Из-за российской атаки по территории Украины Польша поднимала авиацию

Утром 17 ноября польская и союзная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши из-за массированной атаки Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

"Из-за массированного удара РФ с использованием крылатых ракет, баллистических ракет и БпЛА по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти решения направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с территориями, которые находятся под угрозой.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.

С ночи на Черкасщине были затяжные тревоги. Сначала из-за массированной атаки дронами, далее - ракетами. Враг продолжает кровавый террор Украины, целился по критической инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Обследование территории области сейчас продолжается.

"По предварительным данным, наши защитники минусовали 7 "шахедов". Из-за падения вражеского БпЛА повреждены окна в доме и линия электропередач. Аварийные бригады уже работают. Кроме того, в пределах нашей территории сбиты две крылатые ракеты. Из-за обломков загорелась лесная подстилка", - говорится в сообщении.

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Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. В Днепропетровской области погибли двое железнодорожников.

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, поврежден дом и линия электропередач, горела лесная подстилка.