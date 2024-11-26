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Через 5 років РФ, відновивши свої ресурси, може мати достатньо сил для агресії проти території НАТО, - начальник штабу планування у Міноборони Німеччини Фройдінг

Фройдінг про агресію РФ

Головний координатор німецької військової допомоги в Україні, начальник штабу планування в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг заявив, що Росія у найближчі роки може відновити ресурси та спрямувати свою агресію на території НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

"Росія в майбутньому, наскільки ми можемо передбачити, буде найбільшою загрозою для Західної Європи, для Європи в цілому. Ми дуже чітко усвідомлюємо, що те, що відбувається з Україною, може статися і з нашими східними сусідами також", - сказав Фройдінг.

Фройдінг підкреслив, що Росія готується до збільшення свого військового потенціалу та своїх збройних сил.

"Ми дуже чітко розуміємо часові рамки. Ми знаємо, що у 2029 році, тобто через п'ять років, російські збройні сили досягнуть певного рівня відновлення, який може дозволити їм здійснити будь-яку агресію проти території НАТО", - заявив генерал-майор.

За його словами, дедалі більше людей серед німецького населення усвідомлюють це. Також Фройдінг нагадав слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який наголосив, що Путін практично перевів економіку РФ на військові рейки.

"Ми дуже інтенсивно обговорюємо наші оборонні витрати у Німеччині. Я думаю, що це може бути однією з головних тем під час майбутньої виборчої кампанії", - додав він.

Нагадаємо, у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з країною-агресоркою РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідно продовжувати підтримку українських воїнів, попри дії Путіна, - начальник штабу планування у Міноборони Німеччини Фройдінг

Автор: 

Німеччина (7316) НАТО (6395) росія (64871)


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Топ коментарі
+11
Не ''може'', а точно полізе! Ті мутантанти спробували крові і якщо їх не знищити -їм крові знову захочеться.
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26.11.2024 09:44
+11
тому новий нацизм потрібно знищити зараз, поки він ще слабкий. Чому Європа чекає? Невже історія нічому не вчить? Невже не видно що всі диктатури обєднались і добивають слабку Україну??? наступною буде Молдова, Литва, Латвія, Польща, Естонія, Словакія, Чехія, Угорщина, так, та сама проросійська Угорщина. Румунія і Болгарія, Вірменія, Казахстан, білорусь ну і звісно країни бувшої Югославії. В своїх посилах ***** чітко окреслило межі своєї агресії, країни бувшого Варшавського договору. Але апетит приходить під час їжі і можуть бути інші жертви.
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26.11.2024 09:47
+6
Типовий розводняк на бабки від лобіста збройних компаній.
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26.11.2024 09:44
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Типовий розводняк на бабки від лобіста збройних компаній.
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26.11.2024 09:44 Відповісти
Вкласти гроші в підтримку мігрантів - кращий варіант?
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26.11.2024 10:01 Відповісти
Ну... типовий вояка - все правильно говорить - "парабелум панове бургєри" 👍
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26.11.2024 11:34 Відповісти
Не ''може'', а точно полізе! Ті мутантанти спробували крові і якщо їх не знищити -їм крові знову захочеться.
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26.11.2024 09:44 Відповісти
Та знають німці, що кацапня полізе. Але грошей так жаль, так жаль.
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26.11.2024 10:03 Відповісти
не полізуть, максимум - на Грузію швидка окупація, або ще одну Чеченську війну влаштують.
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26.11.2024 10:23 Відповісти
На Молдову попруть,щоб на оточити і добити. Тому південь віддавати ніяк не можна.
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26.11.2024 11:27 Відповісти
Щоб поперти на Молдову, потрібно окупувати Одеську область. Я вірю,що цього не станеться.
Якби щось по іншому пішло б в 2022,Молдова вже була б окупована.
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26.11.2024 11:32 Відповісти
Я теж віру. Але просто фантазую,що буде,якщо Захід "відпустить ситуацію".
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26.11.2024 16:44 Відповісти
Самостійно кацапи нічого не зможуть, ворог - китайози
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26.11.2024 09:45 Відповісти
Китайці і так цілі квартали у всіх містах окуповують,торгують по всьому світу,навіщо їм війна.
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26.11.2024 10:25 Відповісти
Комарі усюди, навіщо їм кусати людей?
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26.11.2024 19:22 Відповісти
тому новий нацизм потрібно знищити зараз, поки він ще слабкий. Чому Європа чекає? Невже історія нічому не вчить? Невже не видно що всі диктатури обєднались і добивають слабку Україну??? наступною буде Молдова, Литва, Латвія, Польща, Естонія, Словакія, Чехія, Угорщина, так, та сама проросійська Угорщина. Румунія і Болгарія, Вірменія, Казахстан, білорусь ну і звісно країни бувшої Югославії. В своїх посилах ***** чітко окреслило межі своєї агресії, країни бувшого Варшавського договору. Але апетит приходить під час їжі і можуть бути інші жертви.
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26.11.2024 09:47 Відповісти
розпочався "ванговий" парад... а розуміти треба одне - якщо не покінчити з цією ман'ячною нацією скопом нині (аби навіки забули про свою "величність"), коли вона ще не така сильна та остаточно не перевела промисловість на військові рейки, завтра полихатиме весь світ. бо ядерна ху@бінка нікуди не зникне, а апетит лише виросте...
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26.11.2024 09:49 Відповісти
В савєцькі часи з обох сторін були ще люди,які воювали або памятали Другу Світову війну.І чітко розуміли в що це може обернутись. Також були дійсно дипломати, а не гопніки .
Два рази,в часи Холодної війни світ вже був на грані ядерної катастрофи./подивіться архівні відео/
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26.11.2024 10:10 Відповісти
Німці усвідомлюють загрозу, але майже на мільярд євро закупають для бундесверу ПАРАДНУ форму!?!
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26.11.2024 09:50 Відповісти
У вас максимум два роки після капітуляції зебоби, дурники. Тобто у 2027
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26.11.2024 09:56 Відповісти
Ага а ви надалі покупайти в них газ та нафту, більше торгуйти з ними, щоб їм було за що востанавлюватися
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26.11.2024 09:57 Відповісти
не торгуйте з нелюдами закрийте нарешті кордони і вичистіть у себе це рашистське лайно всіх до єдиного і допоможете цим Україні... У вас там головне бізнес з людоїдами вести..за рахунок крові української
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26.11.2024 09:59 Відповісти
Може -- не може - ви ж німці - якось конкретніше
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26.11.2024 10:02 Відповісти
За його словами, дедалі більше людей серед німецького населення усвідомлюють це.
Порожні слова, поки не конвертовані у хоча б 5% ВВП на оборону.
Хоча треба рази в три більше.
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26.11.2024 10:02 Відповісти
У Німеччині великі економічні проблеми. У "найбагатшої країни Європи" з 80 млн. населенням бюджет на 2024-й рік всього 481 млрд. євро (порівняйте з Америкою з 10 трильйонами). Це їх розорить.
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26.11.2024 10:12 Відповісти
Який бюджет росії зараз, і скільки з нього закладено на війну?
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26.11.2024 10:13 Відповісти
Як не дивно, не набагато більше ніж в Німеччині. Бюджет Бундесверу на 2024-й 75 млрд. Якщо так можна висловитися, фігурально, яйця для німецької армії не по 17, а по 170. Вище он написали що купили парадної форми на млрд євро.
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26.11.2024 10:28 Відповісти
Тобто русня на свої 150 мільйонів має приблизно стільки ж грошей, як Німеччина на свої 80 (майже вдвічі менше), при цьому робить зброї за два місяці більше, ніж вся Європа. І це під санкціями та в умовах війни. Та ще й політиків по всьому світу пачками купує.
І де ж тут свинособака порилась? В чому таємниця успіху?
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26.11.2024 10:32 Відповісти
Коли нафту продаєш за долари, а витрачаєш в фублях. Давайте ще раз разом порадіємо подорожчанню долара в рашке.
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26.11.2024 10:43 Відповісти
Німеччині на вдвічі менше населення не вистачає стільки ж грошей, як росії витачає на вдвічі більше та ще воювати на повну котушку та політиків скупляти (за валюту, не за срублі).
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26.11.2024 10:46 Відповісти
Так, бо більшість населення на росії живе у повному лайні і отримує 200 баксів на місяць. Тому вони з радістю підписують контракт на недосяжні для них в мирному житті суми і подихають за пуйла в Україні.
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26.11.2024 15:27 Відповісти
Уявляєте скільки в німецькій армії витрачається на баварські сосиски?
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26.11.2024 10:31 Відповісти
"Тому ні в якому разі українцям не можна припиняти воювати, щоб росія не посилювалась, а лише трималась на плаву." - Фройдінг. Зручно влаштувались ці "планувальники".
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26.11.2024 10:05 Відповісти
Захід виявився :
1) тупим;
2) лицемірним;
3) жадібним;
4) схильним до мазохізму;
5) стурбованим та занепокоєним.

Замість того, щоб дати нам одразу і все, що треба, щоб не втрачати золоті кадри ЗСУ та цивільне населення, вони третій рік ведуть подвійну гру: не дати рашці виграти, не дати Україні перемогти. Замість того, щоб раз і назавжди покінчити із недокраїною , вони констатують , як ця недокраїна через 3-5 років прийде їх вбивати.
С#ка, у мене в дворі в 90-х пацанва з пивом і цигарками були розумніші за цих єврокуколдів.
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26.11.2024 10:08 Відповісти
Афганістану дали...
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26.11.2024 10:12 Відповісти
Що означає "покінчити з недокраїною"? Вибити їх війська за кордони 91-го? Дійти до мацкви? До Уралу? До Сибіру? Перебити всіх росіян? Спалити їх в газових камерах та згноїти в концтаборах? Що саме з цього, чи все і зразу? Всі хочуть "перемоги", але самі не можуть конкретизувати що це таке.
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26.11.2024 10:13 Відповісти
Розвалити цю недоіиперію на 30 новоутворень від кенігсбергу до курил за допомогою сильного економічного та військового тисків. Повір, передумови для цього є. Коли все посиплеться , всі інгуші , башкіри та інші за 5 хвилин оголосять про незалежність. І тоді ніколи в житті ніяка умовна московія із москвою та рязанню у складі навіть не подумає напасти на незалежну Україну.
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26.11.2024 10:22 Відповісти
1. дати Україні вдосталь далекобійної зброї, щоб наша армія знищила всю енергетику, нафтову промисловість, військовий потенціал в радіусі 2000 км. Починати треба з москви та області

2. попередити хйло, що при ударі по території ЄС буде війна з НАТО

3. при погрозах ядерною зброєю - відповідати тим же
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26.11.2024 10:30 Відповісти
Переназвали загальновідомий "план перемоги" незламного лідора, котрий на заході оцінили, як нереалістичний. "США має передати Україні половину своєї армії, бо вона щит Європи." Трамп каже: "Якщо Європі треба щит, то хай Європа ним і займається".
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26.11.2024 10:42 Відповісти
Навіть коли Засрашка нападе на Прибалтику, то Захід буде нескінченно проводити дебати, сімпозіуми,саміті,конференції, вирішуючи,шо робити далі!
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26.11.2024 10:19 Відповісти
Тому хай воює і стримує Україна, бажано безстрочно і повільно "стільки скільки потрібно"!? Так партнери ви наші любимі?
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26.11.2024 10:20 Відповісти
Додам, що колосом на глиняних ногах виявилась не Засрашка, а Захід! Серуни та сцикуни!
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26.11.2024 10:20 Відповісти
а чого вони бояться, у них вже НАТО сильне як ніколи раніше
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26.11.2024 10:20 Відповісти
Сцикуни, які сховалися за нашими спинами, аби кацапня на них не пішла і прикриваються українськими дітьми, маючи усю міць НАТО! Якого біса ми влізли в це лайно у вигляді жертовної вівці?
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26.11.2024 10:36 Відповісти
нас призначили на цю роль.
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26.11.2024 23:23 Відповісти
А вам на думку не спадає що треба зараз
З готуватися, та більше допомогати Україні. А за п'ять років може ху...ло здохне
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26.11.2024 11:33 Відповісти
 
 