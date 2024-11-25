Стефанішина про відправлення військових інструкторів ЄС в Україну: це лише питання часу

Наразі Україна обговорює з партнерами можливість відправлення військових інструкторів Європейського союзу для навчання українських бригад.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми говоримо про тренувальні навчання українських військових, ми сьогодні бачимо це, як елемент оснащення українських бригад. Тобто, ми забезпечуємо укомплектованість бригад, вони мають бути забезпечені тренуванням і відповідним оснащенням", - сказала урядовиця.

Стефанішина заявила, що "це лише питання часу", коли західні інструктори тренуватимуть українських військових безпосередньо на території України.

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"Якщо ми говоримо про оснащення близько десятка бригад, які би могли стримувати та просуватись на фронті, боєздатні бригади - це абсолютно прагматичне рішення, до якого ми рухаємося. Звісно, обговорюємо це європейськими партнерами",- додала віцепрем'єрка.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявляв, що наразі серед країн Європейського Союзу все ще немає консенсусу щодо питання відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України.

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