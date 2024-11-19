Більшість країн Євросоюзу підтримують продовження допомоги Україні, - Боррель

Всі країни Європейського Союзу за окремим виключеннями підтримують продовження військової допомоги Україні.

Про це у вівторок у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань оборони) заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу сказати, що сьогодні міністри оборони, як вчора і міністри закордонних справ, у переважній більшості, ймовірно, за кількома винятками, продемонстрували рішучість у продовженні підтримки України. Це те, що я можу вам сказати. Так, і це не таємниця, є пара країн-членів, які не є великими ентузіастами щодо ідеї продовження військової підтримки України. Але їхній внесок у загальні зусилля не є настільки важливим з кількісної точки зору. Інші, зокрема, Франція, Німеччина, Польще, Іспанія, Італія, - продемонстрували сьогодні потужні зобов’язання з продовження підтримки України", - сказав Боррель.

Він додав, що ЄС не є стороною цієї війни. Країни-члени підтримують Україну наданням військових спроможностей. Але в Україні немає жодних європейських військ, і не передбачається, що Росія може зіткнутися з європейським військами на полі бою.

"Важливим є зважити на бажання країн-членів продовжувати підтримку України. Безумовно, ми маємо різні сценарії, з різними президентами у Білому домі, які , схоже, мають ідеї, яким чином завершити цю війну", - наголосив високий представник ЄС.

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