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Новости
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Запорожская АЭС второй раз через неделю на грани блекаута из-за российских обстрелов, - Минэнерго

ЗАЕС на межі блекауту

В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

"Сейчас станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. В случае отключения последней линии на Запорожской станции состоится очередной полный блэкаут", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.

"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за российского обстрела. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики начнут восстановление полноценного питания станции, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, 1 октября российские войска атаковали подстанцию и обесточили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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обстрел (27093) Запорожская АЭС (703) блэкаут (27)


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Хтось може прояснити: 1. Виробляє чи ні електроенергію заес? 2. Якщо виробляє, то яка країна отримує цю енергію, бо живить станцію Україна?
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21.11.2024 11:10 Ответить
На межі чого!? В українській мові не існує ніякого "блекауту".
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21.11.2024 11:19 Ответить
 
 