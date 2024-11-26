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Через 5 лет РФ, восстановив свои ресурсы, может иметь достаточно сил для агрессии против территории НАТО, - начальник штаба планирования в Минобороны Германии Фройдинг

Фройдінг про агресію РФ

Главный координатор германской военной помощи в Украине, начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг заявил, что Россия в ближайшие годы может восстановить ресурсы и направить свою агрессию на территории НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Россия в будущем, насколько мы можем предвидеть, будет самой большой угрозой для Западной Европы, для Европы в целом. Мы очень четко осознаем, что то, что происходит с Украиной, может произойти и с нашими восточными соседями также", - сказал Фройдинг.

Фройдинг подчеркнул, что Россия готовится к увеличению своего военного потенциала и своих вооруженных сил.

"Мы очень четко понимаем временные рамки. Мы знаем, что в 2029 году, то есть через пять лет, российские вооруженные силы достигнут определенного уровня восстановления, который может позволить им осуществить любую агрессию против территории НАТО", - заявил генерал-майор.

По его словам, все больше людей среди немецкого населения осознают это. Также Фройдинг напомнил слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который отметил, что Путин практически перевел экономику РФ на военные рельсы.

"Мы очень интенсивно обсуждаем наши оборонные расходы в Германии. Я думаю, что это может быть одной из главных тем во время предстоящей избирательной кампании", - добавил он.

Напомним, в НАТО обсуждают возможность превентивных высокоточных ударов по территории России, если начнется конфликт со страной-агрессором РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо продолжать поддержку украинских воинов, несмотря на действия Путина, - начальник штаба планирования в Минобороны Германии Фройдинг

Автор: 

Германия (6943) НАТО (9970) россия (95441)


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Топ комментарии
+11
Не ''може'', а точно полізе! Ті мутантанти спробували крові і якщо їх не знищити -їм крові знову захочеться.
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26.11.2024 09:44
+11
тому новий нацизм потрібно знищити зараз, поки він ще слабкий. Чому Європа чекає? Невже історія нічому не вчить? Невже не видно що всі диктатури обєднались і добивають слабку Україну??? наступною буде Молдова, Литва, Латвія, Польща, Естонія, Словакія, Чехія, Угорщина, так, та сама проросійська Угорщина. Румунія і Болгарія, Вірменія, Казахстан, білорусь ну і звісно країни бувшої Югославії. В своїх посилах ***** чітко окреслило межі своєї агресії, країни бувшого Варшавського договору. Але апетит приходить під час їжі і можуть бути інші жертви.
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26.11.2024 09:47
+6
Типовий розводняк на бабки від лобіста збройних компаній.
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26.11.2024 09:44
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Типовий розводняк на бабки від лобіста збройних компаній.
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26.11.2024 09:44 Ответить
Вкласти гроші в підтримку мігрантів - кращий варіант?
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26.11.2024 10:01 Ответить
Ну... типовий вояка - все правильно говорить - "парабелум панове бургєри" 👍
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26.11.2024 11:34 Ответить
Не ''може'', а точно полізе! Ті мутантанти спробували крові і якщо їх не знищити -їм крові знову захочеться.
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26.11.2024 09:44 Ответить
Та знають німці, що кацапня полізе. Але грошей так жаль, так жаль.
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26.11.2024 10:03 Ответить
не полізуть, максимум - на Грузію швидка окупація, або ще одну Чеченську війну влаштують.
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26.11.2024 10:23 Ответить
На Молдову попруть,щоб на оточити і добити. Тому південь віддавати ніяк не можна.
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26.11.2024 11:27 Ответить
Щоб поперти на Молдову, потрібно окупувати Одеську область. Я вірю,що цього не станеться.
Якби щось по іншому пішло б в 2022,Молдова вже була б окупована.
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26.11.2024 11:32 Ответить
Я теж віру. Але просто фантазую,що буде,якщо Захід "відпустить ситуацію".
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26.11.2024 16:44 Ответить
Самостійно кацапи нічого не зможуть, ворог - китайози
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26.11.2024 09:45 Ответить
Китайці і так цілі квартали у всіх містах окуповують,торгують по всьому світу,навіщо їм війна.
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26.11.2024 10:25 Ответить
Комарі усюди, навіщо їм кусати людей?
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26.11.2024 19:22 Ответить
тому новий нацизм потрібно знищити зараз, поки він ще слабкий. Чому Європа чекає? Невже історія нічому не вчить? Невже не видно що всі диктатури обєднались і добивають слабку Україну??? наступною буде Молдова, Литва, Латвія, Польща, Естонія, Словакія, Чехія, Угорщина, так, та сама проросійська Угорщина. Румунія і Болгарія, Вірменія, Казахстан, білорусь ну і звісно країни бувшої Югославії. В своїх посилах ***** чітко окреслило межі своєї агресії, країни бувшого Варшавського договору. Але апетит приходить під час їжі і можуть бути інші жертви.
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26.11.2024 09:47 Ответить
розпочався "ванговий" парад... а розуміти треба одне - якщо не покінчити з цією ман'ячною нацією скопом нині (аби навіки забули про свою "величність"), коли вона ще не така сильна та остаточно не перевела промисловість на військові рейки, завтра полихатиме весь світ. бо ядерна ху@бінка нікуди не зникне, а апетит лише виросте...
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26.11.2024 09:49 Ответить
В савєцькі часи з обох сторін були ще люди,які воювали або памятали Другу Світову війну.І чітко розуміли в що це може обернутись. Також були дійсно дипломати, а не гопніки .
Два рази,в часи Холодної війни світ вже був на грані ядерної катастрофи./подивіться архівні відео/
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26.11.2024 10:10 Ответить
Німці усвідомлюють загрозу, але майже на мільярд євро закупають для бундесверу ПАРАДНУ форму!?!
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26.11.2024 09:50 Ответить
У вас максимум два роки після капітуляції зебоби, дурники. Тобто у 2027
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26.11.2024 09:56 Ответить
Ага а ви надалі покупайти в них газ та нафту, більше торгуйти з ними, щоб їм було за що востанавлюватися
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26.11.2024 09:57 Ответить
не торгуйте з нелюдами закрийте нарешті кордони і вичистіть у себе це рашистське лайно всіх до єдиного і допоможете цим Україні... У вас там головне бізнес з людоїдами вести..за рахунок крові української
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26.11.2024 09:59 Ответить
Може -- не може - ви ж німці - якось конкретніше
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26.11.2024 10:02 Ответить
За його словами, дедалі більше людей серед німецького населення усвідомлюють це.
Порожні слова, поки не конвертовані у хоча б 5% ВВП на оборону.
Хоча треба рази в три більше.
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26.11.2024 10:02 Ответить
У Німеччині великі економічні проблеми. У "найбагатшої країни Європи" з 80 млн. населенням бюджет на 2024-й рік всього 481 млрд. євро (порівняйте з Америкою з 10 трильйонами). Це їх розорить.
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26.11.2024 10:12 Ответить
Який бюджет росії зараз, і скільки з нього закладено на війну?
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26.11.2024 10:13 Ответить
Як не дивно, не набагато більше ніж в Німеччині. Бюджет Бундесверу на 2024-й 75 млрд. Якщо так можна висловитися, фігурально, яйця для німецької армії не по 17, а по 170. Вище он написали що купили парадної форми на млрд євро.
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26.11.2024 10:28 Ответить
Тобто русня на свої 150 мільйонів має приблизно стільки ж грошей, як Німеччина на свої 80 (майже вдвічі менше), при цьому робить зброї за два місяці більше, ніж вся Європа. І це під санкціями та в умовах війни. Та ще й політиків по всьому світу пачками купує.
І де ж тут свинособака порилась? В чому таємниця успіху?
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26.11.2024 10:32 Ответить
Коли нафту продаєш за долари, а витрачаєш в фублях. Давайте ще раз разом порадіємо подорожчанню долара в рашке.
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26.11.2024 10:43 Ответить
Німеччині на вдвічі менше населення не вистачає стільки ж грошей, як росії витачає на вдвічі більше та ще воювати на повну котушку та політиків скупляти (за валюту, не за срублі).
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26.11.2024 10:46 Ответить
Так, бо більшість населення на росії живе у повному лайні і отримує 200 баксів на місяць. Тому вони з радістю підписують контракт на недосяжні для них в мирному житті суми і подихають за пуйла в Україні.
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26.11.2024 15:27 Ответить
Уявляєте скільки в німецькій армії витрачається на баварські сосиски?
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26.11.2024 10:31 Ответить
"Тому ні в якому разі українцям не можна припиняти воювати, щоб росія не посилювалась, а лише трималась на плаву." - Фройдінг. Зручно влаштувались ці "планувальники".
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26.11.2024 10:05 Ответить
Захід виявився :
1) тупим;
2) лицемірним;
3) жадібним;
4) схильним до мазохізму;
5) стурбованим та занепокоєним.

Замість того, щоб дати нам одразу і все, що треба, щоб не втрачати золоті кадри ЗСУ та цивільне населення, вони третій рік ведуть подвійну гру: не дати рашці виграти, не дати Україні перемогти. Замість того, щоб раз і назавжди покінчити із недокраїною , вони констатують , як ця недокраїна через 3-5 років прийде їх вбивати.
С#ка, у мене в дворі в 90-х пацанва з пивом і цигарками були розумніші за цих єврокуколдів.
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26.11.2024 10:08 Ответить
Афганістану дали...
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26.11.2024 10:12 Ответить
Що означає "покінчити з недокраїною"? Вибити їх війська за кордони 91-го? Дійти до мацкви? До Уралу? До Сибіру? Перебити всіх росіян? Спалити їх в газових камерах та згноїти в концтаборах? Що саме з цього, чи все і зразу? Всі хочуть "перемоги", але самі не можуть конкретизувати що це таке.
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26.11.2024 10:13 Ответить
Розвалити цю недоіиперію на 30 новоутворень від кенігсбергу до курил за допомогою сильного економічного та військового тисків. Повір, передумови для цього є. Коли все посиплеться , всі інгуші , башкіри та інші за 5 хвилин оголосять про незалежність. І тоді ніколи в житті ніяка умовна московія із москвою та рязанню у складі навіть не подумає напасти на незалежну Україну.
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26.11.2024 10:22 Ответить
1. дати Україні вдосталь далекобійної зброї, щоб наша армія знищила всю енергетику, нафтову промисловість, військовий потенціал в радіусі 2000 км. Починати треба з москви та області

2. попередити хйло, що при ударі по території ЄС буде війна з НАТО

3. при погрозах ядерною зброєю - відповідати тим же
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26.11.2024 10:30 Ответить
Переназвали загальновідомий "план перемоги" незламного лідора, котрий на заході оцінили, як нереалістичний. "США має передати Україні половину своєї армії, бо вона щит Європи." Трамп каже: "Якщо Європі треба щит, то хай Європа ним і займається".
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26.11.2024 10:42 Ответить
Навіть коли Засрашка нападе на Прибалтику, то Захід буде нескінченно проводити дебати, сімпозіуми,саміті,конференції, вирішуючи,шо робити далі!
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26.11.2024 10:19 Ответить
Тому хай воює і стримує Україна, бажано безстрочно і повільно "стільки скільки потрібно"!? Так партнери ви наші любимі?
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26.11.2024 10:20 Ответить
Додам, що колосом на глиняних ногах виявилась не Засрашка, а Захід! Серуни та сцикуни!
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26.11.2024 10:20 Ответить
а чого вони бояться, у них вже НАТО сильне як ніколи раніше
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26.11.2024 10:20 Ответить
Сцикуни, які сховалися за нашими спинами, аби кацапня на них не пішла і прикриваються українськими дітьми, маючи усю міць НАТО! Якого біса ми влізли в це лайно у вигляді жертовної вівці?
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26.11.2024 10:36 Ответить
нас призначили на цю роль.
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26.11.2024 23:23 Ответить
А вам на думку не спадає що треба зараз
З готуватися, та більше допомогати Україні. А за п'ять років може ху...ло здохне
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26.11.2024 11:33 Ответить
 
 