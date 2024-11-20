Зеленский поговорил по телефону с Туском: Договорились встретиться до конца года
Сегодня, 20 ноября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, он поблагодарил польский народ за солидарность с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения и премьер-министра за его личную принципиальную реакцию на последний российский обстрел и попытки снять политическую изоляцию российского диктатора Путина.
Также они обсудили продолжение оборонного сотрудничества.
"Господин Премьер-министр сообщил, что его страна готовит для передачи 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом. Поделились ожиданиями от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года. Надеюсь на поддержку Польши в переговорном процессе с ЕС по открытию первого кластера переговоров и параллельного открытия других кластеров", - отмечает Зеленский.
Отдельно он поблагодарил Дональда Туска за использование широких личных контактов для адвокации вступления Украины в НАТО и продолжение оборонной поддержки Украины.
"Договорились провести встречу до конца текущего года", - резюмирует Зеленский.
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