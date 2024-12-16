Обещания и реальная оказанная Европой помощь Украине отличаются, - Bloomberg

Союзники Украины продолжают придерживаться стратегии "столько, сколько потребуется", а не стратегии "что и когда потребуется".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

"Если Европа намерена, как неоднократно заявляли ее лидеры, поддержать Украину в достижении урегулирования, которое позволит стране начать стабильное, процветающее и независимое будущее, почему же происходит задержка с предоставлением помощи? Такое урегулирование не может произойти до тех пор, пока Россия считает, что она может победить на местах", - говорится в материале.

В материале отмечается, что с 24 февраля 2022 года Кильский институт мировой экономики в Германии реализует проект, который отслеживает гуманитарную, финансовую и военную помощь, которую союзники Украины обязались предоставить и, отдельно, предоставили.

Последнее обновление, опубликованное в начале этого месяца, показало, что по состоянию на конец октября Европа выделила на поддержку Украины сумму в 241 миллиард евро (253 миллиарда долларов), тогда как США пообещали помощь на 119 миллиардов евро.

В некотором смысле это многообещающе, учитывая, что Европе вскоре придется заполнить большой пробел, если Трамп выполнит свое предвыборное обещание уменьшить американскую поддержку Украины.

"Больше всего разочаровывает огромный разрыв между тем, что Европа пообещала, и помощью, которая была фактически поставлена, которая, согласно оценкам Кильского института составляет лишь 125 миллиардов евро. Часть этой разницы объясняется тем, что 52 миллиарда евро обещаний Европы были сделаны только этой осенью, когда был окончательно принят механизм использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине. Однако даже при этих обстоятельствах Европа все равно имеет задолженность в размере 64 миллиарда евро", - пишет Чемпион.

По мнению обозревателя, трудно определить, прибегнул бы Путин к ядерному удару в Украине, если бы США и другие члены НАТО ранее предоставили Украине дальнобойную артиллерию, танки и F-16, когда Россия еще не успела мобилизовать свои силы или укрепить свои позиции.

Однако среди причин, почему Украина сталкивается с трудностями в вербовке и содержании военных, есть ощущение, что западная поддержка - и, следовательно, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания на фронте, не говоря уже о победе - становится все более ограниченной.

Речь идет не о том, чтобы предоставить Киеву потенциально провокационные новые виды оружия. Кое-что из того, что нужно Украине, должно быть получено из западных запасов и от западных производителей, например, обещанная Шольцом противовоздушная оборона. Но остальное может произвести отечественная оружейная промышленность.

"Украина уже сейчас может производить большую часть того, что ей нужно для стабилизации линий фронта и оснащения новых батальонов - ей просто не хватает денег", - подытожил обозреватель.

Напомним, 15 декабря совет директоров Международного валютного фонда планирует принять решение о выделении Украине транша.

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