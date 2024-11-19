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Європа має підтримувати Україну, яке б рішення не ухвалив Трамп, - Боррель

Боррель: Європа має підтримувати Україну

Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що Європа має підтримувати Україну незалежно від рішення США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейці не можуть сидіти й чекати, що Америка має намір робити. Ми не можемо чекати на те, що вирішить Трамп. Наша підтримка Україні має продовжуватися. Ми не знаємо, що має відбутися. Але на цей час... люди воюють та помирають на полі бою. Вони не займаються спекуляціями, вони ризикують власним життям. Тож сьогодні, завтра і післязавтра ми маємо продовжувати підтримувати їх", - сказав він.

Трамп та підтримка України

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп під час розмови з ним виклав "більш нюансовану" позицію щодо України.

Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на війні Росії проти України.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що наразі ніхто не знає, чи припинить Дональд Трамп підтримку України. Навіть якщо він так вирішить, то це не відбудеться раптово.

Президент Польщі Анджей Дуда під час прессконференції з генсеком НАТО заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп під час свого президентського терміну продовжить підтримку України.

Також читайте: США дозволили Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів по РФ, - Боррель

Автор: 

Європа (1804) США (22737) Євросоюз (13391) Боррель Жозеп (1074)


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А як же ескалація?
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19.11.2024 11:20 Відповісти
Все сказано. А Зеленскіє підтримають любе рішення Трампа.
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19.11.2024 11:22 Відповісти
Боже, скільки "треба", "повинні" та "має" за останні тижні. А кацапи на сході як наступали так і наступають. Вже рік як.
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19.11.2024 11:23 Відповісти
Підтримувати так, щоб ще кілька років казати про підтримку ? Якщо можна підтримати кардинально - РАЗ І НАЗАВЖДИ. Поховати кремль у дер. Кучково.
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19.11.2024 11:28 Відповісти
Шоб кожен день не повторюватись - включили б автовідповідач
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19.11.2024 11:39 Відповісти
ЦЕ бор(д)ель - пустопорожнє патякало. Воно нічого не робить, нічого не вирішує і ні за що не відповідає. Просто їздить, гастролює (як наш обдолбаний комік) за кошти платників податків, і патякає набором стандартних фраз, накшталт "занепокоєні", "стурбовані", "підтримуємо-не підтримуємо", "повинні-не повинні"... Всі ці є-еси, оон-и, паре, обсє - кастровані паразитуючі організації, затратні, неефективні. А останнім часом - відверто шкідливі і корумповані.
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19.11.2024 12:03 Відповісти
 
 