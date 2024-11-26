РФ використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй 25 років тому, - ЗМІ
Російська Федерація використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала Москві в межах угоди між урядами двох країн у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода").
Журналісти з'ясували це за допомогою аналізу серійних номерів літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, даних з міжнародних авіареєстрів і співставлення з номерами бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало Головне управління розвідки.
Скільки Ту-160 у бойовому складі РФ?
Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Також журналісти встановили російських льотчиків, яких у РФ призначили керувати переданими українськими бомбардувальниками, і яких нині українська розвідка називає причетними до масованих ракетних ударів по Україні.
Загалом "Схеми" ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії.
Українські бомбардувальники під новими назвами
У розслідуванні йдеться, що це Ту-160, яким у РФ присвоїли нові назви: "Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"), "Василь Сенько" ("11"), "Олександр Новиков" ("12"), "Володимир Судець" ("15"), "Олексій Плохов" ("16"), "Андрій Туполев" ("18"), "Ігор Сікорський" ("22").
Серед них щонайменше шість бортів – нині у бойовому складі армії РФ. Журналісти знайшли номери літаків в архівній угоді між Україною та РФ, проаналізували їх за допомогою міжнародного авіареєстру і співставили з номерами бомбардувальників, які, за даними ГУР, використовуються армією Росії.
Серед переданих владою України літаків "Схеми" також виявили три Ту-95МС: це "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ" – такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.
Відео і фото з колишніми українськими бомбардувальниками журналісти знайшли у відкритих джерелах: сюжетах на російському телебаченні, публікаціях та соцмережах.
Зокрема, на тлі літака, який в Україні мав бортовий номер "10", а в Росії отримав назву "Микола Кузнецов", раніше давав інтерв’ю командувач дальньої авіації Росії Сергій Кобилаш, якому у 2024 році українське слідство заочно повідомило про підозру за командування ударом по "Охматдиту".
Ідентифікація льотчиків РФ колишніх українських бомбардувальників
Також журналісти ідентифікували російських льотчиків колишніх українських бомбардувальників.
Один них – Олег Скитський, він керував літаком, який в Україні мав бортовий номер "11", а в РФ отримав назву "Василь Сенько".
Скитський, йдеться в розслідуванні – військовослужбовець 22 авіадивізії, яку ГУР називає "відповідальною за численні жертви й руйнування в Україні" через запущені ними ракети.
"Військовослужбовець Олексій Печкарьов раніше був ідентифікований як командир літака Ту-95МС "Ізборськ", що передала в РФ українська влада. Під час повномасштабного вторгнення він – керівник відділення бойової підготовки 22-ї авіадивізії. Влітку 2022 року на одній з акцій в підтримку так званої СВО розповідав, що російські "вояки на суходолі та в повітрі трощать відроджений нацизм", йдеться в розслідуванні.
У 1999 році в обмін на передане озброєння Росія скасувала частину боргу за газ
Журналісти "Схем" також знайшли в архіві угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року.
Згідно з нею, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму 275 мільйонів гривень. Це – визначена вартість переданого обладнання.
За даними журналістів, передача літаків та ракет відбулась без погодження Верховної Ради.
Також у розслідуванні вказано, що вартість озброєння була заниженою у десять разів. Це сказано у висновках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки.
Коментар колишнього керівництва України
Колишній президент України Леонід Кучма в коментарі "Схемам" сказав, що навіть якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні України, це не значно б допомогло в захисті від РФ.
Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, у той час, як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах. Стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України, і вона точно не вписувалася в український масштаб. В нас не було полігонів для випробувань ракет. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності – адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору"? - пояснив Кучма.
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Але злочин сша покривати також не можна. Тим більше це дикувато виглядає, коли ти обпльовуєш своїх, і вперто не замічаєш, що твої прости Господи, "партнери" тут накоїли
А скільки за такі тези Кучма з Пінчуком платять?
2. Технологіями по утилізації ядерної зброї володіють тільки ядерні держави, в Україні таких технологій немає.
3. Згідно міжнародного права ''Про нерозповсюдження ядерної зброї'' вона могла бути передана лише офіційним ядерним державам: США, Франції, Великій Британії, Китаю, росії.
4. Стратегічна ЯЗ існує лише для того, щоб убезпечити себе від нападу інших ядерних держав, саме тому ці ракети націлюються лише на інші ядерні держави.
5. Стратегічні ракетоносії літають згідно законів фізики. Ті ракетоносії, які були в українській стратегічній ЯЗ, згідно своєї конструкції (яку неможливо переробити взагалі) могли бути націлені лише на усю територію США, та невеличкі мізерні ділянки далекого сходу росії та Китаю.
Наприклад по росії - це лише хабаровськ, владивосток і камчатка, а по іншим територіям росії взагалі не можливо навіть теоретично.
Так що практичної користі для України від тої стратегічної ЯЗ рівно НУЛЬ, лише загроза для США.
6. Реально захистити себе від москалів можна було лише за допомогою тактичної ЯЗ, яку у грудні 1991року подарував москалям Кравчук - просто так безкоштовно без жодних зобов'язань не підписуючи жодних документів.
7. Також теоретично захиститись Україна могла б за допомогою ЯЗ середнього радіусу дії, але такої зброї в Україні не було ніколи.
8. Можна було також убезпечити себе, передавши стратегічну ЯЗ не москалям а США, отримавши реальні гарантії, а не ''будапештський'' туалетний папірець - Кравчук і Кучма вирішили інакше.
9. Але найтрагічніше в іншому - комуністичну Верховну Раду, яка вписала в Декларацію без'ядерний статус обрав ''мудрий'' український народ.
Кравчука і Кучму, які на кожному кроці кричали про пріоритетність дружби з москалями і віддали усю ядерну зброю москалям, теж обрав ''мудрий'' український народ.
10. Таким чином - Кравчук і Кучма нікого не обманули - вони чесно виконали свої передвиборчі обіцянки про дружбу з москалями.
Такі вони закони демократії - в підсумку ''мудрий'' народ завжди отримує те за що голосував.
Ось такі вони сумні і трагічні висновки.
Подивимось, як надалі буде голосувати наш рідний Український Народ - може нарешті почне потрохи включати головний мозок.