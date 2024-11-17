Через російську атаку по території України Польща підіймала авіацію

Вранці 17 листопада польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі через масовано атаку Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування польської армії.

"Через масований удар РФ з використанням крилатих ракет, балістичних ракет та БпЛА по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ці рішення спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із територіями, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування" – йдеться у повідомленні.

З ночі на Черкащині були затяжні тривоги. Спершу через масовану атаку дронами, далі - ракетами. Ворог продовжує кривавий терор України, цілив по критичній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Обстеження території області наразі триває.

"За попередніми даними, наші оборонці мінуснули 7 "шахедів". Через падіння ворожого БпЛА пошкоджено вікна в будинку та лінію електропередач. Аварійні бригади вже працюють. Крім того, в межах нашої території збито дві крилаті ракети. Через уламки зайнялась лісова підстилка", - йдеться в повідомленні.

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Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка