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Новости Помощь Украине
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Европа должна поддерживать Украину, какое бы решение не принял Трамп, - Боррель

Боррель: Європа має підтримувати Україну

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что Европа должна поддерживать Украину независимо от решения США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Европейцы не могут сидеть и ждать, что Америка намерена делать. Мы не можем ждать того, что решит Трамп. Наша поддержка Украине должна продолжаться. Мы не знаем, что должно произойти. Но на данный момент... люди воюют и умирают на поле боя. Они не занимаются спекуляциями, они рискуют собственной жизнью. Поэтому сегодня, завтра и послезавтра мы должны продолжать поддерживать их", - сказал он.

Трамп и поддержка Украины

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию по Украине.

Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины.

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что пока никто не знает, остановит ли Дональд Трамп поддержку Украины. Даже если он так решит, то это не произойдет внезапно.

Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с генсеком НАТО заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своего президентского срока продолжит поддержку Украины.

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Автор: 

Европа (1835) США (26422) Евросоюз (17063) Боррель Жозеп (784)


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А як же ескалація?
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19.11.2024 11:20 Ответить
Все сказано. А Зеленскіє підтримають любе рішення Трампа.
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19.11.2024 11:22 Ответить
Боже, скільки "треба", "повинні" та "має" за останні тижні. А кацапи на сході як наступали так і наступають. Вже рік як.
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19.11.2024 11:23 Ответить
Підтримувати так, щоб ще кілька років казати про підтримку ? Якщо можна підтримати кардинально - РАЗ І НАЗАВЖДИ. Поховати кремль у дер. Кучково.
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19.11.2024 11:28 Ответить
Шоб кожен день не повторюватись - включили б автовідповідач
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19.11.2024 11:39 Ответить
ЦЕ бор(д)ель - пустопорожнє патякало. Воно нічого не робить, нічого не вирішує і ні за що не відповідає. Просто їздить, гастролює (як наш обдолбаний комік) за кошти платників податків, і патякає набором стандартних фраз, накшталт "занепокоєні", "стурбовані", "підтримуємо-не підтримуємо", "повинні-не повинні"... Всі ці є-еси, оон-и, паре, обсє - кастровані паразитуючі організації, затратні, неефективні. А останнім часом - відверто шкідливі і корумповані.
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19.11.2024 12:03 Ответить
 
 