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Необхідно продовжувати підтримку українських воїнів, попри дії Путіна, - начальник штабу планування у Міноборони Німеччини Фройдінг

Крістіан Фройдінг, керівник спеціального штабу з питань України при міноборони Німеччини

Головний координатор німецької військової допомоги в Україні, начальник штабу планування в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг наголосив на необхідності продовжувати підтримку українських воїнів, попри дії Володимира Путіна та застосування ним нового виду ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

Коментуючи недавню атаку РФ по Дніпру балістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр", Фройдінг зазначив, що вона експериментальна і не перебуває на озброєнні у російських збройних силах.

"Ми повинні думати про те, як ми можемо дати можливість українським силам захиститися від таких систем озброєння. Але я думаю, що було б неправильно думати про те, що Путін робитиме далі", - сказав він.

За словами Фройдінга, "ми маємо зосередитися на тому, як можемо підтримати українські сили далі, і як можемо посилити їх у майбутньому".

"Ми не залежимо від того, що думає Путін і від того, що він робитиме далі", - наголосив генерал-майор.

Нагадаємо, німецькі інструктори можуть проводити навчання для ЗСУ для посилення ефективності штабів на рівні батальйонів та бригад.

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Автор: 

Німеччина (7316) Україна (5857) підтримка (591)


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А Фройдінг наголосив, що треба спочатку подумати, потім зосередитись як ще сильніше підтримати словом. Діло не вовк в ліс не втече.
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26.11.2024 07:50 Відповісти
Саме так , підтримуйте виключно воїнів , а от якесь чмо і біологічне сміття типу тімошенко і йому подібних ігноруйте і нікуди не запрошуйте попри те що він може вільно пересуватись світом
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26.11.2024 09:12 Відповісти
 
 