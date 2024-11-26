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Германия может обучать украинских военных на уровне штабов батальонов и бригад

Німеччина має ідеї щодо навчання українських військових

Немецкие инструкторы могут проводить обучение для ВСУ для усиления эффективности штабов на уровне батальонов и бригад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил генерал-майор Кристофер Фройдинг, главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ.

"Обучение является предметом обсуждения с нашими украинскими друзьями и партнерами. Вчера я обсуждал с Рустемом Умеровым, как мы можем улучшить наши усилия в этом направлении. Есть определенные идеи по подготовке, особенно на уровне ваших штабов батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными", - пояснил генерал.

Он также добавил, что система обучения совершенствуется, но часто остается открытым вопрос времени, на которое украинское командование готово привлекать к нему военных с отрывом от выполнения боевых задач.

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"Бывает, мы говорим, что нужно шесть недель, а Министерство обороны Украины и Генштаб утверждают, что они могут позволить только две, три или четыре недели. При этом обе позиции по-своему верны", - пояснил Фройдинг.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности обучения военных на территории Украины, немецкий генерал отметил, что не видит в этом практических преимуществ.

"Это более рискованно, потому что россияне будут пытаться поразить любые учебные объекты в Украине, где будут находиться военные НАТО. Это требовало бы от нас гораздо больше организационных усилий", - резюмировал генерал.

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Автор: 

Германия (6939) военные учения (3457)


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Чесно кажучи, незрозуміло як теоретики будуть навчати вже практиків.
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26.11.2024 01:42 Ответить
можливо, будуть навчати плануванню б/д із врахуванням тактики застосування нових зразків озброєння ...
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26.11.2024 04:18 Ответить
Будуть з планшетами бігати та кнопочки натискати цілий день, щоб кожну секунду контролювати.
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26.11.2024 06:57 Ответить
Німеччина може,але ваш шульц ніхрена не робить,тому він знов кандидат в канцлери.
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26.11.2024 07:25 Ответить
Хай Німецькі військові аташе у Києві особливо не переймаються, Україна за 11 років війни з рашою сама може навчити тому, чого вони навіть й не бачили та не чули.
Хай вони краще зможуть дати зброю та гроші, і бажано сьогодні та зараз, бо танки раші в Берліні вони вже точно колись бачили.
Хай розпитають своїх дідусів та бабусь, що з того вийшло.
Чи Німеччина жагає повернення всього цього?!
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26.11.2024 08:11 Ответить
Навчити чи навчитися ?
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26.11.2024 08:19 Ответить
 
 