В Украине создадут реестр в отношении детей, депортированных Россией: Зеленский подписал закон

В Украине создадут реестр сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Соответствующий закон во вторник, 17 декабря, подписал президент Владимир Зеленский.

Карточка закона №4071-IX с подписью президента опубликована на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Также этим документом определяются принципы создания и функционирования системы учета информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии РФ.

Речь идет о травмах или вреде здоровью, пытках, жестоком, бесчеловечном обращении или наказании, потере доступа к медицинским, социальным или образовательным услугам и тому подобное.

Среди прочего будет подлежать учету информация о вреде личным неимущественным правам, причиненном начиная с 19 февраля 2014 года украинцам, иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях находились на территории Украины.

Читайте также: В Украину вернули более тысячи детей после начала полномасштабного вторжения, - Лубинец

Похищение Россией украинских детей

Напомним, что недавно было опубликовано исследование Школы общественного здоровья Йельского университета (Yale HRL), в котором говорится, что самолеты и фонды российского диктатора Владимира Путина использовали в программе вывоза детей с оккупированных РФ территорий Украины для "лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".

После выхода расследования США ввели визовые ограничения в отношении пяти российских чиновников из-за их причастности к принудительной депортации, перемещению и заключению украинских детей.

Президент Зеленский заявлял, что сейчас Украина верифицировала 19,5 тыс. детей, которых Россия насильно депортировала. Возвращать своих детей Украина пытается при посредничестве партнеров, в частности Катара и Ватикана.

Читайте также: Украина верифицировала 19,5 тыс. детей, которых Россия насильно депортировала, - Зеленский