Разные идеи о мире в 2025 году не очень помогают, - глава Представительства НАТО Тернер

В НАТО считают, что стоит сосредотачиваться на помощи Украине, а не на мирных предложениях, которые появляются каждый день.

Об этом сказал глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя идею создания демилитаризованной зоны по обе стороны от нынешней линии фронта, Тернер ответил, что придерживается в этом вопросе той же позиции, что и генсек НАТО Марк Рютте, - не отвечать на все те идеи, которые постоянно всплывают.

"И разные идеи относительно мира в следующем году и так далее - это не очень полезно, это не очень помогает. Чуть ли не каждый день появляются чьи-то новые идеи, и они муссируются. Очень удобно бывает, знаете, устроиться в кресле и выдавать идеи. Мы же работаем по приоритетам - один, два, три, что надо предоставить, как поддержать Украину на поле боя, как максимально повысить оборонительные наступательные возможности Украины. Давайте мы будем делать это, а такие спекулятивные идеи оставим исследователям, которых это интересует", - пояснил Тернер.

В то же время глава Представительства НАТО подчеркнул, что никто в Альянсе не хотел бы увидеть ситуацию, когда Россия и те, кто их поддерживает, - Китай, Северная Корея, Иран, - "будут поздравлять друг друга с победой".

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