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Через ракетну атаку РФ на Україну Польща піднімала авіацію

Польща піднімала авіацію 21 листопада

Сьогодні зранку, 21 листопада, через ракетний обстріл Росією території України в повітряному просторі Польщі діяла польська та союзницька авіація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

"Увага, у звʼязку з черговим масованим нападом Російської Федерації на об’єкти, розташовані, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація. Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних Сил задіяв усі наявні сили та засоби, задіяно чергування бойових пар, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності", - йдеться в командуванні ЗС Польщі.

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Як зазначається, вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, які перебувають під загрозою

Також повідомляється, що Оперативне командування Збройних Сил Польщі контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

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Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська випустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Зокрема, із 5 по 7 ранку війська РФ атакували Дніпро ракетами різних типів. Унаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. 

Раніше повідомлялося, що через російську атаку по території України 17 листопада Польща також підіймала авіацію.

Автор: 

авіація (4116) обстріл (28284) Польща (8488)


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Топ коментарі
+4
Подяка полякам ! Розумні зрозуміють )
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21.11.2024 11:43
+3
Мені цікаво, а чому поляки не мають права піднімати свою авіацію над своєю територією для забезпечення безпеки своїх громадян? Дуже "вумні" зі сцьобами коментарі до поляків, краще б ви стібалися і були такими вимогливими до свого вибору у 2019 році, то можливо і по нашим містах ракети не прилітали. Не забувайте, що в Польщі проживає більше сотні тисяч наших громадян.
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21.11.2024 11:49
+2
будем сподіватися що у них все добре
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21.11.2024 10:41
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будем сподіватися що у них все добре
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21.11.2024 10:41 Відповісти
Секундні війська відпрацювали
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21.11.2024 10:48 Відповісти
бідні брати поляки... і за що їм таке горе?)
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21.11.2024 11:00 Відповісти
На #уя поляки взагалі піднімають свої літаки?
Роблять вигляд , що в разі чого можуть повоювати((: ??
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21.11.2024 11:05 Відповісти
ТРЕБА ВСІМ ЗІБРАТИСЯ ДА ОТПЗДЯЧИТЬ РОССІЯН !!!
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21.11.2024 11:06 Відповісти
Для супроводження дрона, і ракети.
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21.11.2024 11:07 Відповісти
І знову не піднялась?
Пшеки пшики
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21.11.2024 11:22 Відповісти
Подяка полякам ! Розумні зрозуміють )
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21.11.2024 11:43 Відповісти
Мені цікаво, а чому поляки не мають права піднімати свою авіацію над своєю територією для забезпечення безпеки своїх громадян? Дуже "вумні" зі сцьобами коментарі до поляків, краще б ви стібалися і були такими вимогливими до свого вибору у 2019 році, то можливо і по нашим містах ракети не прилітали. Не забувайте, що в Польщі проживає більше сотні тисяч наших громадян.
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21.11.2024 11:49 Відповісти
а потрібно було підняти фермерів
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21.11.2024 12:29 Відповісти
Коли знову реальні бариги від 6-ти менеджерів за копійки скуплять українське зерно у українських фермерів і відправлять його в Польщу за нормальні гроші переробникам, порушуючи домовленність транзиту через Польщу в інші країниТо можливо знову і вийдуть фермери, а разом з ними проросфійські партії, яких і в поляків є багато. В України прокацапських на сході і півдні майде половина.
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21.11.2024 19:43 Відповісти
 
 