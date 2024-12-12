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Новости Война
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Украина должна получить сильные гарантии безопасности в рамках мирного процесса с РФ, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

В рамках любого соглашения с Россией по урегулированию войны Украина должна получить "сильные" гарантии безопасности от своих союзников.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее цитирует агентство DPA, передает Цензор.НЕТ.

Накануне встречи в Берлине с несколькими своими европейскими коллегами и главой дипломатии ЕС Каей Каллас, Бербок заявила, что "мы единодушны в том, что Украина должна получить гарантии безопасности в рамках мирного процесса".

Здесь, в этом кругу, мы единодушны: Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности, в частности долгосрочной военной и финансовой поддержке", - подчеркнула она.

По ее словам, гарантии для Киева стали бы "четким сигналом" России.

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"Мы выступаем за безопасность и будущее нашего европейского континента", - добавила Бербок.

В свою очередь Каллас заявила, что необходимо сделать больше для поддержки Украины в ее защите от России.

"И, конечно, именно Украина должна сказать, когда она готова сесть за стол переговоров", - подчеркнула дипломат ЕС.

В то же время Бербок и Каллас не ответили на вопрос об участии немецких или европейских солдат в возможной миротворческой миссии в Украине.

Читайте также: Трамп: Использую поддержку США Украины как рычаг давления на РФ во время мирных переговоров

Автор: 

помощь и поддержка (869) Анналена Бербок (348) переговоры с Россией (960) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+9
Буде повний набір гарантій - від меморандуму "б'ля буду" до резолюції "зуб даю"...
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12.12.2024 19:21
+5
Ось гарантія безпеки!!!

"Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять.
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана."
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12.12.2024 19:16
+2
Маю враження: якщо Україна почне торгувати пропонованими їй ґарантіями, пережене за рівнем добробуту Швайцарію.
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12.12.2024 19:17
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось гарантія безпеки!!!

"Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять.
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана."
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12.12.2024 19:16 Ответить
Маю враження: якщо Україна почне торгувати пропонованими їй ґарантіями, пережене за рівнем добробуту Швайцарію.
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12.12.2024 19:17 Ответить
при всій повазі до фрау Бербок, а означають ці "сильні гарантії" ??

такі самі сильні як НАТО ? то чи не простіше нас просто взяти в те НАТО?

а якщо такі як той меморандум - то, мабуть, не варто за них і говорити
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12.12.2024 19:20 Ответить
Буде повний набір гарантій - від меморандуму "б'ля буду" до резолюції "зуб даю"...
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12.12.2024 19:21 Ответить
А еще сам Трамп на пид..а ответит?
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12.12.2024 19:53 Ответить
Нажаль з тим рівнєм дипломатії який має ЗеШапіто на виході буде щось але Будопештський меморандум
Але така ціна : коли у 2019 не доходить через голову , потім - буде доходити через дупуу
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12.12.2024 19:21 Ответить
Ця ***** заздалегідь знає що нікуя нічого не буде , але говорить впевнено щоб виглядало щіро !
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12.12.2024 19:24 Ответить
Це шось типу зелебоби , тільки рангом понижче. Але суцільну маячню несуть обоє. Які в сраку гарантіїї, від кого, кому вони потрібні.
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12.12.2024 19:52 Ответить
А німаки готові щось прогарантувати?
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12.12.2024 19:25 Ответить
Покажуть кацапам як треба правільно будувати табори,газові камери,крематорії, WV ,,жук" !
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12.12.2024 19:31 Ответить
Краща гарантія - дохла Кацапія!
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12.12.2024 19:26 Ответить
а німці ще пам'ятають, як їх в НАТО приймали..?
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12.12.2024 19:27 Ответить
А чого не згадуєш про нєбольно зарєжут?
Чи таки больно?
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12.12.2024 19:32 Ответить
Від часів Наполеона та закінчуючи Гітлером сформувався міф про непереможність російської армії, який казав: "Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине".

Проте зараз сама росія прийшла в Україну з мечем, а значить і має загинути. Бо цей меч насправді виконав роль естафетної палички, переданої німецькими фашистами фашистам російським, які перемігши Дракона самі стали Драконом.

На Заході до цієї пори помилково думають, що Драконом є вони, а не росія. А тому і стримуються від активних дій, бо потрапили в залежність від історичних комплексів. Особливо залежні від них німці, яким потрібно лікувати психічну травму переможених.
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12.12.2024 19:34 Ответить
Насипають - кому не ліньки - НАТО - сильна гарантія
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12.12.2024 19:35 Ответить
Ми вже отримали найсильніші гарантовані гарантії від кацапів після будапешського меморандуму,коли позбулись ядерної зброї.
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12.12.2024 19:36 Ответить
Вона дуже лукавить. Розумна жінка несе відверту нісенітницю й розуміє, що вона несе. Яка може бути гарантія, коли в Україні агресор веде повномасштабну війну, щоб знищити державу Україну ? Трясця, цей мудило Лідор дав привід європейським політикам нести оцю нісенітницю про гарантії безпеки. Своїми папірцями, про які він вже забув - бо не сталось, що чекали. А що Лідор чекав від туалетного паперу ? Звичайна людина знає для чого цей папір. А наш прострочений Лідор такий тупий ? !
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12.12.2024 19:39 Ответить
Найкращі гарантії, що ***** не полізе - це тисячі ракет на 2000 км та сильна армія. Бо Захід не здатен нам дати жодні гарантії, як сцикуни.
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12.12.2024 19:40 Ответить
Безперервний потік техніки, озброєння, *********** і спорядження для покриття всчіх потреб ЗСУ, навчання і оснащення сотні - дві штурмових і мотострілецьких бригад Сил оброни України - ось єдина гарантія свободи і незалежності України від зазіхань рашистської пітьми.
Зробіть це, шановні союзники, і українці раз і назавжди розберуться з пітьмою. І буде всім щастя.
Ан ніт.
Тут важливо зрозуміти один психологічний момент: усвідомлюючи розумом зашкальний рівень загрози, яку несе пітьма всьому західному демократичному Світу, в душі німці, поляки, а тим більше американці, не кажучи про мадярів, впевнені, що ***** не наважиться напасти на країну - члена НАТО, а якщо і нападе приміром на якусь балтійську державу, то на них точно ні.
От і починаються ці небезпечні розмови про замирення *****. І підстава для таких розмов з недавнього часу зявилась - "голубина" позиція Трампа.
Наївні дурні - "доктрину патрушева" обмеженої ядерної війни ніхто на пітьмі не відміняв. А ***** буде спішитись встигнути "натиснути на кнопку" до своєї фізичної кончини.
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12.12.2024 19:42 Ответить
І де вона побачила мирний процес?
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12.12.2024 19:47 Ответить
В Будапеште.
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12.12.2024 20:02 Ответить
За кулісами вже йде.
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12.12.2024 21:34 Ответить
Сильні гарантії безпеки це коли ***** і Ко висять на гілляках.
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12.12.2024 20:02 Ответить
Ага, гарантії. Трампон вже натякає що заборонить лупити американськими ракетами вглиб кацапії.
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12.12.2024 20:14 Ответить
Единственная действенная гарантия безопасности в Европе это 5 статья устава нато - все остальное очень гнилая игра, просто чтобы скинуть с себя всякую ответственность за происходящее. Старые гарантии были вполне хороши всем, кроме того, что подписанты их не исполнили. Что поменяется в этот раз? А вот что делать с тем фактом, что с России явно собираются снимать санкции через всё это - возможно это будет происходить не за день, но всё равно довольно быстро.
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12.12.2024 20:18 Ответить
Наполєончік має повний мішок єтіх "гарантій",які воно поназбирало по всьому світі,коли шукало двохсторонніх угод з різними там Багамами.)
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12.12.2024 22:58 Ответить
Просто так, ляпають язиком, навіть не варто читати.
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13.12.2024 05:46 Ответить
 
 