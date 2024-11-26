Німеччина може навчати українських військових на рівні штабів батальйонів і бригад

Німецькі інструктори можуть проводити навчання для ЗСУ для посилення ефективності штабів на рівні батальйонів та бригад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це коментарі Укрінформу заявив генерал-майор Крістофер Фройдінг, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН.

"Навчання є предметом обговорення з нашими українськими друзями і партнерами. Вчора я обговорював з Рустемом Умєровим, як ми можемо покращити наші зусилля в цьому напрямку. Є певні ідеї щодо підготовки, особливо на рівні ваших штабів батальйонів і бригад, щоб зробити їх більш ефективними та боєздатними", - пояснив генерал.

Він також додав, що система навчання вдосконалюється, але часто залишається відкритим питання часу, на який українське командування готове залучати до нього військових з відривом від виконання бойових завдань.

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"Буває, ми кажемо, що потрібно шість тижнів, а Міністерство оборони України і Генштаб стверджують, що вони можуть дозволити лише два, три чи чотири тижні. При цьому обидві позиції по-своєму вірні", - пояснив Фройдінг.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості навчання військових на території України, німецький генерал зауважив, що не вбачає в цьому практичних переваг.

"Це більш ризиковано, тому що росіяни намагатимуться вразити будь-які навчальні об’єкти в Україні, де перебуватимуть військові НАТО. Це вимагало б від нас набагато більше організаційних зусиль", - резюмував генерал.

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