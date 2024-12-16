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Британские консерваторы были смелее в помощи Украине, - Кулеба

Кулеба про допомогу Україні

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что правительства консерваторов Великобритании под руководством Бориса Джонсона и Риши Сунака активно координировали свои шаги с США.

Об этом он сказал в комментарии газете Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба подчеркнул, что во время пребывания Джонсона на посту премьера, Великобритания установила высокую планку поддержки Украины, и преемник Джонсон на посту Риши Сунак не мог не поддержать этот курс.

Но в то же время принимали более смелые решения по помощи Украине. В отличие от них, правительство лейбористов во главе с Киром Стармером выбрало более осторожный подход, следуя в основном за политикой Соединенных Штатов.

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"Борис Джонсон установил высокую планку. Риши Сунак не имел другого выбора, кроме как достичь этого предела и поднять его еще выше. Когда лейбористское правительство пришло к власти, мы получили твердые заверения, что все останется так, как было. В значительной степени так оно и было - за исключением истории со Storm Shadow", - отметил Кулеба.

Зато, по словам экс-министра, под руководством лейбористов не было сделано значительных шагов в сторону более активной поддержки, хотя заверения о продолжении помощи Украине оставались на месте.

Кулеба также вспомнил о ситуации с ракетами Storm Shadow, когда правительство лейбористов отказало Украине в разрешении на удары по территории России без предварительного согласования с президентом США Джо Байденом.

"Возможно, причиной [непредоставления разрешения] была осторожность новой власти, которая не хотела спешить с решениями", - предположил бывший министр.

Кулеба подчеркнул, что Великобритания должна оставаться активным игроком на международной арене и действовать по собственной инициативе в вопросах помощи Украине.

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Топ комментарии
+4
Luk , а ви не в курсі ? Це чучело з'їбалося в США де живе його сім'я.
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16.12.2024 16:32
+3
Це та кулеба,що з лопатою пішла воювати? В окрузі Колумбія окопи риє цей хмир?
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16.12.2024 15:59
+3
Зелені теж багато чого наобіцяли, немає до них запитань!
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16.12.2024 16:03
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Кулібін - куда зник? ТЦК та СП чекає.....
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16.12.2024 15:58 Ответить
Luk , а ви не в курсі ? Це чучело з'їбалося в США де живе його сім'я.
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16.12.2024 16:32 Ответить
... мало того - прєпод ... Вчить як потрібно красти!
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16.12.2024 16:34 Ответить
Це та кулеба,що з лопатою пішла воювати? В окрузі Колумбія окопи риє цей хмир?
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16.12.2024 15:59 Ответить
Зелені теж багато чого наобіцяли, немає до них запитань!
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16.12.2024 16:03 Ответить
Що там, Тiса вже пiдмерзла? Пора починати пiдльодний кльов!
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16.12.2024 16:06 Ответить
Резніков вже відбуває покарання?
в разі чого, консерватори можуть допомогти
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16.12.2024 16:13 Ответить
Ти ще рота розявляєш, позорисько зелене?
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16.12.2024 16:22 Ответить
Їдь в Україну- дамо лопату...
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16.12.2024 16:43 Ответить
І ти пішов по кокаїновій стежині . Крім огиди ця вся зелена кодла не викликає .
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16.12.2024 17:25 Ответить
"Борис Джонсон встановив високу планку. Ріші Сунак не мав іншого вибору, окрім як досягти цієї межі і підняти її ще вище. Коли лейбористський уряд прийшов до влади, ми отримали тверді запевнення, що все залишиться так, як було. Значною мірою так воно і було - за винятком історії зі Storm Shadow" = 100%
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16.12.2024 18:46 Ответить
Кулєба вискочив з коноплі. Саллі з Дерьмаком проводили операцію по усуненню Уолеса та Залужного саме з метою дезорганізації допомоги бритів та опору ЗСУ. А все розкрив рот Бубона ЧЕРЕЗ Твіттер в літаку у Вільнюс, на сесію НАТО. Сам же був у літаку. Кого критикуєш, не за адресою.
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16.12.2024 18:57 Ответить
ще одні харанти х*рові
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17.12.2024 00:01 Ответить
 
 