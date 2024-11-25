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Стефанішина про відправлення військових інструкторів ЄС в Україну: це лише питання часу

Тривають розмови щодо відправлення військових інструкторів ЄС в Україну

Наразі Україна обговорює з партнерами можливість відправлення військових інструкторів Європейського союзу для навчання українських бригад.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми говоримо про тренувальні навчання українських військових, ми сьогодні бачимо це, як елемент оснащення українських бригад. Тобто, ми забезпечуємо укомплектованість бригад, вони мають бути забезпечені тренуванням і відповідним оснащенням", - сказала урядовиця.

Стефанішина заявила, що "це лише питання часу", коли західні інструктори тренуватимуть українських військових безпосередньо на території України.

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"Якщо ми говоримо про оснащення близько десятка бригад, які би могли стримувати та просуватись на фронті, боєздатні бригади - це абсолютно прагматичне рішення, до якого ми рухаємося. Звісно, обговорюємо це європейськими партнерами",- додала віцепрем'єрка.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявляв, що наразі серед країн Європейського Союзу все ще немає консенсусу щодо питання відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України.

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Автор: 

військові навчання (2775) Євросоюз (13398) ЗСУ (7540) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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і тобі час,
чим довше, тим краще.....
у тебе його *****, того часу
а у народу твій час, це його смерть.
бо з сотень тисяч ВР, кабміну, ОПи, чиновників, мерів, ******, не пішов та не загинув ніодин...
гинуть ЛЮДИ!!!!
вас час лікує, а нас вбиває
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25.11.2024 22:35 Відповісти
ексмер Умані Олександр Цебрій загинув...
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26.11.2024 04:21 Відповісти
Та не хоче Європа витягувати себе з мушлі... Нам потрібні не купа міфічних договорів з усього світу, а конкретні союзи держав, наприклад хоча б з східної Європи.
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25.11.2024 22:39 Відповісти
А ця якого куя лізе у військові справи?
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25.11.2024 23:28 Відповісти
... вона просто не знає чим зайнятися і чим зайняти міністерство!!!
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26.11.2024 04:23 Відповісти
 
 