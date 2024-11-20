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Туск анонсировал саммит с участием стран Скандинавии, Балтии и Польши, где обсудят поддержку Украины

Туск про саміт, де обговорять підтримку України

На следующей неделе в Швеции состоится саммит с участием стран Скандинавии, Балтии и Польши, где среди прочего обсудят поддержку Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что в среду, 20 ноября, он провел разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Канады Джастином Трюдо.

"Сегодня я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на следующей неделе в Швеции - чрезвычайный формат: скандинавские страны плюс страны Балтии плюс Польша. Запад должен иметь единую позицию по поддержке Украины и общей безопасности", - проинформировал глава польского правительства.

Напомним, что во время разговора с Зеленским Туск анонсировал 45-й пакет поддержки Украине от Польши.

Читайте также: Зеленский поговорил по телефону с Туском: Договорились встретиться до конца года

Автор: 

Польша (8409) саммит (1170) Туск Дональд (733) Швеция (1001) поддержка (679)


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Трампа потрібно запросити....
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20.11.2024 18:27 Ответить
Дякую. Це наші друзі і від них 100% буде підтримка. Вони, як ніхто знають, що якщо впадемо ми, то наступні, через якийсь час, будуть вони.
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20.11.2024 18:29 Ответить
Я теж так думав. Але останні вибори у наших партнерів показали, що стабільність влади колись закінчується. У кацапів такий варіант розвитку теж можливий. ***** - не вічний, і кацапські олігархи це бачать й розуміють. Хто у них буде наступний, це вирішать саме вони. А нафіга їм Європа у вогні ? Краще мати злато з Європи. Ризик залишився лише для Балтійських країн колишнього срср. Захід переймається долею України, бо його бізнес-інтереси у московії розвалились завдяки *****. Проте вони сподіваються на кращі часи, і на кращі доходи. Про ракети над Парижем ніхто не думає. Дід не "дошкутильгає" до Парижу.
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20.11.2024 18:38 Ответить
Бритів потрібно до цих краін
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20.11.2024 18:32 Ответить
Про ймовірну таємну передачу Трампом ядерної зброї, пише Daily Express

За словами британського експерта безпеки та оборони Ніколаса Драммонда, ця дуже таємна угода в майбутньому «може зробити Україну дуже сильною».

«Зеленський може сказати: «У нас є ядерна зброя, і якщо ви нападаєте на нас, ми розбомбимо москву», - зазначив він.
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20.11.2024 18:35 Ответить
Трамп схвалив удари по РФ далекобійною зброєю
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20.11.2024 18:38 Ответить
Галицькі десантники в одному бою на Курщині взяли в полон 26 росіян
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20.11.2024 18:41 Ответить
80-ка просто молодці. Я з ними пересікався у місті Вознесенську - впевнені, сміливі і добрі хлопці!
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20.11.2024 19:24 Ответить
 
 