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Минобороны Британии сообщило об успешном испытании лазерной установки для поражения дронов

dragonfire - лазерна зброя Британії

Британская армия провела успешное испытание высокоэнергетического лазерного оружия, предназначенного для уничтожения беспилотников. Во время испытаний установка с высокой точностью поразила несколько БПЛА на разных высотах и дальностях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Систему установили на бронемашину Wolfhound. Она работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в форме энергии к своей цели с помощью усовершенствованных датчиков и систем отслеживания, которые обеспечивают фиксацию и точность в реальном времени", - сообщило 11 декабря Министерство обороны Великобритании.

Как заявили в Министерстве обороны Британии, в отличие от обычных боеприпасов, лазерное оружие является практически неограниченным в плане запасов, а это означает, что оно может быть экономически эффективной альтернативой некоторым имеющимся вооружением.

Читайте также: Британия рассматривает возможность отправки прототипа лазерного оружия, - Шеппс

Испытания провели на полигоне Реднор в Уэльсе, военные отслеживали и уничтожали дроны в воздухе.

Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться на передовой военных инноваций", - заявила министр оборонных закупок и промышленности Британии Мария Игл.

Также смотрите: В Великобритании показали результаты новейшей лазерной системы ПВО DragonFire. ФОТО

Напомним, в январе 2024 года в Великобритании заявили о первом успешном испытании лазерного оружия против воздушных целей. Так, система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire впервые осуществила мощный выстрел из лазерного оружия по воздушным целям на полигоне в Шотландии.

Позже министр обороны Шеппс заявил, что Британия рассматривает возможность отправки прототипа лазерного оружия Украине.

Автор: 

Великобритания (4949) испытания (378) лазерное оружие (23)


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Топ комментарии
+10
Треба ці машини негайно протестувати на орках у нас на фронті.
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11.12.2024 16:30
+4
Головне не передавайте Україні, бо зелена шмаркля кацапам передасть
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11.12.2024 16:29
+3
Нам би таку баиду
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11.12.2024 16:30
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Головне не передавайте Україні, бо зелена шмаркля кацапам передасть
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11.12.2024 16:29 Ответить
Это я тебе написал
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11.12.2024 16:41 Ответить
Кацапе, навіщо сунеш свиняче рило на українські сайти?
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11.12.2024 17:28 Ответить
А ты вилами будешь воевать? Пешу тебе Твоим языком.
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11.12.2024 19:39 Ответить
Треба ці машини негайно протестувати на орках у нас на фронті.
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11.12.2024 16:30 Ответить
Нам би таку баиду
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11.12.2024 16:30 Ответить
отакої
згадував на днях ... бо грозилися випробовувати цю зброю вУкраїні
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11.12.2024 16:35 Ответить
Зато у нас есть асфальт, шашлычки и вавина тысяча.
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11.12.2024 16:35 Ответить
Давайте адресу. Приїдемо.
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11.12.2024 17:16 Ответить
С асфальтом, с шашлычками или с тысячей?
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11.12.2024 17:24 Ответить
бронемашину Wolfhound із "Гіперболоїдом інженера Гаріна" потрібно протестувати на орках....
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11.12.2024 16:35 Ответить
Сам ты передаст
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11.12.2024 16:40 Ответить
шось якось сумнівно. скільки коштує ця штука? чи можна її поставити хоча б на кожну 3-тю одиницю техніки? а на кожен воп? як її уберегти від пошкодження уламками снарядів?
знаряддя для знищення дронів має бути дешевшим за самі дрони.
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11.12.2024 16:47 Ответить
Ага, і аби вона ще могла літати і гнати самогонку.
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11.12.2024 17:08 Ответить
Сумнівно, бо дальність навряд чи велика. Тобто, Україні їх потрібно тисячі.
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11.12.2024 17:18 Ответить
Згадалося: "...вєсь цирк в говнє, і тут вихожу на арєну я - в аслепітєльно бєлом фракє!"
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11.12.2024 17:33 Ответить
Эта хрень должна быть "привязана" к мощному источнику питания, а это электростанция/электроподстанция или мини ЯУ.
"В Минобороны Британии также отметили, что лазерное оружие практически не имеет ограничений по количеству боеприпасов.
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11.12.2024 17:41 Ответить
Там им и место - для защиты объектов тепло-электро генерации.
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11.12.2024 18:41 Ответить
 
 