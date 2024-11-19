Большинство стран Евросоюза поддерживают продление помощи Украине, - Боррель

Все страны Европейского Союза за отдельным исключениями поддерживают продолжение военной помощи Украине.

Об этом во вторник в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям (по вопросам обороны) заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу сказать, что сегодня министры обороны, как вчера и министры иностранных дел, в подавляющем большинстве, вероятно, за несколькими исключениями, продемонстрировали решимость в продолжении поддержки Украины. Это то, что я могу вам сказать. Да, и это не секрет, есть пара стран-членов, которые не являются большими энтузиастами относительно идеи продолжения военной поддержки Украины. Но их вклад в общие усилия не является столь важным с количественной точки зрения. Другие, в частности, Франция, Германия, Польша, Испания, Италия, продемонстрировали сегодня мощные обязательства по продолжению поддержки Украины", - сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС не является стороной этой войны. Страны-члены поддерживают Украину предоставлением военных возможностей. Но в Украине нет никаких европейских войск, и не предполагается, что Россия может столкнуться с европейским войсками на поле боя.

"Важно учесть желание стран-членов продолжать поддержку Украины. Безусловно, мы имеем разные сценарии, с разными президентами в Белом доме, которые, похоже, имеют идеи, каким образом завершить эту войну", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

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