Підконтрольні Путіну літаки використовували для депортації українських дітей до РФ, - дослідження Yale HRL

Літаки та фонди російського диктатора Володимира Путіна використовували в програмі вивезення дітей з окупованих РФ територій України для "позбавлення їх української ідентичності та передачі в російські сім'ї".

Про це йдеться у звіті Школи громадського здоров'я Єльського університету (Yale HRL), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Депортація дітей з України

Опубліковане дослідження, проведене за підтримки Державного департаменту США, виявило 314 українських дітей, вивезених до Росії в перші місяці війни в Україні в рамках систематичної програми "русифікації", що фінансувалася Кремлем.

Звіт містить деталі програми депортації та дані про людей, які до неї причетні, зокрема їхні зв'язки з путіним.

Натаніель Реймонд, виконавчий директор Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії, заявив, що дослідження надає нові докази, які підтверджують звинувачення Міжнародного кримінального суду проти Путіна в "примусовому переміщенні" людей з однієї національної та етнічної групи в іншу.

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Звіт також доводить, що депортація дітей з України є частиною систематичної програми Кремля з перетворення їх на громадян Росії, сказав Реймонд.

У відповідь на запитання Reuters Офіс прокурора МКС сказав, що звіт Єльського університету був корисним "у нашій подальшій діяльності в цій справі".

Залучення президентських літаків Путіна

У дослідженні йдеться, що Повітряно-космічні сили РФ та авіація під безпосереднім контролем адміністрації Путіна перевезли кілька груп дітей з України військово-транспортними літаками під прапорами РФ у період із травня до жовтня 2022 року.

У травні та жовтні 2022 року щонайменше дві групи дітей перевозили на літаках Управління справами президента при путінській адміністрації.

16 вересня 2022 року на військовий аеродром Чкаловський біля Москви привезли дітей, яких було незаконно викрадено з окупованих українських територій у Донецькій і Луганській областях. Для їхнього перевезення використовували літак Ту-154М 223-го льотного загону Міноборони Росії.

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Розміщення українських дітей в сім'ях у РФ

Дослідження Yale HRL ґрунтується на даних, отриманих із трьох російських урядових баз даних усиновлення за 20 місяців.

За словами Реймонда, розслідування Єльського університету має дані про матеріально-технічне забезпечення та фінансування ймовірної програми, а також підтвердило особи 314 дітей.

У звіті вказано, що українські діти, привезені до Росії, зазнавали "продержавної та мілітаризованої пропаганди", зазначаючи, що таке "патріотичне перевиховання" задокументовано в усіх закладах, де перебували діти.

Із 314 ідентифікованих українських дітей 166 були влаштовані безпосередньо до сімей росіян.

Звіт Yale HRL є наймасштабнішим незалежним дослідженням, у якому ідентифіковано сотні депортованих українських дітей та маршрути, якими Росія здійснює депортацію.

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