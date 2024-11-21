Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту через російський обстріл, - Міненерго

Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

"Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут", - йдеться в повідомленні.

В Міненерго зазначили, що це тяжке порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики розпочнуть відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, 1 жовтня російські війська атакували підстанцію і знеструмили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.