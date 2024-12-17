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Норвегия (660) помощь (7441) война в Украине (1209)

Украине нужно больше ПВО, поэтому нам нужно объединиться, чтобы это произошло, - премьер Норвегии Стере

Прем’єр Норвегії Стьоре закликав посилити допомогу Україні

Глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере призвал союзников продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны взять это единство и сделать его конкретным... мы должны убедиться, что повестка дня, которую мы определяем для каждой встречи, основывается на предыдущих встречах, поэтому мы получаем конкретику относительно теневого флота, относительно того, как мы улучшаем координацию нашей помощи Украине", - подчеркнул премьер.

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Он отметил, что Украина просит больше систем ПВО.

"Потенциально существует больше средств ПВО, и нам просто нужно собраться с силами, чтобы это произошло. Поэтому больше конкретной координации между европейцами", - добавил Стьоре.

По его словам, Норвегия увеличивает свои усилия и в следующем году окажет поддержку в размере трех миллиардов евро.

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"И это правильно. Скандинавские страны и страны Балтии являются ведущими донорами после Соединенных Штатов. И мы должны быть такими и по качеству, и по количеству", - сказал премьер.

Сейчас, отметил премьер Норвегии, все ждут прихода новой администрации президента США, "но это не значит, что мы в Европе должны просто сидеть и ждать".

"Я думаю, что мы также должны подумать о том, как нам позиционировать себя, как нам лучше координировать свои действия", - подытожил Стьоре.

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Топ комментарии
+1
Чем больше призывов, тем меньше реальная помощь, уже выработалась такая закономерность.
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17.12.2024 12:49
+1
Дійсно, треба. А от у 2017 році, при баризі, Україна підписала контракт з Турцієй на розробку та виробництво зрк середньой дальності і у 2021 року він повинен був стати на бойове чергування та захист України. ********, на вашу думку, шо після травня 2019 року трапилось з цім контрактом? Не здогадались?
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17.12.2024 13:23
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...нам би сдвінуть бєтонниє гори-
но традіції свято храня
ми заводім опять разґовори-
і бушуєт рєка-болтовня.
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17.12.2024 12:49 Ответить
Чем больше призывов, тем меньше реальная помощь, уже выработалась такая закономерность.
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17.12.2024 12:49 Ответить
Схоже, Потужний покусав еуропейців...
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17.12.2024 12:52 Ответить
Потрібно об"єднатись - щоб не пропасти наодинці
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17.12.2024 12:57 Ответить
отак почитаєш заяви, висловлювання, відзначення
і начебто і розуміють же все, і начебто притомні - як люди практично...
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17.12.2024 13:03 Ответить
new stunning truth from D. Trump: "Today, everybody wants to be my friend!"
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17.12.2024 13:12 Ответить
Дійсно, треба. А от у 2017 році, при баризі, Україна підписала контракт з Турцієй на розробку та виробництво зрк середньой дальності і у 2021 року він повинен був стати на бойове чергування та захист України. ********, на вашу думку, шо після травня 2019 року трапилось з цім контрактом? Не здогадались?
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17.12.2024 13:23 Ответить
ППО - це зброя для оборони. За допомогою лише ППО війну не виграти. Треба ракети хоча б на 1,5 тис. км...
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17.12.2024 13:31 Ответить
Україні треба літаки і головне з ракетами до них, неможливо ППО перекрити все небо всерівно орки з допогою літаків розвідки знайдуть щілини.

Та і проти Кабів ППО не допоможе
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17.12.2024 13:58 Ответить
Україні треба більше ППО
та меньше риніАНАЛьної наволочі
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17.12.2024 14:01 Ответить
Норвегам окрема велика подяка! Дуже важливий партнер!
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17.12.2024 14:32 Ответить
 
 