Украина должна получить сильные гарантии безопасности в рамках мирного процесса с РФ, - Бербок

В рамках любого соглашения с Россией по урегулированию войны Украина должна получить "сильные" гарантии безопасности от своих союзников.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее цитирует агентство DPA, передает Цензор.НЕТ.

Накануне встречи в Берлине с несколькими своими европейскими коллегами и главой дипломатии ЕС Каей Каллас, Бербок заявила, что "мы единодушны в том, что Украина должна получить гарантии безопасности в рамках мирного процесса".

Здесь, в этом кругу, мы единодушны: Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности, в частности долгосрочной военной и финансовой поддержке", - подчеркнула она.

По ее словам, гарантии для Киева стали бы "четким сигналом" России.

Читайте также: Германия может отправить войска в Украину в случае прекращения огня, - Бербок

"Мы выступаем за безопасность и будущее нашего европейского континента", - добавила Бербок.

В свою очередь Каллас заявила, что необходимо сделать больше для поддержки Украины в ее защите от России.

"И, конечно, именно Украина должна сказать, когда она готова сесть за стол переговоров", - подчеркнула дипломат ЕС.

В то же время Бербок и Каллас не ответили на вопрос об участии немецких или европейских солдат в возможной миротворческой миссии в Украине.

Читайте также: Трамп: Использую поддержку США Украины как рычаг давления на РФ во время мирных переговоров