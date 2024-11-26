Необходимо продолжать поддержку украинских воинов, несмотря на действия Путина, - начальник штаба планирования в Минобороны Германии Фройдинг

Главный координатор немецкой военной помощи в Украине, начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг отметил необходимость продолжать поддержку украинских воинов, несмотря на действия Владимира Путина и применение им нового вида ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Комментируя недавнюю атаку РФ по Днепру баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр", Фройдинг отметил, что она экспериментальная и не состоит на вооружении в российских вооруженных силах.

"Мы должны думать о том, как мы можем дать возможность украинским силам защититься от таких систем вооружения. Но я думаю, что было бы неправильно думать о том, что Путин будет делать дальше", - сказал он.

По словам Фройдинга, "мы должны сосредоточиться на том, как можем поддержать украинские силы дальше, и как можем усилить их в будущем".

"Мы не зависим от того, что думает Путин и от того, что он будет делать дальше", - подчеркнул генерал-майор.

Напомним, немецкие инструкторы могут проводить обучение для ВСУ для усиления эффективности штабов на уровне батальонов и бригад.

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