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Новости
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США разрешили Украине использовать ракеты дальностью до 300 км для ударов по РФ, - Боррель

Боррель підтверджує дозвіл США на далекобійність для ЗСУ

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель подтвердил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по России.

Об этом Боррель заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 ноября, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, эта тема обсуждалась на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории. То есть речь идет о радиусе в 300 километров. Это не так и много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не достигает далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", - заявил Боррель.

Кроме этого, он сказал, что в Евросоюзе каждая страна самостоятельно принимает решение об использовании своего оружия Украиной.

"Сегодня не было никакого решения по этому поводу. Каждая страна будет делать так, как считает целесообразным. Американская администрация долгое время говорила "нет", и на этот раз она сказала "да",- добавил шеф европейской дипломатии.

Читайте также: Снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ, - AXIOS

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

Также читайте: Le Figaro откорректировало публикацию о разрешении Франции и Британии на дальнобойные удары Украины вглубь РФ

Автор: 

оружие (10198) разрешение (149) США (26422) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+10
Це реальне підтвердження посадової особи весокого рівня, а не журналістів різних видань. Думаю, що кацапи будуть цю добу віцдповзати за 300 кілометрів, а це означає, що менше КАБів прилетить в Харків і Суми.
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18.11.2024 21:10
+6
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18.11.2024 21:22
+6
С точки зрения головки самонаведения ATACMS.
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18.11.2024 21:26
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Правила форума Совет форумчан
Це реальне підтвердження посадової особи весокого рівня, а не журналістів різних видань. Думаю, що кацапи будуть цю добу віцдповзати за 300 кілометрів, а це означає, що менше КАБів прилетить в Харків і Суми.
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18.11.2024 21:10 Ответить
Не думаю, що все так райдужно - вони ж повзають по нашій землі під ударами Атакамсів, і навіть окуповують наші села й міста. Схоже на тарганів - їх можна вбивати у будь-кій кількості, але вони все одно розповзатимуться. Дуже важко з ними боротись.
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18.11.2024 21:26 Ответить
На жаль любить у нас народ скандальну інформацію з жовтої преси - різних там ''аксіос'' і ''рбк''. Навіть поважний Цензор цю дурню переповідає про курську область.
На томість усі офіційні особи і державні органи США, Франції, Великої Британії уникають будь-яких конкретних відповідей по цим питанням - не хочуть ні заперечувати ні підтверджувати нічого. А ось це додає нам оптимізму.
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18.11.2024 22:00 Ответить
На жаль, подібна "дурня вже була - коли нам дозволили бити по запоребрику біля Харківської області - щоб зупинити їх наступ на Вовчанськ. До речі, це допомогло - наступ зупинили.
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19.11.2024 08:14 Ответить
Боррель - це шо ретранслятор? - ше и запізненям
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18.11.2024 21:11 Ответить
Ракети то може і на 300, але стріляти можна ними на 100
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18.11.2024 21:13 Ответить
Ти що передивився рашка1 чи потужного великого зомбофону. Тобі вже факти в обличчя сують
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18.11.2024 21:35 Ответить


Реєстрація: 31 грудня 2023

Заходив: 15 листопада 2024 в 08:35

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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18.11.2024 21:37 Ответить
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18.11.2024 21:43 Ответить
Це точно, чи знову фейк.
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18.11.2024 21:15 Ответить
Байден нічого фактично не дозволив, уся його балаканина про дозвол - не варта слів. Він дозволив бити тільки по Курській області - це ні про що, вся Курська область менше ніж 300 км. Літаки ворога з КАБами злітають з іншого місця
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18.11.2024 21:15 Ответить
Ніде не йде мова про Курську область окрім рашкаТВ. Звідки ви то лайно тягнете ?
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18.11.2024 21:36 Ответить
Ніхто крім кацапів не дивиться рашкаТВ, кацап
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19.11.2024 00:15 Ответить
Ворога треба знати у обличчя, щоб одразу впізнати цапіка по стилю дописів , навіть якщо він під флагом Німеччини
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19.11.2024 00:28 Ответить
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18.11.2024 21:22 Ответить
Хибащо Севастополь.

До Кранштадту, а тим більше, до Камчатки Україні об'єктивно дістати нічим.
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18.11.2024 21:26 Ответить
Диверсанти за крипту виконують всі бажання. Просто гур недопрацьовує
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18.11.2024 21:35 Ответить
С точки зрения головки самонаведения ATACMS.
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18.11.2024 21:26 Ответить
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18.11.2024 21:32 Ответить
Таке ніхто ніколи не зробить тому що передача ракет одразу зупиниться.

Друге судячи що вже давно немає ударів по Криму, є якісь обмеження що не дозволяє це робити або політичні або кількість ракет.

Дозвіл дозволом а якщо дали тільки допустим 20 ракет, то цілі будуть тільки досить значні та удари рідкісні.

Нагадаю вам як передали Ф16. Ніби дали але кількість не дозволяє серйозно використання.
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18.11.2024 21:48 Ответить
😂😡 кругом брехня та зло
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19.11.2024 00:11 Ответить
Це знущання Заходу над нами! Ідіоти! Шо значить 300 км😡
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19.11.2024 06:45 Ответить
 
 