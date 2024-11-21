Через ракетну атаку РФ на Україну Польща піднімала авіацію

Сьогодні зранку, 21 листопада, через ракетний обстріл Росією території України в повітряному просторі Польщі діяла польська та союзницька авіація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

"Увага, у звʼязку з черговим масованим нападом Російської Федерації на об’єкти, розташовані, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація. Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних Сил задіяв усі наявні сили та засоби, задіяно чергування бойових пар, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності", - йдеться в командуванні ЗС Польщі.

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Як зазначається, вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, які перебувають під загрозою

Також повідомляється, що Оперативне командування Збройних Сил Польщі контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

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Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська випустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Зокрема, із 5 по 7 ранку війська РФ атакували Дніпро ракетами різних типів. Унаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101.

Раніше повідомлялося, що через російську атаку по території України 17 листопада Польща також підіймала авіацію.