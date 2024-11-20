Туск анонсировал саммит с участием стран Скандинавии, Балтии и Польши, где обсудят поддержку Украины

На следующей неделе в Швеции состоится саммит с участием стран Скандинавии, Балтии и Польши, где среди прочего обсудят поддержку Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что в среду, 20 ноября, он провел разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Канады Джастином Трюдо.

"Сегодня я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на следующей неделе в Швеции - чрезвычайный формат: скандинавские страны плюс страны Балтии плюс Польша. Запад должен иметь единую позицию по поддержке Украины и общей безопасности", - проинформировал глава польского правительства.

Напомним, что во время разговора с Зеленским Туск анонсировал 45-й пакет поддержки Украине от Польши.

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