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Новини Війна
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Польща не збиватиме ракети та БПЛА над Україною, - начальник генштабу Кукула

Польща не збиватиме ракети і дрони над Україною: заява Генштабу країни

Польща не збиватиме російські ракети та безпілотники над Україною.

Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні. Наша і союзницька позиція зрозуміла. Ми не будемо цього робити", - сказав він у відповідь на питання про можливість збивати в повітряному просторі України ракети і БПЛА.

"Сьогодні наша відповідальність за захист союзного неба визначається нашими кордонами", - додав Кукула.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною.

Також читайте: Зеленський намагається втягнути Польщу у війну, - віцепрем’єр-міністр Польщі Гавковський

Автор: 

Польща (8489)


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Топ коментарі
+31
Я навіть більше скажу: вони й над територією Польщі не збиватимуть, бо то ескалація, і щоб потім не настигла фрустрація легше зробити вигляд, що то нештатна ситуація!
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12.11.2024 14:10
+25
Ну, а що? Коли Засрашка нападе на Польщу, то Німеччина не буде збивати ракети та БПЛА над Польшею!
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12.11.2024 14:06
+19
Лишили нас 1 на 1 з кацапами - а ті ще и пупсів підтягнули
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12.11.2024 14:06
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Лишили нас 1 на 1 з кацапами - а ті ще и пупсів підтягнули
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12.11.2024 14:06 Відповісти
Ну, а що? Коли Засрашка нападе на Польщу, то Німеччина не буде збивати ракети та БПЛА над Польшею!
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12.11.2024 14:06 Відповісти
Польща для Німеччини союзник, а не партнер.
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12.11.2024 17:00 Відповісти
Нужно РЕБами отправлять шахеды домой. Домой в Польшу
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12.11.2024 14:06 Відповісти
дякуємо шо не відмовили
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12.11.2024 14:07 Відповісти
щас білих носочків з білораші підкинуть за таку мужню позициї в боротьбі з варварами.
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12.11.2024 14:08 Відповісти
Я навіть більше скажу: вони й над територією Польщі не збиватимуть, бо то ескалація, і щоб потім не настигла фрустрація легше зробити вигляд, що то нештатна ситуація!
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12.11.2024 14:10 Відповісти
То есть даже есть будет Шахид лететь на польскай Сейм, то они не собьют? РЕБ штука отврезляющая на самом деле
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12.11.2024 14:13 Відповісти
"Україна повинна відновити свої кордони, які існували до 2014 року, - Дуда"
Як то кажуть, ти воюй а ми подивимось.
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12.11.2024 14:13 Відповісти
А чого це поляки мають збивати над Україною? Були якісь домовленості? Які претензії? Чому нема претензій до влади, яка у воєнний час не направляє максимум грошей на зброю, а фінансує підвищення витрат на прокурорів та інших тилових силовиків, які ніякого відношення до збивання не мають?
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12.11.2024 14:13 Відповісти
Видно , що поляки страшенно бояться кацапів , а точніше бзд@ть 🙂
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12.11.2024 14:15 Відповісти
Скажи тільки чесно, ось ідеш ти вечером, темно. Десь гопніки буцають хлопчину. Їх більше. Ти впишешся за того хлопця? (звичайно можна визвать мєнтов, але мєнт зараз в деменції, і нічого не рішає, да і не треба воно йому).
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12.11.2024 14:18 Відповісти
Тим паче,що мєнт не навчений воювати в окопі (зі слів главмєнта)...та і не в окопі теж,вони ж "заброньовані""...
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12.11.2024 16:48 Відповісти
Мєнтом я мав на увазі дідугана Байдена) А вище написане метафора
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12.11.2024 17:12 Відповісти
Так впрягтись буде морально правильно і справедливо а поляки чинять як смердючі терпіли
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23.11.2024 16:37 Відповісти
А вони можуть збивати ? Спочатку треба навчитись на полігонах, а потім заявляти, що нічого й нікого збивати не будемо.
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12.11.2024 14:17 Відповісти
В України немає союзників, є багато партнерів, союзник є у кацапів, який з ними в одних окопах.
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12.11.2024 14:20 Відповісти
Штанці обсцикати будете як і раніше.
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12.11.2024 14:23 Відповісти
та йдіть вже на хрєн
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12.11.2024 14:26 Відповісти
До України від Франції надійде 600 високоточних авіабомб AASM - поставка очікується до кінця 2024 року.

Окрім того, в планах збільшити виробництво цих авіабомб у 2025 році до 1200 одиниць для потреб України і Франції.

Операційна дальність понад 70 км
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12.11.2024 14:26 Відповісти
А то Путин нападёт..
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12.11.2024 14:27 Відповісти
Ідеї Байдена - вічні!
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12.11.2024 14:27 Відповісти
❗️Франція надішле Україні 6 винищувачів Mirage 2000-5F у першому транші, а не 3, як казали раніше
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12.11.2024 14:27 Відповісти
А навіть якщо Польща збиватиме, хтось відкривав карту України? Ну прикриють вони Стрий, Львів, Ковель . Це радикально допоможе Україні? Чи вивільнить багато комплексів?
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12.11.2024 14:29 Відповісти
Стрий - газо перкачувальна станція
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12.11.2024 14:31 Відповісти
Redcar вважає, що Польщі не треба щось там десь збивати
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12.11.2024 14:48 Відповісти
Дуже потужний коментар . Прям по суті написали (ні).
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12.11.2024 15:28 Відповісти
Ага поляки будуть Петріотами по шахедах пуляти.
Балістику на такій віддалі не зібють, залишаться крилаті, які збивати на такій віддалі не так то і легко.
Просто місцевим юзерам аби насрати на когось, особливо на поляків.
Це національна риса така.
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12.11.2024 15:23 Відповісти
Угу. Чергові ''коричневі лінії ''.
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12.11.2024 14:30 Відповісти
Ну ні так ні. Чекайте кацапських шахедів у Жешові, Бялостоку та Кракові...
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12.11.2024 14:31 Відповісти
НАТО - сцикуни. Поляки одразу побіжать у Іспанію.
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12.11.2024 14:31 Відповісти
Не так давно, опитування показали, що украінцы вважають НАТО своїм головним ворогом, а найкращий дружбан нафсігда - Московія.
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12.11.2024 14:52 Відповісти
Ну якщо опитування проводили у засРашці то мабуть і так.
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12.11.2024 16:54 Відповісти
Пшеки не вміють їх збивати.
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12.11.2024 14:33 Відповісти
Ну і дарма. Хоча б перевірили на що ви здатні. Бо коли запахне гарячим, буде пізно згадувати як войско польське файно вміє марширувати на парадах.
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12.11.2024 14:53 Відповісти
Епоха роздробленості у час нападу зі сходу. Десь цн вже було. Тенденція ніби йде до кожен сам за себе.
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12.11.2024 14:54 Відповісти
Польща це країн заяв про Україну.То передають літаки то ні,то будуть збивати то ні,меморіал,перевізники,не вдячні,забагато українців в Польщі ітд
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12.11.2024 15:06 Відповісти
войско польськє на роверах ... моторизовАне.
- начальник генштабу Кукула Cucolda
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12.11.2024 15:09 Відповісти
Ну що ж , хоч обіцянками не годують , і на тому дзенькую , мля .
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12.11.2024 15:42 Відповісти
Прочитав всі коменти і посміявся, серед них всього два, які виглядають як адекватні. З якого переляку, чи по якому праву поляки мають збивати кацапські, чи іранські, чи кубинські ракети(якщо вони теоретично з'являться) над територіює суверенної України? Нас наші лідори з 1991 року привели в НАТО, чи Найпотужніший Потужній підписав якісь домовленності з поляками, що вони будуть збивати чужі ракети над чужою для них країною? Якщо я не зщрозуміло написав, то пропоную відкрити Конституцію України і Польщі і знайти там дії польськиїх ППО при появленнні над Україною ракет чи дронів.
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12.11.2024 16:15 Відповісти
Ну якось же американські есмінці збивали ракети що летіли на Ізраїль....
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12.11.2024 16:56 Відповісти
Для цього США та Ізраіль підписали відповідну угоду. Від аналогічної угоди Україна відмовилася у вересні 2021р. Адже це було не на часі............
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12.11.2024 17:05 Відповісти
Так ви і не збивали ніхрена і ніколи над Україною.
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12.11.2024 17:51 Відповісти
Кацапи збили тільки все ваше керівництво під курськом.
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12.11.2024 17:54 Відповісти
Це був перепис дебілів і дегератів,продовжуйте в цьому дусі,щоб знали хто є хто!
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12.11.2024 18:23 Відповісти
Можно понять что у них мало ракет но попрактиковаться могли бы.
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12.11.2024 18:31 Відповісти
У 2010 під Смоленськом загинули президент Польщі Качинський, депутати, начальник генштабу, генерали, голова Нацбанку, рідні жертв катинських розстрілів. Я. Качинський заявив про причетність РФ до катастрофи. Чи відповість Москва за цей злочин? Чи поляків цікавить виключно Волинь?
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12.11.2024 19:24 Відповісти
 
 