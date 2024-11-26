РФ використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - ЗМІ

Російська Федерація використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала Москві в межах угоди між урядами двох країн у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода").

Журналісти з'ясували це за допомогою аналізу серійних номерів літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, даних з міжнародних авіареєстрів і співставлення з номерами бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало Головне управління розвідки.

Скільки Ту-160 у бойовому складі РФ?

Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Також журналісти встановили російських льотчиків, яких у РФ призначили керувати переданими українськими бомбардувальниками, і яких нині українська розвідка називає причетними до масованих ракетних ударів по Україні.

Загалом "Схеми" ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії.

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Українські бомбардувальники під новими назвами

У розслідуванні йдеться, що це Ту-160, яким у РФ присвоїли нові назви: "Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"), "Василь Сенько" ("11"), "Олександр Новиков" ("12"), "Володимир Судець" ("15"), "Олексій Плохов" ("16"), "Андрій Туполев" ("18"), "Ігор Сікорський" ("22").

Серед них щонайменше шість бортів – нині у бойовому складі армії РФ. Журналісти знайшли номери літаків в архівній угоді між Україною та РФ, проаналізували їх за допомогою міжнародного авіареєстру і співставили з номерами бомбардувальників, які, за даними ГУР, використовуються армією Росії.





Серед переданих владою України літаків "Схеми" також виявили три Ту-95МС: це "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ" – такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.

Відео і фото з колишніми українськими бомбардувальниками журналісти знайшли у відкритих джерелах: сюжетах на російському телебаченні, публікаціях та соцмережах.

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Зокрема, на тлі літака, який в Україні мав бортовий номер "10", а в Росії отримав назву "Микола Кузнецов", раніше давав інтерв’ю командувач дальньої авіації Росії Сергій Кобилаш, якому у 2024 році українське слідство заочно повідомило про підозру за командування ударом по "Охматдиту".

Ідентифікація льотчиків РФ колишніх українських бомбардувальників

Також журналісти ідентифікували російських льотчиків колишніх українських бомбардувальників.

Один них – Олег Скитський, він керував літаком, який в Україні мав бортовий номер "11", а в РФ отримав назву "Василь Сенько".

Скитський, йдеться в розслідуванні – військовослужбовець 22 авіадивізії, яку ГУР називає "відповідальною за численні жертви й руйнування в Україні" через запущені ними ракети.

"Військовослужбовець Олексій Печкарьов раніше був ідентифікований як командир літака Ту-95МС "Ізборськ", що передала в РФ українська влада. Під час повномасштабного вторгнення він – керівник відділення бойової підготовки 22-ї авіадивізії. Влітку 2022 року на одній з акцій в підтримку так званої СВО розповідав, що російські "вояки на суходолі та в повітрі трощать відроджений нацизм", йдеться в розслідуванні.

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У 1999 році в обмін на передане озброєння Росія скасувала частину боргу за газ

Журналісти "Схем" також знайшли в архіві угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року.

Згідно з нею, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму 275 мільйонів гривень. Це – визначена вартість переданого обладнання.

За даними журналістів, передача літаків та ракет відбулась без погодження Верховної Ради.

Також у розслідуванні вказано, що вартість озброєння була заниженою у десять разів. Це сказано у висновках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки.

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Коментар колишнього керівництва України

Колишній президент України Леонід Кучма в коментарі "Схемам" сказав, що навіть якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні України, це не значно б допомогло в захисті від РФ.

Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, у той час, як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах. Стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України, і вона точно не вписувалася в український масштаб. В нас не було полігонів для випробувань ракет. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності – адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору"? - пояснив Кучма.

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