Германия может обучать украинских военных на уровне штабов батальонов и бригад
Немецкие инструкторы могут проводить обучение для ВСУ для усиления эффективности штабов на уровне батальонов и бригад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил генерал-майор Кристофер Фройдинг, главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ.
"Обучение является предметом обсуждения с нашими украинскими друзьями и партнерами. Вчера я обсуждал с Рустемом Умеровым, как мы можем улучшить наши усилия в этом направлении. Есть определенные идеи по подготовке, особенно на уровне ваших штабов батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными", - пояснил генерал.
Он также добавил, что система обучения совершенствуется, но часто остается открытым вопрос времени, на которое украинское командование готово привлекать к нему военных с отрывом от выполнения боевых задач.
"Бывает, мы говорим, что нужно шесть недель, а Министерство обороны Украины и Генштаб утверждают, что они могут позволить только две, три или четыре недели. При этом обе позиции по-своему верны", - пояснил Фройдинг.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности обучения военных на территории Украины, немецкий генерал отметил, что не видит в этом практических преимуществ.
"Это более рискованно, потому что россияне будут пытаться поразить любые учебные объекты в Украине, где будут находиться военные НАТО. Это требовало бы от нас гораздо больше организационных усилий", - резюмировал генерал.
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Хай вони краще зможуть дати зброю та гроші, і бажано сьогодні та зараз, бо танки раші в Берліні вони вже точно колись бачили.
Хай розпитають своїх дідусів та бабусь, що з того вийшло.
Чи Німеччина жагає повернення всього цього?!