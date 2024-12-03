Подконтрольные Путину самолеты использовали для депортации украинских детей в РФ, - исследование Yale HRL

Самолеты и фонды российского диктатора Владимира Путина использовали в программе вывоза детей с оккупированных РФ территорий Украины для "лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".

Об этом говорится в отчете Школы общественного здоровья Йельского университета (Yale HRL), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Депортация детей из Украины

Опубликованное исследование, проведенное при поддержке Государственного департамента США, выявило 314 украинских детей, вывезенных в Россию в первые месяцы войны в Украине в рамках систематической программы "русификации", финансируемой Кремлем.

Отчет содержит детали программы депортации и данные о людях, которые к ней причастны, в частности их связи с Путиным.

Натаниэль Реймонд, исполнительный директор Йельской гуманитарной исследовательской лаборатории, заявил, что исследование предоставляет новые доказательства, подтверждающие обвинения Международного уголовного суда против Путина в "принудительном перемещении" людей из одной национальной и этнической группы в другую.

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Отчет также доказывает, что депортация детей из Украины является частью систематической программы Кремля по превращению их в граждан России, сказал Реймонд.

В ответ на вопрос Reuters Офис прокурора МУС сказал, что отчет Йельского университета был полезным "в нашей дальнейшей деятельности в этом деле".

Привлечение президентских самолетов Путина

В исследовании говорится, что Воздушно-космические силы РФ и авиация под непосредственным контролем администрации Путина перевезли несколько групп детей из Украины военно-транспортными самолетами под флагами РФ в период с мая по октябрь 2022 года.

В мае и октябре 2022 года по меньшей мере две группы детей перевозили на самолетах Управления делами президента при путинской администрации.

16 сентября 2022 года на военный аэродром Чкаловский возле Москвы привезли детей, которые были незаконно похищены с оккупированных украинских территорий в Донецкой и Луганской областях. Для их перевозки использовали самолет Ту-154М 223-го летного отряда Минобороны России.

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Размещение украинских детей в семьях в РФ

Исследование Yale HRL основывается на данных, полученных из трех российских правительственных баз данных усыновления за 20 месяцев.

По словам Реймонда, расследование Йельского университета имеет данные о материально-техническом обеспечении и финансировании предполагаемой программы, а также подтвердило личности 314 детей.

В отчете указано, что украинские дети, привезенные в Россию, подвергались "прогосударственной и милитаризованной пропаганде", отмечая, что такое "патриотическое перевоспитание" задокументировано во всех заведениях, где находились дети.

Из 314 идентифицированных украинских детей 166 были устроены непосредственно в семьи россиян.

Отчет Yale HRL является самым масштабным независимым исследованием, в котором идентифицированы сотни депортированных украинских детей и маршруты, по которым Россия осуществляет депортацию.

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