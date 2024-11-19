Європа має підтримувати Україну, яке б рішення не ухвалив Трамп, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що Європа має підтримувати Україну незалежно від рішення США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейці не можуть сидіти й чекати, що Америка має намір робити. Ми не можемо чекати на те, що вирішить Трамп. Наша підтримка Україні має продовжуватися. Ми не знаємо, що має відбутися. Але на цей час... люди воюють та помирають на полі бою. Вони не займаються спекуляціями, вони ризикують власним життям. Тож сьогодні, завтра і післязавтра ми маємо продовжувати підтримувати їх", - сказав він.

Трамп та підтримка України

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп під час розмови з ним виклав "більш нюансовану" позицію щодо України.

Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на війні Росії проти України.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що наразі ніхто не знає, чи припинить Дональд Трамп підтримку України. Навіть якщо він так вирішить, то це не відбудеться раптово.

Президент Польщі Анджей Дуда під час прессконференції з генсеком НАТО заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп під час свого президентського терміну продовжить підтримку України.

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