Через 5 років РФ, відновивши свої ресурси, може мати достатньо сил для агресії проти території НАТО, - начальник штабу планування у Міноборони Німеччини Фройдінг
Головний координатор німецької військової допомоги в Україні, начальник штабу планування в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг заявив, що Росія у найближчі роки може відновити ресурси та спрямувати свою агресію на території НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
"Росія в майбутньому, наскільки ми можемо передбачити, буде найбільшою загрозою для Західної Європи, для Європи в цілому. Ми дуже чітко усвідомлюємо, що те, що відбувається з Україною, може статися і з нашими східними сусідами також", - сказав Фройдінг.
Фройдінг підкреслив, що Росія готується до збільшення свого військового потенціалу та своїх збройних сил.
"Ми дуже чітко розуміємо часові рамки. Ми знаємо, що у 2029 році, тобто через п'ять років, російські збройні сили досягнуть певного рівня відновлення, який може дозволити їм здійснити будь-яку агресію проти території НАТО", - заявив генерал-майор.
За його словами, дедалі більше людей серед німецького населення усвідомлюють це. Також Фройдінг нагадав слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який наголосив, що Путін практично перевів економіку РФ на військові рейки.
"Ми дуже інтенсивно обговорюємо наші оборонні витрати у Німеччині. Я думаю, що це може бути однією з головних тем під час майбутньої виборчої кампанії", - додав він.
Нагадаємо, у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з країною-агресоркою РФ.
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Якби щось по іншому пішло б в 2022,Молдова вже була б окупована.
Два рази,в часи Холодної війни світ вже був на грані ядерної катастрофи./подивіться архівні відео/
Порожні слова, поки не конвертовані у хоча б 5% ВВП на оборону.
Хоча треба рази в три більше.
І де ж тут свинособака порилась? В чому таємниця успіху?
1) тупим;
2) лицемірним;
3) жадібним;
4) схильним до мазохізму;
5) стурбованим та занепокоєним.
Замість того, щоб дати нам одразу і все, що треба, щоб не втрачати золоті кадри ЗСУ та цивільне населення, вони третій рік ведуть подвійну гру: не дати рашці виграти, не дати Україні перемогти. Замість того, щоб раз і назавжди покінчити із недокраїною , вони констатують , як ця недокраїна через 3-5 років прийде їх вбивати.
С#ка, у мене в дворі в 90-х пацанва з пивом і цигарками були розумніші за цих єврокуколдів.
2. попередити хйло, що при ударі по території ЄС буде війна з НАТО
3. при погрозах ядерною зброєю - відповідати тим же
З готуватися, та більше допомогати Україні. А за п'ять років може ху...ло здохне