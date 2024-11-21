Из-за ракетной атаки РФ на Украину Польша поднимала авиацию

Сегодня утром, 21 ноября, из-за ракетного обстрела Россией территории Украины в воздушном пространстве Польши действовала польская и союзная авиация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

"Внимание, в связи с очередным массированным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация. Согласно действующему порядку, оперативный командующий Вооруженными Силами задействовал все имеющиеся силы и средства, задействовано дежурство боевых пар, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности", - говорится в командовании ВС Польши.

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Как отмечается, принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, пребывающих под угрозой.

Также сообщается, что Оперативное командование Вооруженных Сил Польши контролирует ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

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Напомним, сегодня утром российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. В частности, с 5 по 7 утра войска РФ атаковали Днепр ракетами различных типов. В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101.

Ранее сообщалось, что из-за российской атаки по территории Украины 17 ноября Польша также поднимала авиацию.