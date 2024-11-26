РФ использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад, - СМИ
Российская Федерация использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала Москве в рамках соглашения между правительствами двух стран в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем" (проект "Радио Свобода").
Журналисты выяснили это с помощью анализа серийных номеров самолетов в соглашении тех времен, которое разыскали в архиве, данных из международных авиареестров и сопоставления с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ, что зафиксировало Главное управление разведки.
Сколько Ту-160 в боевом составе РФ?
По меньшей мере шесть переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии. Также журналисты установили российских летчиков, которых в РФ назначили управлять переданными украинскими бомбардировщиками, и которых сейчас украинская разведка называет причастными к массированным ракетным ударам по Украине.
В общем "Схемы" идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию.
Украинские бомбардировщики под новыми названиями
В расследовании говорится, что это Ту-160, которым в РФ присвоили новые названия: "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"), "Василий Сенько" ("11"), "Александр Новиков" ("12"), "Владимир Судец" ("15"), "Алексей Плохов" ("16"), "Андрей Туполев" ("18"), "Игорь Сикорский" ("22").
Среди них по меньшей мере шесть бортов - сейчас в боевом составе армии РФ. Журналисты нашли номера самолетов в архивном соглашении между Украиной и РФ, проанализировали их с помощью международного авиареестра и сопоставили с номерами бомбардировщиков, которые, по данным ГУР, используются армией России.
Среди переданных властями Украины самолетов "Схемы" также обнаружили три Ту-95МС: это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск" - такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.
Видео и фото с бывшими украинскими бомбардировщиками журналисты нашли в открытых источниках: сюжетах на российском телевидении, публикациях и соцсетях.
В частности, на фоне самолета, который в Украине имел бортовой номер "10", а в России получил название "Николай Кузнецов", ранее давал интервью командующий дальней авиации России Сергей Кобылаш, которому в 2024 году украинское следствие заочно сообщило о подозрении за командование ударом по "Охматдету".
Идентификация летчиков РФ бывших украинских бомбардировщиков
Также журналисты идентифицировали российских летчиков бывших украинских бомбардировщиков.
Один из них - Олег Скитский, он управлял самолетом, который в Украине имел бортовой номер "11", а в РФ получил название "Василий Сенько".
Скитский, говорится в расследовании, - военнослужащий 22 авиадивизии, которую ГУР называет "ответственной за многочисленные жертвы и разрушения в Украине" из-за запущенных ими ракет.
"Военнослужащий Алексей Печкарев ранее был идентифицирован как командир самолета Ту-95МС "Изборск", который передала в РФ украинская власть. Во время полномасштабного вторжения он - руководитель отделения боевой подготовки 22-й авиадивизии. Летом 2022 года на одной из акций в поддержку так называемой СВО рассказывал, что российские "воины на суше и в воздухе крушат возрожденный нацизм", говорится в расследовании.
В 1999 году в обмен на переданное вооружение Россия отменила часть долга за газ
Журналисты "Схем" также нашли в архиве соглашение между Кабинетом Министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина, подписанное в Ялте в 1999 году.
Согласно ей, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия списала Украине долг за российский газ на сумму 275 миллионов гривен. Это - определенная стоимость переданного оборудования.
По данным журналистов, передача самолетов и ракет состоялась без согласования Верховной Рады.
Также в расследовании указано, что стоимость вооружения была заниженной в десять раз. Это сказано в выводах Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о фактах хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.
Комментарий бывшего руководства Украины
Бывший президент Украины Леонид Кучма в комментарии "Схемам" сказал, что даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не значительно бы помогло в защите от РФ.
Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах. Стратегическое оружие вряд ли могло помочь решению стратегических задач Украины, и оно точно не вписывалось в украинский масштаб. У нас не было полигонов для испытаний ракет. Мы не имели даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности - ведь стратегическое вооружение требует стратегического пространства", - пояснил Кучма.
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Але злочин сша покривати також не можна. Тим більше це дикувато виглядає, коли ти обпльовуєш своїх, і вперто не замічаєш, що твої прости Господи, "партнери" тут накоїли
А скільки за такі тези Кучма з Пінчуком платять?
2. Технологіями по утилізації ядерної зброї володіють тільки ядерні держави, в Україні таких технологій немає.
3. Згідно міжнародного права ''Про нерозповсюдження ядерної зброї'' вона могла бути передана лише офіційним ядерним державам: США, Франції, Великій Британії, Китаю, росії.
4. Стратегічна ЯЗ існує лише для того, щоб убезпечити себе від нападу інших ядерних держав, саме тому ці ракети націлюються лише на інші ядерні держави.
5. Стратегічні ракетоносії літають згідно законів фізики. Ті ракетоносії, які були в українській стратегічній ЯЗ, згідно своєї конструкції (яку неможливо переробити взагалі) могли бути націлені лише на усю територію США, та невеличкі мізерні ділянки далекого сходу росії та Китаю.
Наприклад по росії - це лише хабаровськ, владивосток і камчатка, а по іншим територіям росії взагалі не можливо навіть теоретично.
Так що практичної користі для України від тої стратегічної ЯЗ рівно НУЛЬ, лише загроза для США.
6. Реально захистити себе від москалів можна було лише за допомогою тактичної ЯЗ, яку у грудні 1991року подарував москалям Кравчук - просто так безкоштовно без жодних зобов'язань не підписуючи жодних документів.
7. Також теоретично захиститись Україна могла б за допомогою ЯЗ середнього радіусу дії, але такої зброї в Україні не було ніколи.
8. Можна було також убезпечити себе, передавши стратегічну ЯЗ не москалям а США, отримавши реальні гарантії, а не ''будапештський'' туалетний папірець - Кравчук і Кучма вирішили інакше.
9. Але найтрагічніше в іншому - комуністичну Верховну Раду, яка вписала в Декларацію без'ядерний статус обрав ''мудрий'' український народ.
Кравчука і Кучму, які на кожному кроці кричали про пріоритетність дружби з москалями і віддали усю ядерну зброю москалям, теж обрав ''мудрий'' український народ.
10. Таким чином - Кравчук і Кучма нікого не обманули - вони чесно виконали свої передвиборчі обіцянки про дружбу з москалями.
Такі вони закони демократії - в підсумку ''мудрий'' народ завжди отримує те за що голосував.
Ось такі вони сумні і трагічні висновки.
Подивимось, як надалі буде голосувати наш рідний Український Народ - може нарешті почне потрохи включати головний мозок.