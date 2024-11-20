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Туск анонсував саміт за участі країн Скандинавії, Балтії та Польщі, де обговорять підтримку України

Туск про саміт, де обговорять підтримку України

Наступного тижня у Швеції відбудеться саміт за участі країн Скандинавії, Балтії та Польщі, де серед іншого обговорять підтримку України.

Про це у соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що у середу, 20 листопада, він провів розмови із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

"Сьогодні я розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, наступного тижня у Швеції – надзвичайний формат: скандинавські країни плюс країни Балтії плюс Польща. Захід повинен мати єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки",- поінформував глава польського уряду.

Нагадаємо, що під час розмови із Зеленським Туск анонсував 45-й пакет підтримки Україні від Польщі.

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Автор: 

Польща (8488) саміт (764) Туск Дональд (513) Швеція (950) підтримка (596)


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Трампа потрібно запросити....
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20.11.2024 18:27 Відповісти
Дякую. Це наші друзі і від них 100% буде підтримка. Вони, як ніхто знають, що якщо впадемо ми, то наступні, через якийсь час, будуть вони.
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20.11.2024 18:29 Відповісти
Я теж так думав. Але останні вибори у наших партнерів показали, що стабільність влади колись закінчується. У кацапів такий варіант розвитку теж можливий. ***** - не вічний, і кацапські олігархи це бачать й розуміють. Хто у них буде наступний, це вирішать саме вони. А нафіга їм Європа у вогні ? Краще мати злато з Європи. Ризик залишився лише для Балтійських країн колишнього срср. Захід переймається долею України, бо його бізнес-інтереси у московії розвалились завдяки *****. Проте вони сподіваються на кращі часи, і на кращі доходи. Про ракети над Парижем ніхто не думає. Дід не "дошкутильгає" до Парижу.
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20.11.2024 18:38 Відповісти
Бритів потрібно до цих краін
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20.11.2024 18:32 Відповісти
Про ймовірну таємну передачу Трампом ядерної зброї, пише Daily Express

За словами британського експерта безпеки та оборони Ніколаса Драммонда, ця дуже таємна угода в майбутньому «може зробити Україну дуже сильною».

«Зеленський може сказати: «У нас є ядерна зброя, і якщо ви нападаєте на нас, ми розбомбимо москву», - зазначив він.
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20.11.2024 18:35 Відповісти
Трамп схвалив удари по РФ далекобійною зброєю
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20.11.2024 18:38 Відповісти
Галицькі десантники в одному бою на Курщині взяли в полон 26 росіян
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20.11.2024 18:41 Відповісти
80-ка просто молодці. Я з ними пересікався у місті Вознесенську - впевнені, сміливі і добрі хлопці!
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20.11.2024 19:24 Відповісти
 
 