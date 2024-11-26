Через 5 лет РФ, восстановив свои ресурсы, может иметь достаточно сил для агрессии против территории НАТО, - начальник штаба планирования в Минобороны Германии Фройдинг

Главный координатор германской военной помощи в Украине, начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг заявил, что Россия в ближайшие годы может восстановить ресурсы и направить свою агрессию на территории НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Россия в будущем, насколько мы можем предвидеть, будет самой большой угрозой для Западной Европы, для Европы в целом. Мы очень четко осознаем, что то, что происходит с Украиной, может произойти и с нашими восточными соседями также", - сказал Фройдинг.

Фройдинг подчеркнул, что Россия готовится к увеличению своего военного потенциала и своих вооруженных сил.

"Мы очень четко понимаем временные рамки. Мы знаем, что в 2029 году, то есть через пять лет, российские вооруженные силы достигнут определенного уровня восстановления, который может позволить им осуществить любую агрессию против территории НАТО", - заявил генерал-майор.

По его словам, все больше людей среди немецкого населения осознают это. Также Фройдинг напомнил слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который отметил, что Путин практически перевел экономику РФ на военные рельсы.

"Мы очень интенсивно обсуждаем наши оборонные расходы в Германии. Я думаю, что это может быть одной из главных тем во время предстоящей избирательной кампании", - добавил он.

Напомним, в НАТО обсуждают возможность превентивных высокоточных ударов по территории России, если начнется конфликт со страной-агрессором РФ.

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