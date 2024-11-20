Туск анонсував саміт за участі країн Скандинавії, Балтії та Польщі, де обговорять підтримку України
Наступного тижня у Швеції відбудеться саміт за участі країн Скандинавії, Балтії та Польщі, де серед іншого обговорять підтримку України.
Про це у соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.
Туск зазначив, що у середу, 20 листопада, він провів розмови із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єром Канади Джастіном Трюдо.
"Сьогодні я розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, наступного тижня у Швеції – надзвичайний формат: скандинавські країни плюс країни Балтії плюс Польща. Захід повинен мати єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки",- поінформував глава польського уряду.
Нагадаємо, що під час розмови із Зеленським Туск анонсував 45-й пакет підтримки Україні від Польщі.
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За словами британського експерта безпеки та оборони Ніколаса Драммонда, ця дуже таємна угода в майбутньому «може зробити Україну дуже сильною».
«Зеленський може сказати: «У нас є ядерна зброя, і якщо ви нападаєте на нас, ми розбомбимо москву», - зазначив він.