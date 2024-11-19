Европа должна поддерживать Украину, какое бы решение не принял Трамп, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что Европа должна поддерживать Украину независимо от решения США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Европейцы не могут сидеть и ждать, что Америка намерена делать. Мы не можем ждать того, что решит Трамп. Наша поддержка Украине должна продолжаться. Мы не знаем, что должно произойти. Но на данный момент... люди воюют и умирают на поле боя. Они не занимаются спекуляциями, они рискуют собственной жизнью. Поэтому сегодня, завтра и послезавтра мы должны продолжать поддерживать их", - сказал он.

Трамп и поддержка Украины

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию по Украине.

Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины.

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что пока никто не знает, остановит ли Дональд Трамп поддержку Украины. Даже если он так решит, то это не произойдет внезапно.

Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с генсеком НАТО заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своего президентского срока продолжит поддержку Украины.

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