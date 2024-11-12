Польша не будет сбивать ракеты и БПЛА над Украиной, - начальник генштаба Кукула
Польша не будет сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
Об этом сказал начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет. Наша и союзническая позиция понятна. Мы не будем этого делать", - сказал он в ответ на вопрос о возможности сбивать в воздушном пространстве Украины ракеты и БПЛА.
"Сегодня наша ответственность за защиту союзного неба определяется нашими границами", - добавил Кукула.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной.
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Як то кажуть, ти воюй а ми подивимось.
Окрім того, в планах збільшити виробництво цих авіабомб у 2025 році до 1200 одиниць для потреб України і Франції.
Операційна дальність понад 70 км
Балістику на такій віддалі не зібють, залишаться крилаті, які збивати на такій віддалі не так то і легко.
Просто місцевим юзерам аби насрати на когось, особливо на поляків.
Це національна риса така.
- начальник генштабу
КукулаCucolda