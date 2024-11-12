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Новости Война
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Польша не будет сбивать ракеты и БПЛА над Украиной, - начальник генштаба Кукула

Польща не збиватиме ракети і дрони над Україною: заява Генштабу країни

Польша не будет сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

Об этом сказал начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет. Наша и союзническая позиция понятна. Мы не будем этого делать", - сказал он в ответ на вопрос о возможности сбивать в воздушном пространстве Украины ракеты и БПЛА.

"Сегодня наша ответственность за защиту союзного неба определяется нашими границами", - добавил Кукула.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной.

Читайте также: Ослабление Украины не отвечает жизненным интересам Польши, - Туск

Автор: 

Польша (8403)


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Топ комментарии
+31
Я навіть більше скажу: вони й над територією Польщі не збиватимуть, бо то ескалація, і щоб потім не настигла фрустрація легше зробити вигляд, що то нештатна ситуація!
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12.11.2024 14:10
+25
Ну, а що? Коли Засрашка нападе на Польщу, то Німеччина не буде збивати ракети та БПЛА над Польшею!
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12.11.2024 14:06
+19
Лишили нас 1 на 1 з кацапами - а ті ще и пупсів підтягнули
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12.11.2024 14:06
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Лишили нас 1 на 1 з кацапами - а ті ще и пупсів підтягнули
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12.11.2024 14:06 Ответить
Ну, а що? Коли Засрашка нападе на Польщу, то Німеччина не буде збивати ракети та БПЛА над Польшею!
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12.11.2024 14:06 Ответить
Польща для Німеччини союзник, а не партнер.
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12.11.2024 17:00 Ответить
Нужно РЕБами отправлять шахеды домой. Домой в Польшу
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12.11.2024 14:06 Ответить
дякуємо шо не відмовили
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12.11.2024 14:07 Ответить
щас білих носочків з білораші підкинуть за таку мужню позициї в боротьбі з варварами.
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12.11.2024 14:08 Ответить
Я навіть більше скажу: вони й над територією Польщі не збиватимуть, бо то ескалація, і щоб потім не настигла фрустрація легше зробити вигляд, що то нештатна ситуація!
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12.11.2024 14:10 Ответить
То есть даже есть будет Шахид лететь на польскай Сейм, то они не собьют? РЕБ штука отврезляющая на самом деле
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12.11.2024 14:13 Ответить
"Україна повинна відновити свої кордони, які існували до 2014 року, - Дуда"
Як то кажуть, ти воюй а ми подивимось.
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12.11.2024 14:13 Ответить
А чого це поляки мають збивати над Україною? Були якісь домовленості? Які претензії? Чому нема претензій до влади, яка у воєнний час не направляє максимум грошей на зброю, а фінансує підвищення витрат на прокурорів та інших тилових силовиків, які ніякого відношення до збивання не мають?
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12.11.2024 14:13 Ответить
Видно , що поляки страшенно бояться кацапів , а точніше бзд@ть 🙂
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12.11.2024 14:15 Ответить
Скажи тільки чесно, ось ідеш ти вечером, темно. Десь гопніки буцають хлопчину. Їх більше. Ти впишешся за того хлопця? (звичайно можна визвать мєнтов, але мєнт зараз в деменції, і нічого не рішає, да і не треба воно йому).
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12.11.2024 14:18 Ответить
Тим паче,що мєнт не навчений воювати в окопі (зі слів главмєнта)...та і не в окопі теж,вони ж "заброньовані""...
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12.11.2024 16:48 Ответить
Мєнтом я мав на увазі дідугана Байдена) А вище написане метафора
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12.11.2024 17:12 Ответить
Так впрягтись буде морально правильно і справедливо а поляки чинять як смердючі терпіли
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23.11.2024 16:37 Ответить
А вони можуть збивати ? Спочатку треба навчитись на полігонах, а потім заявляти, що нічого й нікого збивати не будемо.
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12.11.2024 14:17 Ответить
В України немає союзників, є багато партнерів, союзник є у кацапів, який з ними в одних окопах.
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12.11.2024 14:20 Ответить
Штанці обсцикати будете як і раніше.
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12.11.2024 14:23 Ответить
та йдіть вже на хрєн
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12.11.2024 14:26 Ответить
До України від Франції надійде 600 високоточних авіабомб AASM - поставка очікується до кінця 2024 року.

Окрім того, в планах збільшити виробництво цих авіабомб у 2025 році до 1200 одиниць для потреб України і Франції.

Операційна дальність понад 70 км
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12.11.2024 14:26 Ответить
А то Путин нападёт..
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12.11.2024 14:27 Ответить
Ідеї Байдена - вічні!
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12.11.2024 14:27 Ответить
❗️Франція надішле Україні 6 винищувачів Mirage 2000-5F у першому транші, а не 3, як казали раніше
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12.11.2024 14:27 Ответить
А навіть якщо Польща збиватиме, хтось відкривав карту України? Ну прикриють вони Стрий, Львів, Ковель . Це радикально допоможе Україні? Чи вивільнить багато комплексів?
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12.11.2024 14:29 Ответить
Стрий - газо перкачувальна станція
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12.11.2024 14:31 Ответить
Redcar вважає, що Польщі не треба щось там десь збивати
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12.11.2024 14:48 Ответить
Дуже потужний коментар . Прям по суті написали (ні).
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12.11.2024 15:28 Ответить
Ага поляки будуть Петріотами по шахедах пуляти.
Балістику на такій віддалі не зібють, залишаться крилаті, які збивати на такій віддалі не так то і легко.
Просто місцевим юзерам аби насрати на когось, особливо на поляків.
Це національна риса така.
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12.11.2024 15:23 Ответить
Угу. Чергові ''коричневі лінії ''.
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12.11.2024 14:30 Ответить
Ну ні так ні. Чекайте кацапських шахедів у Жешові, Бялостоку та Кракові...
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12.11.2024 14:31 Ответить
НАТО - сцикуни. Поляки одразу побіжать у Іспанію.
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12.11.2024 14:31 Ответить
Не так давно, опитування показали, що украінцы вважають НАТО своїм головним ворогом, а найкращий дружбан нафсігда - Московія.
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12.11.2024 14:52 Ответить
Ну якщо опитування проводили у засРашці то мабуть і так.
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12.11.2024 16:54 Ответить
Пшеки не вміють їх збивати.
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12.11.2024 14:33 Ответить
Ну і дарма. Хоча б перевірили на що ви здатні. Бо коли запахне гарячим, буде пізно згадувати як войско польське файно вміє марширувати на парадах.
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12.11.2024 14:53 Ответить
Епоха роздробленості у час нападу зі сходу. Десь цн вже було. Тенденція ніби йде до кожен сам за себе.
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12.11.2024 14:54 Ответить
Польща це країн заяв про Україну.То передають літаки то ні,то будуть збивати то ні,меморіал,перевізники,не вдячні,забагато українців в Польщі ітд
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12.11.2024 15:06 Ответить
войско польськє на роверах ... моторизовАне.
- начальник генштабу Кукула Cucolda
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12.11.2024 15:09 Ответить
Ну що ж , хоч обіцянками не годують , і на тому дзенькую , мля .
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12.11.2024 15:42 Ответить
Прочитав всі коменти і посміявся, серед них всього два, які виглядають як адекватні. З якого переляку, чи по якому праву поляки мають збивати кацапські, чи іранські, чи кубинські ракети(якщо вони теоретично з'являться) над територіює суверенної України? Нас наші лідори з 1991 року привели в НАТО, чи Найпотужніший Потужній підписав якісь домовленності з поляками, що вони будуть збивати чужі ракети над чужою для них країною? Якщо я не зщрозуміло написав, то пропоную відкрити Конституцію України і Польщі і знайти там дії польськиїх ППО при появленнні над Україною ракет чи дронів.
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12.11.2024 16:15 Ответить
Ну якось же американські есмінці збивали ракети що летіли на Ізраїль....
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12.11.2024 16:56 Ответить
Для цього США та Ізраіль підписали відповідну угоду. Від аналогічної угоди Україна відмовилася у вересні 2021р. Адже це було не на часі............
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12.11.2024 17:05 Ответить
Так ви і не збивали ніхрена і ніколи над Україною.
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12.11.2024 17:51 Ответить
Кацапи збили тільки все ваше керівництво під курськом.
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12.11.2024 17:54 Ответить
Це був перепис дебілів і дегератів,продовжуйте в цьому дусі,щоб знали хто є хто!
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12.11.2024 18:23 Ответить
Можно понять что у них мало ракет но попрактиковаться могли бы.
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12.11.2024 18:31 Ответить
У 2010 під Смоленськом загинули президент Польщі Качинський, депутати, начальник генштабу, генерали, голова Нацбанку, рідні жертв катинських розстрілів. Я. Качинський заявив про причетність РФ до катастрофи. Чи відповість Москва за цей злочин? Чи поляків цікавить виключно Волинь?
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12.11.2024 19:24 Ответить
 
 