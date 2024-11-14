Польша разместила южнокорейские танки К2 на границе с РФ
Польша направила первые танки К2, переданные ей южнокорейской компанией Hyundai Rotem, в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, которая дислоцируется в городе Бранево, что в нескольких километрах от Калининградской области РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечается, об этом в комментарии PAP сообщила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии, майор Магдалена Косцинская.
Танки прибыли в часть в Бранево на автоприцепах.
В течение четверга представители военных и южнокорейской стороны завершат формальности, необходимые для принятия танков.
"Следующим этапом будет оснащение танков системами, которые используются в польской армии, в том числе - средствами связи", - рассказала пресс-секретарь.
Танки K2 Black Panther известны своими передовыми технологическими решениями, в том числе - системой активной защиты. Они эффективно противодействуют ракетным и противотанковым атакам. Они также обладают высокой мобильностью, что позволяет им совершать быстрые маневры даже в сложной местности, например - на болотах или песках. Оснащены точными системами наведения и ведения огня, что гарантирует эффективность в различных боевых условиях.
"В первой партии 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. Сейчас в подразделении есть 8 подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами из 20-й механизированной бригады", - рассказала майор Косцинская.
Напомним, в августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти 3,4 миллиарда долларов. Поставки танков из Кореи продолжаются, но участие польской промышленности в этой части контракта - минимально.
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