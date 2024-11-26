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Німеччина може навчати українських військових на рівні штабів батальйонів і бригад

Німеччина має ідеї щодо навчання українських військових

Німецькі інструктори можуть проводити навчання для ЗСУ для посилення ефективності штабів на рівні батальйонів та бригад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це коментарі Укрінформу заявив генерал-майор Крістофер Фройдінг, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН.

"Навчання є предметом обговорення з нашими українськими друзями і партнерами. Вчора я обговорював з Рустемом Умєровим, як ми можемо покращити наші зусилля в цьому напрямку. Є певні ідеї щодо підготовки, особливо на рівні ваших штабів батальйонів і бригад, щоб зробити їх більш ефективними та боєздатними", - пояснив генерал.

Він також додав, що система навчання вдосконалюється, але часто залишається відкритим питання часу, на який українське командування готове залучати до нього військових з відривом від виконання бойових завдань.

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"Буває, ми кажемо, що потрібно шість тижнів, а Міністерство оборони України і Генштаб стверджують, що вони можуть дозволити лише два, три чи чотири тижні. При цьому обидві позиції по-своєму вірні", - пояснив Фройдінг.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості навчання військових на території України, німецький генерал зауважив, що не вбачає в цьому практичних переваг.

"Це більш ризиковано, тому що росіяни намагатимуться вразити будь-які навчальні об’єкти в Україні, де перебуватимуть військові НАТО. Це вимагало б від нас набагато більше організаційних зусиль", - резюмував генерал.

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Автор: 

Німеччина (7316) військові навчання (2775)


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Чесно кажучи, незрозуміло як теоретики будуть навчати вже практиків.
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26.11.2024 01:42 Відповісти
можливо, будуть навчати плануванню б/д із врахуванням тактики застосування нових зразків озброєння ...
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26.11.2024 04:18 Відповісти
Будуть з планшетами бігати та кнопочки натискати цілий день, щоб кожну секунду контролювати.
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26.11.2024 06:57 Відповісти
Німеччина може,але ваш шульц ніхрена не робить,тому він знов кандидат в канцлери.
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26.11.2024 07:25 Відповісти
Хай Німецькі військові аташе у Києві особливо не переймаються, Україна за 11 років війни з рашою сама може навчити тому, чого вони навіть й не бачили та не чули.
Хай вони краще зможуть дати зброю та гроші, і бажано сьогодні та зараз, бо танки раші в Берліні вони вже точно колись бачили.
Хай розпитають своїх дідусів та бабусь, що з того вийшло.
Чи Німеччина жагає повернення всього цього?!
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26.11.2024 08:11 Відповісти
Навчити чи навчитися ?
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26.11.2024 08:19 Відповісти
 
 