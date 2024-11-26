Необхідно продовжувати підтримку українських воїнів, попри дії Путіна, - начальник штабу планування у Міноборони Німеччини Фройдінг

Головний координатор німецької військової допомоги в Україні, начальник штабу планування в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг наголосив на необхідності продовжувати підтримку українських воїнів, попри дії Володимира Путіна та застосування ним нового виду ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

Коментуючи недавню атаку РФ по Дніпру балістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр", Фройдінг зазначив, що вона експериментальна і не перебуває на озброєнні у російських збройних силах.

"Ми повинні думати про те, як ми можемо дати можливість українським силам захиститися від таких систем озброєння. Але я думаю, що було б неправильно думати про те, що Путін робитиме далі", - сказав він.

За словами Фройдінга, "ми маємо зосередитися на тому, як можемо підтримати українські сили далі, і як можемо посилити їх у майбутньому".

"Ми не залежимо від того, що думає Путін і від того, що він робитиме далі", - наголосив генерал-майор.

Нагадаємо, німецькі інструктори можуть проводити навчання для ЗСУ для посилення ефективності штабів на рівні батальйонів та бригад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступне засідання "Рамштайну" може відбутися в грудні, - Міноборони Німеччини