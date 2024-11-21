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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за ракетной атаки РФ на Украину Польша поднимала авиацию

Польща піднімала авіацію 21 листопада

Сегодня утром, 21 ноября, из-за ракетного обстрела Россией территории Украины в воздушном пространстве Польши действовала польская и союзная авиация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

"Внимание, в связи с очередным массированным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация. Согласно действующему порядку, оперативный командующий Вооруженными Силами задействовал все имеющиеся силы и средства, задействовано дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности", - говорится в командовании ВС Польши.

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Как отмечается, принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, пребывающих под угрозой.

Также сообщается, что Оперативное командование Вооруженных Сил Польши контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

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Напомним, сегодня утром российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. В частности, с 5 по 7 утра войска РФ атаковали Днепр ракетами различных типов. В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101.

Ранее сообщалось, что из-за российской атаки по территории Украины 17 ноября Польша также поднимала авиацию.

Автор: 

авиация (2823) обстрел (27093) Польша (8409)


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Топ комментарии
+4
Подяка полякам ! Розумні зрозуміють )
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21.11.2024 11:43
+3
Мені цікаво, а чому поляки не мають права піднімати свою авіацію над своєю територією для забезпечення безпеки своїх громадян? Дуже "вумні" зі сцьобами коментарі до поляків, краще б ви стібалися і були такими вимогливими до свого вибору у 2019 році, то можливо і по нашим містах ракети не прилітали. Не забувайте, що в Польщі проживає більше сотні тисяч наших громадян.
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21.11.2024 11:49
+2
будем сподіватися що у них все добре
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21.11.2024 10:41
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будем сподіватися що у них все добре
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21.11.2024 10:41 Ответить
Секундні війська відпрацювали
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21.11.2024 10:48 Ответить
бідні брати поляки... і за що їм таке горе?)
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21.11.2024 11:00 Ответить
На #уя поляки взагалі піднімають свої літаки?
Роблять вигляд , що в разі чого можуть повоювати((: ??
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21.11.2024 11:05 Ответить
ТРЕБА ВСІМ ЗІБРАТИСЯ ДА ОТПЗДЯЧИТЬ РОССІЯН !!!
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21.11.2024 11:06 Ответить
Для супроводження дрона, і ракети.
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21.11.2024 11:07 Ответить
І знову не піднялась?
Пшеки пшики
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21.11.2024 11:22 Ответить
Подяка полякам ! Розумні зрозуміють )
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21.11.2024 11:43 Ответить
Мені цікаво, а чому поляки не мають права піднімати свою авіацію над своєю територією для забезпечення безпеки своїх громадян? Дуже "вумні" зі сцьобами коментарі до поляків, краще б ви стібалися і були такими вимогливими до свого вибору у 2019 році, то можливо і по нашим містах ракети не прилітали. Не забувайте, що в Польщі проживає більше сотні тисяч наших громадян.
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21.11.2024 11:49 Ответить
а потрібно було підняти фермерів
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21.11.2024 12:29 Ответить
Коли знову реальні бариги від 6-ти менеджерів за копійки скуплять українське зерно у українських фермерів і відправлять його в Польщу за нормальні гроші переробникам, порушуючи домовленність транзиту через Польщу в інші країниТо можливо знову і вийдуть фермери, а разом з ними проросфійські партії, яких і в поляків є багато. В України прокацапських на сході і півдні майде половина.
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21.11.2024 19:43 Ответить
 
 