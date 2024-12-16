Британские консерваторы были смелее в помощи Украине, - Кулеба

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что правительства консерваторов Великобритании под руководством Бориса Джонсона и Риши Сунака активно координировали свои шаги с США.

Об этом он сказал в комментарии газете Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба подчеркнул, что во время пребывания Джонсона на посту премьера, Великобритания установила высокую планку поддержки Украины, и преемник Джонсон на посту Риши Сунак не мог не поддержать этот курс.

Но в то же время принимали более смелые решения по помощи Украине. В отличие от них, правительство лейбористов во главе с Киром Стармером выбрало более осторожный подход, следуя в основном за политикой Соединенных Штатов.

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"Борис Джонсон установил высокую планку. Риши Сунак не имел другого выбора, кроме как достичь этого предела и поднять его еще выше. Когда лейбористское правительство пришло к власти, мы получили твердые заверения, что все останется так, как было. В значительной степени так оно и было - за исключением истории со Storm Shadow", - отметил Кулеба.

Зато, по словам экс-министра, под руководством лейбористов не было сделано значительных шагов в сторону более активной поддержки, хотя заверения о продолжении помощи Украине оставались на месте.

Кулеба также вспомнил о ситуации с ракетами Storm Shadow, когда правительство лейбористов отказало Украине в разрешении на удары по территории России без предварительного согласования с президентом США Джо Байденом.

"Возможно, причиной [непредоставления разрешения] была осторожность новой власти, которая не хотела спешить с решениями", - предположил бывший министр.

Кулеба подчеркнул, что Великобритания должна оставаться активным игроком на международной арене и действовать по собственной инициативе в вопросах помощи Украине.

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