Зеленский поговорил по телефону с Туском: Договорились встретиться до конца года

Сегодня, 20 ноября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он поблагодарил польский народ за солидарность с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения и премьер-министра за его личную принципиальную реакцию на последний российский обстрел и попытки снять политическую изоляцию российского диктатора Путина.

Также они обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

"Господин Премьер-министр сообщил, что его страна готовит для передачи 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом. Поделились ожиданиями от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года. Надеюсь на поддержку Польши в переговорном процессе с ЕС по открытию первого кластера переговоров и параллельного открытия других кластеров", - отмечает Зеленский.

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Отдельно он поблагодарил Дональда Туска за использование широких личных контактов для адвокации вступления Украины в НАТО и продолжение оборонной поддержки Украины.

"Договорились провести встречу до конца текущего года", - резюмирует Зеленский.