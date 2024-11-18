США разрешили Украине использовать ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ, - Боррель

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по России.

Об этом Боррель заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 ноября, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, эта тема обсуждалась на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории. То есть речь идет о радиусе в 300 километров. Это не так и много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не достигает далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", - заявил Боррель.

Кроме этого, он сказал, что в Евросоюзе каждая страна самостоятельно принимает решение об использовании своего оружия Украиной.

"Сегодня не было никакого решения по этому поводу. Каждая страна будет делать так, как считает целесообразным. Американская администрация долгое время говорила "нет", и на этот раз она сказала "да",- добавил шеф европейской дипломатии.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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