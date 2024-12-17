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В Украине создадут реестр в отношении детей, депортированных Россией: Зеленский подписал закон

Створено реєстр щодо дітей, депортованих РФ

В Украине создадут реестр сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Соответствующий закон во вторник, 17 декабря, подписал президент Владимир Зеленский.

Карточка закона №4071-IX с подписью президента опубликована на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Также этим документом определяются принципы создания и функционирования системы учета информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии РФ.

Речь идет о травмах или вреде здоровью, пытках, жестоком, бесчеловечном обращении или наказании, потере доступа к медицинским, социальным или образовательным услугам и тому подобное.

Среди прочего будет подлежать учету информация о вреде личным неимущественным правам, причиненном начиная с 19 февраля 2014 года украинцам, иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях находились на территории Украины.

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Похищение Россией украинских детей

Напомним, что недавно было опубликовано исследование Школы общественного здоровья Йельского университета (Yale HRL), в котором говорится, что самолеты и фонды российского диктатора Владимира Путина использовали в программе вывоза детей с оккупированных РФ территорий Украины для "лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".

После выхода расследования США ввели визовые ограничения в отношении пяти российских чиновников из-за их причастности к принудительной депортации, перемещению и заключению украинских детей.

Президент Зеленский заявлял, что сейчас Украина верифицировала 19,5 тыс. детей, которых Россия насильно депортировала. Возвращать своих детей Украина пытается при посредничестве партнеров, в частности Катара и Ватикана.

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..а хто "розмінував Чонгари" і допустив захоплення дітей України Московією?.. Зєля, а-А?!
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17.12.2024 17:14 Ответить
Реєстр....
План....
Плант...
Все робить щоб не працювати!!!
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17.12.2024 18:07 Ответить
Між рядками в текстах кацапських ідеологів читається, що на болотах відчувається виродження нації, загальне падіння IQ і т.д. Тому конче треба підмішувати свіжу кров. Слов'янську, бо на расєї почали домінувати рюзкє з вузенькими оченятами. Русскіє вже в меншості. Та і Коран вже підперає. Ґрунтовно так. Кацапські ідеологи знають, якщо вони не окупують Україну то рускій нації гаплик. Щезне. Розчиниться в азійському морі. Ось тому русскіє хочуть відремонтувати патологічний код свого народу, використовуючи крадених українців.
P.S. Зараз термін "євгеніка" замінили терміном "генетична діагностика". І широко застосовують ці практики в процесах планування сім'ї.
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17.12.2024 18:22 Ответить
Нащо закон? Що тоді роблять за буденними дорученнями?
Паперова діяльність на рейтинг якось впливає? Наче є прайс на їх кількість. Завтра - закон про реєстр реєстрів.
Післязавтра - закон про наглядову комісію для реєстрів, що слідкують за реєстрами. На наступному тижні - закон про міністерство майбутніх поколінь...
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17.12.2024 22:56 Ответить
І хай браслєтік одягне на руку за кожну дитину яку він здав в окупацію
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18.12.2024 02:46 Ответить
 
 