Совет директоров МВФ рассмотрит выделение Украине нового транша

Совет директоров Международного валютного фонда планирует принять решение о выделении Украине транша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня фонда.

На заседании 20 декабря Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о шестом пересмотре Программы расширенного финансирования EFF, изменение критериев эффективности и обзор гарантий финансирования для Украины. По результатам заседания ожидается выделение Украине транша объемом 1,1 млрд долларов.

Предварительно миссия МВФ и украинская власть достигли соглашения по этому вопросу, поэтому окончательное утверждение Советом директоров имеет формальный характер.

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Как сообщается, в 2023 году Украина уже получила несколько траншей: 900 млн долларов в марте, 2,2 млрд в июле и 1,1 млрд в октябре. Общий объем финансирования по программе в этом году составил 4,2 млрд долларов.

Напомним, в марте 2023 года Украина заключила соглашение с МВФ по программе EFF на общую сумму 15,6 млрд долларов, из которых уже получено около 8,7 млрд долларов.

В октябрьском меморандуме МВФ пересмотрел свои прогнозы, ожидая завершения войны в Украине до конца 2025 года. Фонд также уточнил, что Украине понадобится 151,4 млрд долларов международной помощи в 2023-2027 годах.

Учитывая это, МВФ планирует увеличить финансирование Украины на 2025 год, распределив средства на четыре транша общей суммой 2,712 млрд долларов, которые будут выплачиваться в марте, июне, августе и декабре.

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