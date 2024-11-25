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Санкції працюють: В уряді РФ визнали провал програми виробництва власних літаків і призначили винних

аерофлот

Російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва власних літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій.

Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) Андрій Богинський та керуючий директор АТ "Туполєв" Костянтин Тимофєєв, пише російський "Коммерсант".

Керувати "Яковлевим" тепер буде особисто гендиректор ОАК Вадим Бадеха, а керівником АТ "Туполєв" призначили заступника гендиректора компанії з держоборонзамовлення Олександра Бобришева.

Зміну керівництва одразу двох російських авіабудівних підприємств у російській держкорпорації ОАК пояснили необхідністю "своєчасної сертифікації та запуску серійного виробництва лінійки вітчизняних цивільних лайнерів". А джерело видання в російському авіапромі розповіло, що Богинського було звільнено за особистою вказівкою прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна "за провал програми цивільної авіації".

Підготований російським урядом план розвитку власного виробництва літаків передбачає, що вже цього року в Росії мали б виготовити 40 цивільних лайнерів. До 2026 обсяги виробництва мали б зрости до 120 літаків на рік, до 2028 року – до 200, а в 2030 році планували вийти на виробництво 230 авіалайнерів щорічно. Це відповідало б показникам СРСР у другій половині 1970-х років.

Згідно з програмою, ще торік російські перевізники мали отримати два імпортозаміщені Sukhoi Superjet і три лайнери Ту-214, а цього року – 20 машин першого типу, сім – другого, а також 6 регіональних лайнерів MC-21 і два турбогвинтові Іл-114 -300. Насправді російський авіапром зміг випустити два Ту-214 та один Іл-96-300.

При цьому серійне виробництво середньомагістральних пасажирських літаків МС-21 мали запустити ще 2016 року. Але потім ці терміни постійно відкладали. На початку цього року гендиректор російської держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемєзов Чемєзов визнавав, що постачання МС-21 російським авіакомпаніям почнеться у 2025-2026 роках.

Також у "Ростєху" зірвали терміни імпортозаміщення літаків SSJ-100. Перші повністю російські лайнери мали надійти місцевим авіакомпаніям у 2023 році, але їх передачу відклали до 2024 року через проблеми з двигуном ПД-8, який не був сертифікований. Водночас доступ до двигунів іноземного виробництва, під використання яких і розроблявся цей літак, Росія втратила через санкції.

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Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому. У 2025 році замість запланованих 82 літаків тепер очікується випуск лише 20 машин. План на 2026 рік знижено зі 120 лайнерів до 97, на 2027 рік – зі 180 до 140.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден.

При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.

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авіація (2235) росія (14183) авіакосмічна галузь (148)


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Росія зіштовхнулася з тією самою проблемою, що й гітлерівська Німеччина - вона не була готова до "затяжної" війни... Коли "бліцкріг" не вдався, постала проблема з авіацією - половина авіапарку Німеччини застаріла ще до початку війни: Ю-52, Хе-111. Ю-87 та Ю-88 - літаки "ближнього радіусу" (фронтові бомбардувальники). Дальньої авіації німці не мали взагалі... А потім її будувать вони не мали можливості... Ні грошей, ні ресурсів... І не розраховували на вступ у війну США...
В РОсії - та сама проблема...
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25.11.2024 16:26 Відповісти
.. але німці САМІ зробили Ме-262.... ракети ФАУ... і були близьки до ЯЗ......і НЕ КРАЛИ технології та зразки..як це робив СРСР та і рашка зараз... Та й доцільність дальньої авіації була і остається суперечливою. Як і військово-транспортної... яка у німців була доволі сильною одиницею. А у 90-ті роки тільки зрозуміли...що масоване десантування повітряним способом військ... дикий ідіотизм! Знадобилось 60 років совєтам ..щоб зрозуміти те...що нормальні країни давно зрозуміли. А ті літаки ..які Ви перерахували були цілком *********... враховуючи то...що ЧА і близько подібного не мала. Дуже повоювали ТБ-3..чи СБ ?? Дуже допомогла у війні ДА ЧА у лиці ДБ-3Ф..який перейменували в Іл-4? Невеличкі морально-політичні факти накшалт бомбардування Берліну у 1941... Та й ДА США у війні працювала з величезними втратами... бомбардуючи Німеччину. Так і кацапсячі Ту-95МС та Ту-160... і близько не наближаються до кордонів України. А при масштабній війні великих країн від руснявої ДА залишаться тільки гвинти від НК-12... який зробили конструктори-німці червоносраким дебілам..з перспективних двигунів ЮМО та БМВ... Але це вже історія....
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25.11.2024 17:20 Відповісти
Я не про те пишу... а про "затяжну" війну... Про РСЧА у мене взагалі мови немає... Я писав про німецькі літаки, порівнюючи з авіацією тієї ж ВБ чи США... Німці "пізно спохватилися" щодо початку випуску МЕ-262. І щодо випуску ФАУ... Коли почали масовий випуск - їм уже "зламали хребет" на фронтах... Від повітряно-десантних операцій німці відмовилися не тому, що погана була авіація - а з-за великих втрат особового складу на Криті... Їх скидали на сади.... А це дерева під дві-три сотні років. З міцною кроною... І вони в них "зависали"... Їх перебили, як курчат... Доходило до того, що селяни заколювали вилами - коли ті теліпалися між гілогк.. Спитай десантників - "Куди десантуваться гірше всього?" І вони дадуть відповідь: "На ліс!" І головне - організація операцій... Під Києвом кацапи скинули полк. Розраховували зосередиться в лісовому масиві та звідти іти на Київ... Але користувалися старими картами. На момент скидання десанту там вже не було лісового масиву. А було чисте поле... І їх вибили, як в тирі...
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25.11.2024 17:50 Відповісти
Трошки Вас підкорректую... Ніколи ми не кидали десант на ліс. Це заборонено апріорі...як і на воду. Від повітряно-десантних операцій не тільки німці відмовились... але і США і взагалі НАТО. Бувша РА відмовилась зразу після розвалу СРСР... і не тому... що втрати особового складу при десантуванні...а від того...ЩО ПРОСТО НІХТО Б НЕ ДОЛЕТІВ до району десантування. А воно..як Ви знаєте планується виключно на території противника. І для інформації. Для десантування тільки ОСОБОВОГО !!! складу ПДП потрібно 20 Іл-76!!!))) Для десантування ПДП у повному бойовому складі (з технікою..особовим складом) потрібно до 70 Іл-76... У бойовому розкладі бувшого СРСР...це військово-транспортна дивізія!!! Це я про Ваше ствердження десантування цілого полку!!! кацапів під Києвом! Такий випадок був. Під Васильковим ВНОЧІ ОДИН!! Іл-76 викинув групу спецназу ВДВ для можливого захоплення аеродрому. Це було відчайдушно дурновате рішення. Мало того ...що Іл викинув десант далеченько від Васильковського аеродрому... і кидав він їх з ВЕЛИКОЇ (більш 1000 метрів) висоти... Іх рознесло достатньо далеко одне від одного... при приземленні багато переломало копита...травмувалися ( бо вночі не дуже натренувалися) ... І вранці НацГвардія банально добила тих... хто ще зміг повзати. І при сьогоднішньому рівні супутникових засобів при підготовці до таких варіантів десантування ніхто паперовими картами не користується. Їх нема вже навіть у командира роти... Тому казка про старі карти... це не для Вас ..а для тих..хто В-52 від Ю-52 не відрізняє.!!!!
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25.11.2024 18:31 Відповісти
.колись у далекі 80-ті один розумний і адекватний полковник... вміючи аналізувати... довів нам ..слухачам ВПА просту і реальну ситуацію. Щоб десантувати ПДП у бойовому складі (65-70 Іл-76) на території противника...в реаліях бойових дій.. з виходом на ціль максимум 30 відсотків летящих... потрібно пробити коридор шириною до 30-35 км... Повністью знищити ППО на відстані до 50-60 км. від лінії прольоту... задіяти до 100 одиниць авіації винищувальної не рахуючі вже ІБА..БА..та ДА... А як винищити сотні ПЗРК у бойових порядках піхоти?. А кидати то потрібно з 400-500 метрів.. бо хер їх збереш потім. Тому військова доктрина СРСР була дикою та ідіотською. Самі розумієте...що Іл-76 при десантуванні на висоті 500 м. маючи швидкість 320 км. на годину це корова у ковзанах у фігурному катанні. І в цю корову жбурляють не каміння...а цілі бетонні плити... І кацапи у Гостомелі діяли вже по іншому... але теж сцикливо. Гостомель можна було захопити тихцем ..як у 1968 аеродром Праги... 56..Будапешт та Кішкунлацхазу... Один за другим сіли б ці кацапські Іл-76 раненько у сутінках... Вискочили з цих 20 Іл-76 півтори тисячі спецназу на БМД... (десантувати не треба...можна і по 250 в один літак затовкти) і ручкалися б через 2-3 години з паном володимиром олександровичем...який чекав їх у білій сорочці... ( по розповіді Данилова за білу сорочку )....
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25.11.2024 18:57 Відповісти
Там, у Гостомелі, аеродром захоплював десант на вертольотах. Пройшли з території БРСР, "на бриючому", над Дніпром, нижче рівня лісу. Там малолюдна зона відчуження. Правий берег - Чорнобильська зона (живуть лише "самопоселенці"), На лівому теж людей мало. І села за кілька кілометрів від берега - бо берег низинний, з-за весняного затоплення . Навпроти Страхолісся вони повернули на захід і пішли на Гостомель. Це було вдосвіта... Мені про це відомо від очевидця - лісника з Чорнобильської зони, який жив у Гостомелі... Вів тоді мені "репортаж" з свого вікна...
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25.11.2024 19:35 Відповісти
.. мова не про те..хто захоплював! Мова..як захоплювали. Я стовідсотково знаю...що якби під ранок туди пішли Іл-76... ніхто... ніде...і ніяк би не зреагував на ті дії. Поки наше ППО розчехлилося... (шість-сім хвилин від кордону Білорашки до ЗПС Гостомеля) . Повторю. Так було в Празі..Будапешті... Так було в Кабулі у 1978 році.. Ті ж Іл-76 на 100 метрах і прийшли б у Гостомель... Захоплення Гостомеля вертольотним десантом... класична схема радянського військового планування. Недоліків у козлорилих було багато. Один із недоліків.. Гостомель не зміг би розмістити ті 18 Іл-76... що були у повітрі. Там нема кільцевої доріжки... щоб сів..викинув... порулив і злетів. А от Жуляни... це ідеал... Дякуючі Кривоносу..і крімінальній справі цього не сталося. Багато можна казати... думати... аналізувати. Але це вже не зміниш ні в кращу..ні в погану сторону.
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25.11.2024 19:56 Відповісти
Я теж тебе "підкоректую": З початком нападу на територію України була дана вказівка місцевим органам влади познімать УСІ дороговкази. Саме тому кацапи довго не могли знайти дорогу на "Цюрюпинськ" Бо його в Україні перейменували в "Олешки". Кацапам не було відомо навіть про існування міста Славутич - якби дурний голова міськради не виїхав на трасу з білим прапором та не сказав, що "Город Славутич - мирный и ваенных нет...". Результатом було вбивство та поранення кылькох людей... Тим "командирам рот" ще навчиться треба користуваться електронними картами та комп"ютерними планшетами... А карти паперові, ще 80-х років випуску, наші хлопці знаходили у вбитих та полонених офіцерів РФ ще в березні 2022 року... Я такими самими користувався, коли до війни гриби збирав по лісах... Просто їх "підняв" та "освіжив" - з урахуванням змін. На одній з карт НЕ було Славутича - бо він був побудований після 1986 року... А карта була надрукована саме у 1986-му...
Ну а решта - так мої слова практично з твоїми не розходяться... Так, "в деталях"...
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25.11.2024 19:13 Відповісти
Це як завжди в ху.... лостану - Розібратися хто винен і покарати кого попало
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25.11.2024 16:30 Відповісти
А в Україні снаряди не літають а як літають то не далеко, а як далеко то не вибухають, а винних немає. І н не садять нікого.. І взагалі слова кривого Що буде
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25.11.2024 23:42 Відповісти

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