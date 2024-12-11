Минобороны Британии сообщило об успешном испытании лазерной установки для поражения дронов

Британская армия провела успешное испытание высокоэнергетического лазерного оружия, предназначенного для уничтожения беспилотников. Во время испытаний установка с высокой точностью поразила несколько БПЛА на разных высотах и дальностях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Систему установили на бронемашину Wolfhound. Она работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в форме энергии к своей цели с помощью усовершенствованных датчиков и систем отслеживания, которые обеспечивают фиксацию и точность в реальном времени", - сообщило 11 декабря Министерство обороны Великобритании.

Как заявили в Министерстве обороны Британии, в отличие от обычных боеприпасов, лазерное оружие является практически неограниченным в плане запасов, а это означает, что оно может быть экономически эффективной альтернативой некоторым имеющимся вооружением.

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Испытания провели на полигоне Реднор в Уэльсе, военные отслеживали и уничтожали дроны в воздухе.

Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться на передовой военных инноваций", - заявила министр оборонных закупок и промышленности Британии Мария Игл.

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Напомним, в январе 2024 года в Великобритании заявили о первом успешном испытании лазерного оружия против воздушных целей. Так, система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire впервые осуществила мощный выстрел из лазерного оружия по воздушным целям на полигоне в Шотландии.

Позже министр обороны Шеппс заявил, что Британия рассматривает возможность отправки прототипа лазерного оружия Украине.