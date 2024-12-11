Минобороны Британии сообщило об успешном испытании лазерной установки для поражения дронов
Британская армия провела успешное испытание высокоэнергетического лазерного оружия, предназначенного для уничтожения беспилотников. Во время испытаний установка с высокой точностью поразила несколько БПЛА на разных высотах и дальностях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Систему установили на бронемашину Wolfhound. Она работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в форме энергии к своей цели с помощью усовершенствованных датчиков и систем отслеживания, которые обеспечивают фиксацию и точность в реальном времени", - сообщило 11 декабря Министерство обороны Великобритании.
Как заявили в Министерстве обороны Британии, в отличие от обычных боеприпасов, лазерное оружие является практически неограниченным в плане запасов, а это означает, что оно может быть экономически эффективной альтернативой некоторым имеющимся вооружением.
Испытания провели на полигоне Реднор в Уэльсе, военные отслеживали и уничтожали дроны в воздухе.
Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться на передовой военных инноваций", - заявила министр оборонных закупок и промышленности Британии Мария Игл.
Напомним, в январе 2024 года в Великобритании заявили о первом успешном испытании лазерного оружия против воздушных целей. Так, система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire впервые осуществила мощный выстрел из лазерного оружия по воздушным целям на полигоне в Шотландии.
Позже министр обороны Шеппс заявил, что Британия рассматривает возможность отправки прототипа лазерного оружия Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
згадував на днях ... бо грозилися випробовувати цю зброю вУкраїні
знаряддя для знищення дронів має бути дешевшим за самі дрони.
"В Минобороны Британии также отметили, что лазерное оружие практически не имеет ограничений по количеству боеприпасов.