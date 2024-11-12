Польща не збиватиме ракети та БПЛА над Україною, - начальник генштабу Кукула
Польща не збиватиме російські ракети та безпілотники над Україною.
Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ні. Наша і союзницька позиція зрозуміла. Ми не будемо цього робити", - сказав він у відповідь на питання про можливість збивати в повітряному просторі України ракети і БПЛА.
"Сьогодні наша відповідальність за захист союзного неба визначається нашими кордонами", - додав Кукула.
Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною.
Топ коментарі
+31 Erlich Bachman
показати весь коментар12.11.2024 14:10
+25 Віталій #595753
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+19 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.11.2024 14:06
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Як то кажуть, ти воюй а ми подивимось.
Окрім того, в планах збільшити виробництво цих авіабомб у 2025 році до 1200 одиниць для потреб України і Франції.
Операційна дальність понад 70 км
Балістику на такій віддалі не зібють, залишаться крилаті, які збивати на такій віддалі не так то і легко.
Просто місцевим юзерам аби насрати на когось, особливо на поляків.
Це національна риса така.
- начальник генштабу
КукулаCucolda