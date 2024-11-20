Зеленський поговорив телефоном із Туском: Домовилися зустрітися до кінця року

Сьогодні, 20 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він подякував польському народу за солідарність з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення та прем’єр-міністру за його особисту принципову реакцію на останній російський обстріл і спроби припинити політичну ізоляцію російського диктатора Путіна.

Також вони обговорили продовження оборонної співпраці.

"Пан Прем’єр-міністр повідомив, що його країна готує для передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом. Поділились очікуваннями від головування Польщі в Раді ЄС у першій половині наступного року. Сподіваюся на підтримку Польщі в переговорному процесі з ЄС щодо відкриття першого кластера перемовин та паралельного відкриття інших кластерів", - наголошує Зеленський.

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Окремо він подякував Дональду Туску за використання широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки України.

"Домовилися провести зустріч до кінця поточного року", - резюмує Зеленський.