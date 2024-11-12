Польща не збиватиме ракети та БПЛА над Україною, - начальник генштабу Кукула

Польща не збиватиме російські ракети та безпілотники над Україною.

Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні. Наша і союзницька позиція зрозуміла. Ми не будемо цього робити", - сказав він у відповідь на питання про можливість збивати в повітряному просторі України ракети і БПЛА.

"Сьогодні наша відповідальність за захист союзного неба визначається нашими кордонами", - додав Кукула.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною.

Також читайте: Зеленський намагається втягнути Польщу у війну, - віцепрем’єр-міністр Польщі Гавковський