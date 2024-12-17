Украине нужно больше ПВО, поэтому нам нужно объединиться, чтобы это произошло, - премьер Норвегии Стере
Глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере призвал союзников продолжать поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы должны взять это единство и сделать его конкретным... мы должны убедиться, что повестка дня, которую мы определяем для каждой встречи, основывается на предыдущих встречах, поэтому мы получаем конкретику относительно теневого флота, относительно того, как мы улучшаем координацию нашей помощи Украине", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что Украина просит больше систем ПВО.
"Потенциально существует больше средств ПВО, и нам просто нужно собраться с силами, чтобы это произошло. Поэтому больше конкретной координации между европейцами", - добавил Стьоре.
По его словам, Норвегия увеличивает свои усилия и в следующем году окажет поддержку в размере трех миллиардов евро.
"И это правильно. Скандинавские страны и страны Балтии являются ведущими донорами после Соединенных Штатов. И мы должны быть такими и по качеству, и по количеству", - сказал премьер.
Сейчас, отметил премьер Норвегии, все ждут прихода новой администрации президента США, "но это не значит, что мы в Европе должны просто сидеть и ждать".
"Я думаю, что мы также должны подумать о том, как нам позиционировать себя, как нам лучше координировать свои действия", - подытожил Стьоре.
Пожалуйста, подождите...
но традіції свято храня
ми заводім опять разґовори-
і бушуєт рєка-болтовня.
і начебто і розуміють же все, і начебто притомні - як люди практично...
Та і проти Кабів ППО не допоможе
та меньше риніАНАЛьної наволочі