, - глава Представительства НАТО Тернер

Мирні пропозиції: в НАТО закликали зосередитися на допомозі Україні

В НАТО считают, что стоит сосредотачиваться на помощи Украине, а не на мирных предложениях, которые появляются каждый день.

Об этом сказал глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя идею создания демилитаризованной зоны по обе стороны от нынешней линии фронта, Тернер ответил, что придерживается в этом вопросе той же позиции, что и генсек НАТО Марк Рютте, - не отвечать на все те идеи, которые постоянно всплывают.

"И разные идеи относительно мира в следующем году и так далее - это не очень полезно, это не очень помогает. Чуть ли не каждый день появляются чьи-то новые идеи, и они муссируются. Очень удобно бывает, знаете, устроиться в кресле и выдавать идеи. Мы же работаем по приоритетам - один, два, три, что надо предоставить, как поддержать Украину на поле боя, как максимально повысить оборонительные наступательные возможности Украины. Давайте мы будем делать это, а такие спекулятивные идеи оставим исследователям, которых это интересует", - пояснил Тернер.

В то же время глава Представительства НАТО подчеркнул, что никто в Альянсе не хотел бы увидеть ситуацию, когда Россия и те, кто их поддерживает, - Китай, Северная Корея, Иран, - "будут поздравлять друг друга с победой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО может предоставить Украине дополнительную помощь в 2025 году, - глава Представительства Альянса Тернер

Автор: 

НАТО (9977) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+4
Є ще тверезі погляди
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11.12.2024 14:26
+3
А є реалістичні.
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11.12.2024 14:31
+2
Демілітаризована зона до Уралу, а краще до о. Сахалін!
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11.12.2024 14:25
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Демілітаризована зона до Уралу, а краще до о. Сахалін!
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11.12.2024 14:25 Ответить
Є ще тверезі погляди
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11.12.2024 14:26 Ответить
А є реалістичні.
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11.12.2024 14:31 Ответить
Реалістичний погляд і тверезий, це одне й те саме. Є тверезі люди, які реалістично бачать, що рашка не просто не збирається припинять вогонь, а щє й чудово розуміє, що як тільки бойові дії припиняться, то схлопнеться її економіка, вся суть якої виробляти нову зброю замість використаної/знищеної.
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11.12.2024 15:41 Ответить
Реалістичний погляд - це коли ми будемо прислухатись до думки США .а не розказувати казочки про "перемогу " і "кордони 91 року".
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11.12.2024 15:45 Ответить
ідея одна це дотримання міжнародних законів . чому Україна зобов'язана прибрати армію зі своєї території ? чому окупант має перебувати на окупованих територіях ?
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11.12.2024 14:30 Ответить
Так, як ви допомагаєте, від України скоро тільки руїни залишаться. Самі сраки піднімайте і з ****** воюєте, а то вам дуже вигідна проксі-війні з кацапами руками українців, їх же не шкода, так?
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11.12.2024 14:41 Ответить
якщо це проксі-війна, то з Китаєм, киця, з Китаєм. КНДР і рашка проксі Китаю.
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11.12.2024 15:43 Ответить
єдино вірний тут варіант, от тільки на це потрібні справжні яйця і тверда віра у цінності свободи, демократії і Міжнародного права - це на базі Рамштайну створити антипутінську коаліцію військ (по прикладу антигітлерівської коаліції), щоб це не виглядало, що це війська НАТО проти кацапні воюють. Заходити в Україну і разом із ЗСУ битися із тим кремлівським звіром. тільки такий варіант принесе у світ мир і спокій на десятиліття. і не потрібно нікуди йти штурмувати кремль. звіра потрібно добивати на українській землі паралельно посилюючи санкції... а кремль штурмувати там знайдеться свій черговий пригожин чи кадиров. витрати, які на це понесе коаліція - це буде мізер у порівнянні з тим, скільки вони витратять коштів на чергову холодну війну і гонку озброєнь. і законний привід тут також (по прикладу війни в Кувейті) - це зідно статті 51 Статуту ООН про колективну оборону (якщо каци заблокують у Радбезі, то провести це питання через Генсамблею).
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11.12.2024 14:42 Ответить
"... створення демілітаризованої зони по обидва боки від нинішньої лінії фронту..." Демілітаризована зона може бути тільки вглиб від кордону в сторону параші.
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11.12.2024 14:45 Ответить
Все інше-- це "виполнєниє задачі сво..."
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11.12.2024 14:46 Ответить
"Водночас голова Представництва НАТО наголосив,
що ніхто в Альянсі не хотів би побачити ситуацію,
коли Росія і ті, хто їх підтримує, - Китай, Північна Корея, Іран, - "вітатимуть один одного з перемогою".
рудий і привітатиме...
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11.12.2024 14:54 Ответить
Різні ідеї до миру - це нема про що.Зупинити безглуздя рф можно лише конслідованостю демократичних держав. На жаль цього поки нема.
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11.12.2024 15:47 Ответить
 
 