Запорожская АЭС второй раз через неделю на грани блекаута из-за российских обстрелов, - Минэнерго

В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

"Сейчас станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. В случае отключения последней линии на Запорожской станции состоится очередной полный блэкаут", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.

"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за российского обстрела. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики начнут восстановление полноценного питания станции, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, 1 октября российские войска атаковали подстанцию и обесточили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.