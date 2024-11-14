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Польша разместила южнокорейские танки К2 на границе с РФ

Польща перекинула танки до кордону з РФ

Польша направила первые танки К2, переданные ей южнокорейской компанией Hyundai Rotem, в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, которая дислоцируется в городе Бранево, что в нескольких километрах от Калининградской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, об этом в комментарии PAP сообщила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии, майор Магдалена Косцинская.

Танки прибыли в часть в Бранево на автоприцепах.

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В течение четверга представители военных и южнокорейской стороны завершат формальности, необходимые для принятия танков.

"Следующим этапом будет оснащение танков системами, которые используются в польской армии, в том числе - средствами связи", - рассказала пресс-секретарь.

Танки K2 Black Panther известны своими передовыми технологическими решениями, в том числе - системой активной защиты. Они эффективно противодействуют ракетным и противотанковым атакам. Они также обладают высокой мобильностью, что позволяет им совершать быстрые маневры даже в сложной местности, например - на болотах или песках. Оснащены точными системами наведения и ведения огня, что гарантирует эффективность в различных боевых условиях.

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"В первой партии 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. Сейчас в подразделении есть 8 подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами из 20-й механизированной бригады", - рассказала майор Косцинская.

Напомним, в августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти 3,4 миллиарда долларов. Поставки танков из Кореи продолжаются, но участие польской промышленности в этой части контракта - минимально.

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граница (5262) Польша (8405) танк (2249) Южная Корея (332)


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Топ комментарии
+27

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14.11.2024 15:16
+21
У поляків немає війни і вони закупили 180 танків, а в нас війна, але ми закупили квоти на мільярди вже четвертий рік на марафон і фрідом. Поляки піклуються за своїх громадян і за свою державу, а Зелене бидло виключно за свій рейтинг. Ось і вся різниця.
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14.11.2024 15:07
+11
Тварина кончена.
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14.11.2024 15:26
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У поляків немає війни і вони закупили 180 танків, а в нас війна, але ми закупили квоти на мільярди вже четвертий рік на марафон і фрідом. Поляки піклуються за своїх громадян і за свою державу, а Зелене бидло виключно за свій рейтинг. Ось і вся різниця.
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14.11.2024 15:07 Ответить
Ви не в темі - по тисячі танків та САУ.
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14.11.2024 15:09 Ответить
А їх там, у Польщі буде тисяча. Та ще тисяча САУ від тих же корейців. Та свої Краби добрі виробляють. Шавки та шакали зеленского - ФАС на Польщу. Чому зеленскому-крадію нічого не дають.
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14.11.2024 15:08 Ответить
Багато б пшеки крабів своїх виготовляли, якби по заводам Іскандерами та Кабами хєрачили як по заводу Малишева у Харкові.
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14.11.2024 15:17 Ответить
Поляки не обирали такого як зеленский - тому їх і не ********. Вчить матчасть політичну - ніякого розпилу бюджету Польщі на великому будівництві доріг.
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14.11.2024 15:25 Ответить
Їх не ******** тому, що між ними і кацапами -Україна. З цієї ж причини на них історично не нападали хозари, печеніги, половці, монголи (майже), татари...
Зеленський може й мудак, але путін з кацапами почали в Україні не при ньому бикувати.
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14.11.2024 15:52 Ответить
А так би бомбили? А балтійські країни,чому не ********?
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14.11.2024 16:21 Ответить
Поляки в НАТО і ЕС.
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14.11.2024 16:03 Ответить
Оце несподівано. Треба взяти до досвіду.
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14.11.2024 17:05 Ответить
Тут буде доречним питання - а скільки танків було виготовлено на заводі Малишева у Харкові з початку 90-х років? Питання не про Пакістанський контракт, а саме про танки для ЗСУ.
До того, як почали Іскандерами та Кабами хєрачити, часу було огого...
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14.11.2024 15:29 Ответить
більше 500 одиниць
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14.11.2024 15:48 Ответить
Виготовлено чи відновлено старих радянських?
Де можна почитати про виготовлення 500 танків для ЗСУ?
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14.11.2024 16:07 Ответить
Можете у Буданова в кабінеті, якщо хочете.
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14.11.2024 16:35 Ответить
Щось сказати хотіли, чи просто так, аби шо?
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14.11.2024 16:41 Ответить
Хотів сказати, що ваше питання недоречне.
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14.11.2024 17:22 Ответить
Ще й як доречне. Чи може ви не помітили, що за вікном - війна?
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15.11.2024 08:41 Ответить
То вам усю інформацію про зброю в публічному доступі тримати? Ви прикидаєтесь? Чи куку?
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15.11.2024 12:49 Ответить
От ти дійсно "ку-ку"
Набери в гуглі та насолоджуйся:
"Список сухопутної військової техніки, виробленої в Україні вікіпедія".
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15.11.2024 13:03 Ответить
Звісно у замовлені МО України у оборонпромі. От тіки, наприклад, на 22 рік зеленский не замовив жодного, як і у 21,20. Шо мене вразило у замовлені на 22 рік - заказав аж 80 мінометів на все ЗСУ, жодної Богдани, Нептуна, Стугни-П. Де воно взяло 500 танків - невідомо.
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14.11.2024 17:10 Ответить
Танками зручніше перекривати кордон перед фурами, рольнікам щастя ,!
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14.11.2024 15:14 Ответить
І так герої - не побоялися до кордону з кацапією під'їхати. А де у них той кордон? Це з Кенісбергчиною?
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14.11.2024 15:22 Ответить

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14.11.2024 15:16 Ответить
Тварина кончена.
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14.11.2024 15:26 Ответить
Ну и харю ишак оманский наел в бункее,глазки полностью заплили жиром...
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14.11.2024 18:27 Ответить
Супер !!! тепер нехай звільняють Кінексберг і Східну Прусію від кацапського окупаційного лайна та біонепотребу !!!
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14.11.2024 15:17 Ответить
Ті ще герої...
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14.11.2024 15:24 Ответить
meh на причепах
треба було своєю ходою
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14.11.2024 15:23 Ответить
В поляків іде підготовка до можливої зустрічі з північно-корейськими біженцями???
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14.11.2024 15:40 Ответить
"Польща розмістила південнокорейські танки К2 на кордоні з РФ..." - із Україною???
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14.11.2024 15:45 Ответить
З Китаєм...
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14.11.2024 15:53 Ответить
... хороший варіант! Особливо для КНДР.....
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14.11.2024 15:59 Ответить
Ті танки дуже дорогі і складні в виготовленні. Кацапи їх закидають дешевим зламом 55 року якого *****. І дешевими дорогами з гімна і палок.
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14.11.2024 16:04 Ответить
Ну, раніше можна було б позаздрити. А зараз, коли танк стає легкою здобиччю копійчаних FPV-дронів... Не так вже це й круто виглядає...
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14.11.2024 17:32 Ответить
Хай не забудуть мангали наварить.
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14.11.2024 18:05 Ответить
А нахуа ? На Кенігсбержчині кацапських військ майже немає. Нам би дали.
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14.11.2024 18:18 Ответить
сподіваюся там вони і поржавіють
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15.11.2024 00:24 Ответить
 
 