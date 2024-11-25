Санкції працюють: В уряді РФ визнали провал програми виробництва власних літаків і призначили винних

Російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва власних літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій.

Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) Андрій Богинський та керуючий директор АТ "Туполєв" Костянтин Тимофєєв, пише російський "Коммерсант".

Керувати "Яковлевим" тепер буде особисто гендиректор ОАК Вадим Бадеха, а керівником АТ "Туполєв" призначили заступника гендиректора компанії з держоборонзамовлення Олександра Бобришева.

Зміну керівництва одразу двох російських авіабудівних підприємств у російській держкорпорації ОАК пояснили необхідністю "своєчасної сертифікації та запуску серійного виробництва лінійки вітчизняних цивільних лайнерів". А джерело видання в російському авіапромі розповіло, що Богинського було звільнено за особистою вказівкою прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна "за провал програми цивільної авіації".

Підготований російським урядом план розвитку власного виробництва літаків передбачає, що вже цього року в Росії мали б виготовити 40 цивільних лайнерів. До 2026 обсяги виробництва мали б зрости до 120 літаків на рік, до 2028 року – до 200, а в 2030 році планували вийти на виробництво 230 авіалайнерів щорічно. Це відповідало б показникам СРСР у другій половині 1970-х років.

Згідно з програмою, ще торік російські перевізники мали отримати два імпортозаміщені Sukhoi Superjet і три лайнери Ту-214, а цього року – 20 машин першого типу, сім – другого, а також 6 регіональних лайнерів MC-21 і два турбогвинтові Іл-114 -300. Насправді російський авіапром зміг випустити два Ту-214 та один Іл-96-300.

При цьому серійне виробництво середньомагістральних пасажирських літаків МС-21 мали запустити ще 2016 року. Але потім ці терміни постійно відкладали. На початку цього року гендиректор російської держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемєзов Чемєзов визнавав, що постачання МС-21 російським авіакомпаніям почнеться у 2025-2026 роках.

Також у "Ростєху" зірвали терміни імпортозаміщення літаків SSJ-100. Перші повністю російські лайнери мали надійти місцевим авіакомпаніям у 2023 році, але їх передачу відклали до 2024 року через проблеми з двигуном ПД-8, який не був сертифікований. Водночас доступ до двигунів іноземного виробництва, під використання яких і розроблявся цей літак, Росія втратила через санкції.

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Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому. У 2025 році замість запланованих 82 літаків тепер очікується випуск лише 20 машин. План на 2026 рік знижено зі 120 лайнерів до 97, на 2027 рік – зі 180 до 140.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден.

При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.