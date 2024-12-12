Украина должна получить сильные гарантии безопасности в рамках мирного процесса с РФ, - Бербок
В рамках любого соглашения с Россией по урегулированию войны Украина должна получить "сильные" гарантии безопасности от своих союзников.
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее цитирует агентство DPA, передает Цензор.НЕТ.
Накануне встречи в Берлине с несколькими своими европейскими коллегами и главой дипломатии ЕС Каей Каллас, Бербок заявила, что "мы единодушны в том, что Украина должна получить гарантии безопасности в рамках мирного процесса".
Здесь, в этом кругу, мы единодушны: Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности, в частности долгосрочной военной и финансовой поддержке", - подчеркнула она.
По ее словам, гарантии для Киева стали бы "четким сигналом" России.
"Мы выступаем за безопасность и будущее нашего европейского континента", - добавила Бербок.
В свою очередь Каллас заявила, что необходимо сделать больше для поддержки Украины в ее защите от России.
"И, конечно, именно Украина должна сказать, когда она готова сесть за стол переговоров", - подчеркнула дипломат ЕС.
В то же время Бербок и Каллас не ответили на вопрос об участии немецких или европейских солдат в возможной миротворческой миссии в Украине.
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"Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять.
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана."
такі самі сильні як НАТО ? то чи не простіше нас просто взяти в те НАТО?
а якщо такі як той меморандум - то, мабуть, не варто за них і говорити
Але така ціна : коли у 2019 не доходить через голову , потім - буде доходити через дупуу
Чи таки больно?
Проте зараз сама росія прийшла в Україну з мечем, а значить і має загинути. Бо цей меч насправді виконав роль естафетної палички, переданої німецькими фашистами фашистам російським, які перемігши Дракона самі стали Драконом.
На Заході до цієї пори помилково думають, що Драконом є вони, а не росія. А тому і стримуються від активних дій, бо потрапили в залежність від історичних комплексів. Особливо залежні від них німці, яким потрібно лікувати психічну травму переможених.
Зробіть це, шановні союзники, і українці раз і назавжди розберуться з пітьмою. І буде всім щастя.
Ан ніт.
Тут важливо зрозуміти один психологічний момент: усвідомлюючи розумом зашкальний рівень загрози, яку несе пітьма всьому західному демократичному Світу, в душі німці, поляки, а тим більше американці, не кажучи про мадярів, впевнені, що ***** не наважиться напасти на країну - члена НАТО, а якщо і нападе приміром на якусь балтійську державу, то на них точно ні.
От і починаються ці небезпечні розмови про замирення *****. І підстава для таких розмов з недавнього часу зявилась - "голубина" позиція Трампа.
Наївні дурні - "доктрину патрушева" обмеженої ядерної війни ніхто на пітьмі не відміняв. А ***** буде спішитись встигнути "натиснути на кнопку" до своєї фізичної кончини.