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Новости
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Из-за российской атаки по территории Украины Польша поднимала авиацию

f-16,польща,літак

Утром 17 ноября польская и союзная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши из-за массированной атаки Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

"Из-за массированного удара РФ с использованием крылатых ракет, баллистических ракет и БпЛА по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти решения направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с территориями, которые находятся под угрозой.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.

С ночи на Черкасщине были затяжные тревоги. Сначала из-за массированной атаки дронами, далее - ракетами. Враг продолжает кровавый террор Украины, целился по критической инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Обследование территории области сейчас продолжается.

"По предварительным данным, наши защитники минусовали 7 "шахедов". Из-за падения вражеского БпЛА повреждены окна в доме и линия электропередач. Аварийные бригады уже работают. Кроме того, в пределах нашей территории сбиты две крылатые ракеты. Из-за обломков загорелась лесная подстилка", - говорится в сообщении.

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Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. В Днепропетровской области погибли двое железнодорожников.

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, поврежден дом и линия электропередач, горела лесная подстилка.

Автор: 

авиация (2822) обстрел (27043) Польша (8407)


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Топ комментарии
+15
От бідосі,не виспались польські пілоти і диспетчери через українців.
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17.11.2024 10:58
+14
Розкажи мені що зробили всі минулі рази польські ввс коли русняві ракети та шахеди залітали на їх територію.
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17.11.2024 11:11
+13
Ганялись один за одним?
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17.11.2024 10:59
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От бідосі,не виспались польські пілоти і диспетчери через українців.
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17.11.2024 10:58 Ответить
Ганялись один за одним?
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17.11.2024 10:59 Ответить
Бідні поляки
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17.11.2024 11:00 Ответить
А через секс дружини з коханцем в куколда піднявся член.
Приблизно така саме новина за змістом.
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17.11.2024 11:06 Ответить
У скумбрии был десерт...
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17.11.2024 11:11 Ответить
А наша авіація де? F-16 де!?
Їх же так вихваляли, вони змінять хід війни, злякають загарбників!
В курсі, що русні вже зайшла і в Чернігівську область?! Відкривається Північний фронт!
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17.11.2024 11:07 Ответить
Твоя авіація на базах ВВС США, не розумію чого ти так переймаєшся, Саша. Іди краще заспівай "пєсню промєжность" як ти любиш 😹
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17.11.2024 11:10 Ответить
Так кричали всі навипередки, F-16 вже в дорозі, летять, зустрічайте
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17.11.2024 11:13 Ответить
сіді на бутилкє молча, кацапка
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17.11.2024 11:17 Ответить
Чую сморід кацапських бото-лаптів! Фу.... рашою знову тут засмерділо!!!
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17.11.2024 11:20 Ответить
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17.11.2024 11:42 Ответить
Пролет F-16 в районе Буковеля за ракетой

https://x.com/i/status/1858058655976903092
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17.11.2024 11:31 Ответить
хотів обігнати чи чекав завершення українських Карпат?
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17.11.2024 11:36 Ответить
літаки виконували свою роботу в небі сьогодні ще з ночі
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17.11.2024 11:55 Ответить
наші
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17.11.2024 11:57 Ответить
Так, над гірсько-лижними курортами Буковелю, Сваляви, Мукачево. Охороняли відпочинок членограїв з ОП.
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17.11.2024 14:50 Ответить
"Не виспались польські бідосі", "ганялися польські пілоти один за одним"..., а що вони мали стелити асфальт? Не поляки на нас напали, навіщо ця до них ворожість? На нас нас напав відвічний ворог - московит, який у 1721 році, вкравши нашу історію і назву, став називатися росією. Поляки мають свою армію і повітряні сили і підстрахувалися в разі потрапляння якоїсь ракети чи дрона на їх територію, чи їм не можна вилітати? Ви ж не ганялися за Боневтіком, коли він бюджетних більше 500 мільярдів закатав на "великому крадівництві", замість того, щоб профінансував виробництво своїх ракет і закупку літаків? Були б свої ракети у відповідь вдарили б по територіїх кацапів, а так тільки ненависть до сусіда, що в нього все є і громадяни в безпеці, а наш гірше чим пропив.
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17.11.2024 11:07 Ответить
Розкажи мені що зробили всі минулі рази польські ввс коли русняві ракети та шахеди залітали на їх територію.
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17.11.2024 11:11 Ответить
Здається нічого, бо не очікували, що ракети полетять на їх територію. А сьогодні переглянули свої можливості і реагують. Чи не мають права?
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17.11.2024 12:10 Ответить
Звичайно що не мають. Ти ж чув що їх влада казала? НАТО заборонило.🤡
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17.11.2024 16:20 Ответить
Ряджені сцикуни твої поляки
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17.11.2024 11:13 Ответить
Мої українці, бо я сам українець, а поляки партнери і сусіди. Різні сторінки історії були між нами, як і в інших державах, наприклад США і Японією, бо допомагають всим Україні і навіть дали прихисток нашим громадянам, які вирішили зберегти своє життя і життя дітям. Наш ворог - кацапи, не забувайте.
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17.11.2024 12:13 Ответить
Ніколи поляки не були нам друзями і не будуть.не забувайте й це.
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17.11.2024 12:48 Ответить
А хто ж тоді сьогодні наші друзі, крім естонців, латишів і литовців? Кацапи? Звичайно ні. У нас були складні часи взаємовідносин з поляками, але здається то залишилося в минулому. А з кацапами ми були навіть братами і що? Чому така сьогодні ненависть до поляків, що вони на нас напали? Ні. Що не ввели свою армію для захисту України? Так вони не самостійні, вони в блоці НАТО, а там всі члени мають свій голос і навіть якщо один проти, то рішення не приймається. І хіба поляки самогубці самим втягувати свою країну у війну? Це ж не 1917-й рік, сьогодні кацапи мають ядерну зброю і пояснять світу, що поляки для них агресор і можуть витворити, що завгодно. Чи поляки не мають права піднімати в своїй країні свою авіацію для свого захисту і захисту сотен тисяч українців, які там перебувають? Звичайно мають. Краще б нарід 73% був таким вимогливим до себе, політиків і Бубочки у 2019 році, то можливо і повномасшабного нападу не було.
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17.11.2024 13:15 Ответить
Нічого не маю проти поляків. Але шо у них є? Якби не НАТО то нічого б у них не було. Україна виробляла літаки, ракети, космічні двигуни і т.д. У поляків такого ніколи не було.
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17.11.2024 11:20 Ответить
Можливо і так, але поляки розібралися як їм зберегти свою державу і людей і своєчасно пішли під парасольку НАТО. Але навіть знаходячись під парасолькою НАТО, мають надлишок своєї зброї, якою поділилися з українцями. Вони виробляють свої танки, свої бронемашини, свої САУ "Краб", свої снаряди, міни, ракети, а літаки, наприклад купують у США, бо НАТО це не армія США, а армії всіх країн-членів.
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17.11.2024 12:17 Ответить
Польща, на щастя, не була складовою срср. Так, вона була під впливом та входила у варшавський договір, але люди в Польщі не були зґвалтовані совково-гебешною ідеологією як республіки срср та не мали сотні тисяч (якщо не мільйони) кацапських агентів та корисних ідіотів для кацапів як в Україні. Тому вони і вибирали не комуняк та не прокацаплених гнид як у нас.
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17.11.2024 14:21 Ответить
Ну про безпеку громадян в Польщі - не зовсім так, хіба забули про двох загиблих поляків в містечку Пшеводув ?
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17.11.2024 14:36 Ответить
Нічого нічого, як так буде далі, поляки ще встигнуть свою авіацію попіднімати. Сідати не буде коли.
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17.11.2024 11:07 Ответить
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17.11.2024 11:09 Ответить
Надеюсь храброе войско польское не обделалось от страха наблюдая как ***** бомбит Украину? Интересно, а если бы пару ракет залетело в польские дома то поляки успели бы их сбить или ето была бы ескалация
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17.11.2024 11:09 Ответить
Година польоту Ф 16 30 тисяч баксів. Викинули лімон, але показали світу власну потугу.
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17.11.2024 11:25 Ответить
Ну і на*** вони її підіймали ? Шоб шо, потренуватись ?
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17.11.2024 11:14 Ответить
А для чого вона їх піднімала? Поганять понти?
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17.11.2024 11:16 Ответить
змушені були бо фермери не встигли відреагувати та перекрити кордони. Сарказм звичайно, але то "блокування"- це і є правдиве ставлення, а не бла-бла-бла, що у лідора, що у цих "друзів різні"...
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17.11.2024 11:32 Ответить
Сполохалися пани-ляхи.
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17.11.2024 11:21 Ответить
Дарма тільки солярку на своїх літаках спалили! А от якби Пуйло по Польщі влупив, тоді б недарма!
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17.11.2024 11:23 Ответить
керосин, солярка для танка, інше вірно
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17.11.2024 12:25 Ответить
авіаполяки обісра..ся
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17.11.2024 12:23 Ответить
Мігі ледь відбились. Втрат вдалось уникнути.
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17.11.2024 13:09 Ответить
До дупи що там польща піднімала , краще запитайте чому по росії ще не випустили сто зроблених ракет про які заявив президент?.
Чи вам коли на що дадуть вказівку ?
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17.11.2024 15:19 Ответить
Тихенько допомагали збивати .
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17.11.2024 18:52 Ответить
 
 