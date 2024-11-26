РФ использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала ей 25 лет назад, - СМИ

Российская Федерация использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала Москве в рамках соглашения между правительствами двух стран в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем" (проект "Радио Свобода").

Журналисты выяснили это с помощью анализа серийных номеров самолетов в соглашении тех времен, которое разыскали в архиве, данных из международных авиареестров и сопоставления с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ, что зафиксировало Главное управление разведки.

Сколько Ту-160 в боевом составе РФ?

По меньшей мере шесть переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии. Также журналисты установили российских летчиков, которых в РФ назначили управлять переданными украинскими бомбардировщиками, и которых сейчас украинская разведка называет причастными к массированным ракетным ударам по Украине.

В общем "Схемы" идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию.

Читайте также: Из-за ракетной атаки РФ на Украину Польша поднимала авиацию

Украинские бомбардировщики под новыми названиями

В расследовании говорится, что это Ту-160, которым в РФ присвоили новые названия: "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"), "Василий Сенько" ("11"), "Александр Новиков" ("12"), "Владимир Судец" ("15"), "Алексей Плохов" ("16"), "Андрей Туполев" ("18"), "Игорь Сикорский" ("22").

Среди них по меньшей мере шесть бортов - сейчас в боевом составе армии РФ. Журналисты нашли номера самолетов в архивном соглашении между Украиной и РФ, проанализировали их с помощью международного авиареестра и сопоставили с номерами бомбардировщиков, которые, по данным ГУР, используются армией России.





Среди переданных властями Украины самолетов "Схемы" также обнаружили три Ту-95МС: это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск" - такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.

Видео и фото с бывшими украинскими бомбардировщиками журналисты нашли в открытых источниках: сюжетах на российском телевидении, публикациях и соцсетях.

Читайте также: Норвегия перехватила у своей границы российский самолет-разведчик

В частности, на фоне самолета, который в Украине имел бортовой номер "10", а в России получил название "Николай Кузнецов", ранее давал интервью командующий дальней авиации России Сергей Кобылаш, которому в 2024 году украинское следствие заочно сообщило о подозрении за командование ударом по "Охматдету".

Идентификация летчиков РФ бывших украинских бомбардировщиков

Также журналисты идентифицировали российских летчиков бывших украинских бомбардировщиков.

Один из них - Олег Скитский, он управлял самолетом, который в Украине имел бортовой номер "11", а в РФ получил название "Василий Сенько".

Скитский, говорится в расследовании, - военнослужащий 22 авиадивизии, которую ГУР называет "ответственной за многочисленные жертвы и разрушения в Украине" из-за запущенных ими ракет.

"Военнослужащий Алексей Печкарев ранее был идентифицирован как командир самолета Ту-95МС "Изборск", который передала в РФ украинская власть. Во время полномасштабного вторжения он - руководитель отделения боевой подготовки 22-й авиадивизии. Летом 2022 года на одной из акций в поддержку так называемой СВО рассказывал, что российские "воины на суше и в воздухе крушат возрожденный нацизм", говорится в расследовании.

Читайте также: Франция работает над тем, чтобы поставить Украине истребители Mirage в начале 2025 года, - посол Весьер

В 1999 году в обмен на переданное вооружение Россия отменила часть долга за газ

Журналисты "Схем" также нашли в архиве соглашение между Кабинетом Министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина, подписанное в Ялте в 1999 году.

Согласно ей, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия списала Украине долг за российский газ на сумму 275 миллионов гривен. Это - определенная стоимость переданного оборудования.

По данным журналистов, передача самолетов и ракет состоялась без согласования Верховной Рады.

Также в расследовании указано, что стоимость вооружения была заниженной в десять раз. Это сказано в выводах Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о фактах хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Читайте также: Через 5 лет РФ, восстановив свои ресурсы, может иметь достаточно сил для агрессии против территории НАТО, - начальник штаба планирования в Минобороны Германии Фройдинг

Комментарий бывшего руководства Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма в комментарии "Схемам" сказал, что даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не значительно бы помогло в защите от РФ.

Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах. Стратегическое оружие вряд ли могло помочь решению стратегических задач Украины, и оно точно не вписывалось в украинский масштаб. У нас не было полигонов для испытаний ракет. Мы не имели даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности - ведь стратегическое вооружение требует стратегического пространства", - пояснил Кучма.

Читайте также: Санкции работают: В Кремле пожаловались на отказ других стран заправлять самолет Путина