Польша не будет сбивать ракеты и БПЛА над Украиной, - начальник генштаба Кукула

Польша не будет сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

Об этом сказал начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет. Наша и союзническая позиция понятна. Мы не будем этого делать", - сказал он в ответ на вопрос о возможности сбивать в воздушном пространстве Украины ракеты и БПЛА.

"Сегодня наша ответственность за защиту союзного неба определяется нашими границами", - добавил Кукула.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной.

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