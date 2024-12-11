Разные идеи о мире в 2025 году не очень помогают, - глава Представительства НАТО Тернер
В НАТО считают, что стоит сосредотачиваться на помощи Украине, а не на мирных предложениях, которые появляются каждый день.
Об этом сказал глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Комментируя идею создания демилитаризованной зоны по обе стороны от нынешней линии фронта, Тернер ответил, что придерживается в этом вопросе той же позиции, что и генсек НАТО Марк Рютте, - не отвечать на все те идеи, которые постоянно всплывают.
"И разные идеи относительно мира в следующем году и так далее - это не очень полезно, это не очень помогает. Чуть ли не каждый день появляются чьи-то новые идеи, и они муссируются. Очень удобно бывает, знаете, устроиться в кресле и выдавать идеи. Мы же работаем по приоритетам - один, два, три, что надо предоставить, как поддержать Украину на поле боя, как максимально повысить оборонительные наступательные возможности Украины. Давайте мы будем делать это, а такие спекулятивные идеи оставим исследователям, которых это интересует", - пояснил Тернер.
В то же время глава Представительства НАТО подчеркнул, что никто в Альянсе не хотел бы увидеть ситуацию, когда Россия и те, кто их поддерживает, - Китай, Северная Корея, Иран, - "будут поздравлять друг друга с победой".
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що ніхто в Альянсі не хотів би побачити ситуацію,
коли Росія і ті, хто їх підтримує, - Китай, Північна Корея, Іран, - "вітатимуть один одного з перемогою".
рудий і привітатиме...