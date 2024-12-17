Объединенные экспедиционные силы предоставят Украине более 12 миллиардов евро военной помощи в 2025 году

На саммите Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в Таллинне лидеры стран-участниц договорились о предоставлении Украине более 12 миллиардов евро военной помощи в 2025 году.

Об этом говорится в их совместном заявлении, сообщает Цензор.НЕТ

"Наша совокупная военная помощь Украине составит более 12 миллиардов евро в 2025 году. Мы призываем других членов Альянса и партнеров продолжать или увеличивать свою военную поддержку Украине столько, сколько потребуется, пока Украина не победит", - говорится в документе.

Также участники саммита обязались расширить программы обучения и обеспечения украинских военных, призвав КНДР, Беларусь, Китай и Иран прекратить поддержку российской агрессии. Лидеры JEF отметили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Отмечается, что страны JEF вместе с НАТО уже обеспечили обучение более 50 тысяч украинских военных с 2022 года.

Кроме того, JEF выразили поддержку ключевым принципам "Плана победы", предложенного президентом Владимиром Зеленским, и заверили, что будут сотрудничать с Украиной для его реализации.

В состав Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией, входят Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Эстония.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель обсудит с западными лидерами форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине.

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