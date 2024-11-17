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Новини
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Через російську атаку по території України Польща підіймала авіацію

f-16,польща,літак

Вранці 17 листопада польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі через  масовано атаку Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомило Оперативне командування польської армії.

"Через масований удар РФ з використанням крилатих ракет, балістичних ракет та БпЛА по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ці рішення спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із територіями, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування" – йдеться у повідомленні.

З ночі на Черкащині були затяжні тривоги. Спершу через масовану атаку дронами, далі - ракетами. Ворог продовжує кривавий терор України, цілив по критичній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Обстеження території області наразі триває.

"За попередніми даними, наші оборонці мінуснули 7 "шахедів". Через падіння ворожого БпЛА пошкоджено вікна в будинку та лінію електропередач. Аварійні бригади вже працюють. Крім того, в межах нашої території збито дві крилаті ракети. Через уламки зайнялась лісова підстилка", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща розмістила південнокорейські танки К2 на кордоні з РФ

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка

Автор: 

авіація (4113) обстріл (28183) Польща (8472)


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Топ коментарі
+15
От бідосі,не виспались польські пілоти і диспетчери через українців.
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17.11.2024 10:58
+14
Розкажи мені що зробили всі минулі рази польські ввс коли русняві ракети та шахеди залітали на їх територію.
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17.11.2024 11:11
+13
Ганялись один за одним?
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17.11.2024 10:59
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От бідосі,не виспались польські пілоти і диспетчери через українців.
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17.11.2024 10:58 Відповісти
Ганялись один за одним?
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17.11.2024 10:59 Відповісти
Бідні поляки
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17.11.2024 11:00 Відповісти
А через секс дружини з коханцем в куколда піднявся член.
Приблизно така саме новина за змістом.
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17.11.2024 11:06 Відповісти
У скумбрии был десерт...
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17.11.2024 11:11 Відповісти
А наша авіація де? F-16 де!?
Їх же так вихваляли, вони змінять хід війни, злякають загарбників!
В курсі, що русні вже зайшла і в Чернігівську область?! Відкривається Північний фронт!
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17.11.2024 11:07 Відповісти
Твоя авіація на базах ВВС США, не розумію чого ти так переймаєшся, Саша. Іди краще заспівай "пєсню промєжность" як ти любиш 😹
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17.11.2024 11:10 Відповісти
Так кричали всі навипередки, F-16 вже в дорозі, летять, зустрічайте
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17.11.2024 11:13 Відповісти
сіді на бутилкє молча, кацапка
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17.11.2024 11:17 Відповісти
Чую сморід кацапських бото-лаптів! Фу.... рашою знову тут засмерділо!!!
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17.11.2024 11:20 Відповісти
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17.11.2024 11:42 Відповісти
Пролет F-16 в районе Буковеля за ракетой

https://x.com/i/status/1858058655976903092
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17.11.2024 11:31 Відповісти
хотів обігнати чи чекав завершення українських Карпат?
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17.11.2024 11:36 Відповісти
літаки виконували свою роботу в небі сьогодні ще з ночі
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17.11.2024 11:55 Відповісти
наші
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17.11.2024 11:57 Відповісти
Так, над гірсько-лижними курортами Буковелю, Сваляви, Мукачево. Охороняли відпочинок членограїв з ОП.
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17.11.2024 14:50 Відповісти
"Не виспались польські бідосі", "ганялися польські пілоти один за одним"..., а що вони мали стелити асфальт? Не поляки на нас напали, навіщо ця до них ворожість? На нас нас напав відвічний ворог - московит, який у 1721 році, вкравши нашу історію і назву, став називатися росією. Поляки мають свою армію і повітряні сили і підстрахувалися в разі потрапляння якоїсь ракети чи дрона на їх територію, чи їм не можна вилітати? Ви ж не ганялися за Боневтіком, коли він бюджетних більше 500 мільярдів закатав на "великому крадівництві", замість того, щоб профінансував виробництво своїх ракет і закупку літаків? Були б свої ракети у відповідь вдарили б по територіїх кацапів, а так тільки ненависть до сусіда, що в нього все є і громадяни в безпеці, а наш гірше чим пропив.
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17.11.2024 11:07 Відповісти
Розкажи мені що зробили всі минулі рази польські ввс коли русняві ракети та шахеди залітали на їх територію.
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17.11.2024 11:11 Відповісти
Здається нічого, бо не очікували, що ракети полетять на їх територію. А сьогодні переглянули свої можливості і реагують. Чи не мають права?
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17.11.2024 12:10 Відповісти
Звичайно що не мають. Ти ж чув що їх влада казала? НАТО заборонило.🤡
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17.11.2024 16:20 Відповісти
Ряджені сцикуни твої поляки
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17.11.2024 11:13 Відповісти
Мої українці, бо я сам українець, а поляки партнери і сусіди. Різні сторінки історії були між нами, як і в інших державах, наприклад США і Японією, бо допомагають всим Україні і навіть дали прихисток нашим громадянам, які вирішили зберегти своє життя і життя дітям. Наш ворог - кацапи, не забувайте.
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17.11.2024 12:13 Відповісти
Ніколи поляки не були нам друзями і не будуть.не забувайте й це.
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17.11.2024 12:48 Відповісти
А хто ж тоді сьогодні наші друзі, крім естонців, латишів і литовців? Кацапи? Звичайно ні. У нас були складні часи взаємовідносин з поляками, але здається то залишилося в минулому. А з кацапами ми були навіть братами і що? Чому така сьогодні ненависть до поляків, що вони на нас напали? Ні. Що не ввели свою армію для захисту України? Так вони не самостійні, вони в блоці НАТО, а там всі члени мають свій голос і навіть якщо один проти, то рішення не приймається. І хіба поляки самогубці самим втягувати свою країну у війну? Це ж не 1917-й рік, сьогодні кацапи мають ядерну зброю і пояснять світу, що поляки для них агресор і можуть витворити, що завгодно. Чи поляки не мають права піднімати в своїй країні свою авіацію для свого захисту і захисту сотен тисяч українців, які там перебувають? Звичайно мають. Краще б нарід 73% був таким вимогливим до себе, політиків і Бубочки у 2019 році, то можливо і повномасшабного нападу не було.
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17.11.2024 13:15 Відповісти
Нічого не маю проти поляків. Але шо у них є? Якби не НАТО то нічого б у них не було. Україна виробляла літаки, ракети, космічні двигуни і т.д. У поляків такого ніколи не було.
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17.11.2024 11:20 Відповісти
Можливо і так, але поляки розібралися як їм зберегти свою державу і людей і своєчасно пішли під парасольку НАТО. Але навіть знаходячись під парасолькою НАТО, мають надлишок своєї зброї, якою поділилися з українцями. Вони виробляють свої танки, свої бронемашини, свої САУ "Краб", свої снаряди, міни, ракети, а літаки, наприклад купують у США, бо НАТО це не армія США, а армії всіх країн-членів.
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17.11.2024 12:17 Відповісти
Польща, на щастя, не була складовою срср. Так, вона була під впливом та входила у варшавський договір, але люди в Польщі не були зґвалтовані совково-гебешною ідеологією як республіки срср та не мали сотні тисяч (якщо не мільйони) кацапських агентів та корисних ідіотів для кацапів як в Україні. Тому вони і вибирали не комуняк та не прокацаплених гнид як у нас.
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17.11.2024 14:21 Відповісти
Ну про безпеку громадян в Польщі - не зовсім так, хіба забули про двох загиблих поляків в містечку Пшеводув ?
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17.11.2024 14:36 Відповісти
Нічого нічого, як так буде далі, поляки ще встигнуть свою авіацію попіднімати. Сідати не буде коли.
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17.11.2024 11:07 Відповісти
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17.11.2024 11:09 Відповісти
Надеюсь храброе войско польское не обделалось от страха наблюдая как ***** бомбит Украину? Интересно, а если бы пару ракет залетело в польские дома то поляки успели бы их сбить или ето была бы ескалация
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17.11.2024 11:09 Відповісти
Година польоту Ф 16 30 тисяч баксів. Викинули лімон, але показали світу власну потугу.
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17.11.2024 11:25 Відповісти
Ну і на*** вони її підіймали ? Шоб шо, потренуватись ?
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17.11.2024 11:14 Відповісти
А для чого вона їх піднімала? Поганять понти?
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17.11.2024 11:16 Відповісти
змушені були бо фермери не встигли відреагувати та перекрити кордони. Сарказм звичайно, але то "блокування"- це і є правдиве ставлення, а не бла-бла-бла, що у лідора, що у цих "друзів різні"...
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17.11.2024 11:32 Відповісти
Сполохалися пани-ляхи.
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17.11.2024 11:21 Відповісти
Дарма тільки солярку на своїх літаках спалили! А от якби Пуйло по Польщі влупив, тоді б недарма!
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17.11.2024 11:23 Відповісти
керосин, солярка для танка, інше вірно
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17.11.2024 12:25 Відповісти
авіаполяки обісра..ся
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17.11.2024 12:23 Відповісти
Мігі ледь відбились. Втрат вдалось уникнути.
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17.11.2024 13:09 Відповісти
До дупи що там польща піднімала , краще запитайте чому по росії ще не випустили сто зроблених ракет про які заявив президент?.
Чи вам коли на що дадуть вказівку ?
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17.11.2024 15:19 Відповісти
Тихенько допомагали збивати .
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17.11.2024 18:52 Відповісти
 
 